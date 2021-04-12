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Керівництво "Сумиобленерго" вивело в "тінь" понад 80 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України задокументувала корупційні схеми, організовані керівництвом АТ "Сумиобленерго". Топменеджмент підприємства з державною часткою вивів у тінь понад 80 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, за висновками ініційованих СБ України перевірок встановлено, що організатори фактично не виконали 60% передбачених робіт. Кошти за нібито їхнє виконання переказали на рахунки афілійованих комерційних структур. У такий спосіб з активів підприємства було незаконно виведено понад 80 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби також задокументували, що протягом 2017-2020 років посадовці акціонерного товариства провели низку операцій з купівлі-продажу так званих "сміттєвих" цінних паперів. Перевіряється інформація, що через цю оборудку топменеджмент вивів прибутки компанії на понад 195 мільйонів гривень через підконтрольні комерційні структури.

Наразі СБУ ініціювала перевірку інформації про те, що збитки від оборудок менеджменту "компенсувались" за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

Під час проведення обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах афілійованих структур правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України накладено арешти на рахунки підрядних організацій.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних осіб і повернення незаконно розтрачених коштів АТ "Сумиобленерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведуться обшуки в "Харківобленерго" у справі про привласнення коштів і зловживання службовим становищем, - Нацполіція

Керівництво Сумиобленерго вивело в тінь понад 80 млн грн, - СБУ 01
Керівництво Сумиобленерго вивело в тінь понад 80 млн грн, - СБУ 02

Автор: 

корупція (4702) обленерго (410) СБУ (12925) Суми (904)


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Топ коментарі
+3
У всех олигархических облэнерго и облгазов все прибыля в офшорах, в Украине только убытки.
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12.04.2021 12:06
+2
Я думаю всі обленерго, теплоенерго та газзбути - крадуть безбожно.
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12.04.2021 12:22
+1
Отлично, а жители Сумм как лохи платили этим ублюдкам всю зиму на 300% завышенные необоснованные тарифы
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12.04.2021 12:08
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12.04.2021 12:06 Відповісти
У всех олигархических облэнерго и облгазов все прибыля в офшорах, в Украине только убытки.
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12.04.2021 12:06 Відповісти
Отлично, а жители Сумм как лохи платили этим ублюдкам всю зиму на 300% завышенные необоснованные тарифы
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12.04.2021 12:08 Відповісти
В других Облэнерго то же самое происходит
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12.04.2021 13:08 Відповісти
знайомтесь: Григоришин Константин Іванович, підпільне прізвисько "Тінь"
Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в "тень" более 80 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4534
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12.04.2021 12:09 Відповісти
Думаю, предстоящее повышение цен до 3.5 гр за киловатт не сможет компенсировать потери. Предлагаю не баловаться, а сразу подымать до 6-7 гривен за квт. Иначе путин нападэ.
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12.04.2021 12:12 Відповісти
И Харьковоблэнерго пусть проверят. Тут просто п...ц творится. Особенно в последние 2 года.
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12.04.2021 12:13 Відповісти
Я думаю всі обленерго, теплоенерго та газзбути - крадуть безбожно.
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12.04.2021 12:22 Відповісти
Да и возле управлений Водоканалов, традиционных владельцев гнилых труб водопровода и канализации, стоят не фиаты с реношками.
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12.04.2021 12:26 Відповісти
Николаевоблєнерго тоже надо потоясти! Там тоже более 50% государству принадледжит
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12.04.2021 12:27 Відповісти
В цьому напрямку силовикам роботи непочатий край. Звідти у тарифів і "ноги ростуть".
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12.04.2021 12:35 Відповісти
просто кошмар
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12.04.2021 13:13 Відповісти
 
 