Задержаны мошенники, обманувшие 83-летнюю пенсионерку на полмиллиона гривен, - прокуратура. ФОТО
Подольская окружная прокуратура Киева совместно с Подольским УП ГУНП в Киеве сообщили о подозрении двум мужчинам, которые мошенническим путем завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи в сумме почти 500 тыс. гривен (ч. 3 ст. 190 УК Украина).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Установлено, что трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения.
"Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка передала злоумышленникам почти 500 тыс. гривен. Благодаря оперативному реагированию правоохранителей, двое злоумышленников были задержаны и уведомлены о подозрении. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение третьего злоумышленника.
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тем более и членов ее семьи...
завтра более хитрые мошенники обманут вас - надеюсь к вам так же отнесутся (мусора, общество...)
Если они знают, что бабуля (дай ей Бог здоровья, конечно) настолько "продвинута", что верит незнакомцам от том, что "внучка попала в ДТП" - то чего они не спрятали бабло от этой бабули???!
І так їм і треба