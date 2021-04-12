Керівництво "Сумиобленерго" вивело в "тінь" понад 80 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України задокументувала корупційні схеми, організовані керівництвом АТ "Сумиобленерго". Топменеджмент підприємства з державною часткою вивів у тінь понад 80 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, за висновками ініційованих СБ України перевірок встановлено, що організатори фактично не виконали 60% передбачених робіт. Кошти за нібито їхнє виконання переказали на рахунки афілійованих комерційних структур. У такий спосіб з активів підприємства було незаконно виведено понад 80 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби також задокументували, що протягом 2017-2020 років посадовці акціонерного товариства провели низку операцій з купівлі-продажу так званих "сміттєвих" цінних паперів. Перевіряється інформація, що через цю оборудку топменеджмент вивів прибутки компанії на понад 195 мільйонів гривень через підконтрольні комерційні структури.

Наразі СБУ ініціювала перевірку інформації про те, що збитки від оборудок менеджменту "компенсувались" за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

Під час проведення обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах афілійованих структур правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України накладено арешти на рахунки підрядних організацій.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних осіб і повернення незаконно розтрачених коштів АТ "Сумиобленерго".

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