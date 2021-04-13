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Задержаны мошенники, обманувшие 83-летнюю пенсионерку на полмиллиона гривен, - прокуратура. ФОТО

Подольская окружная прокуратура Киева совместно с Подольским УП ГУНП в Киеве сообщили о подозрении двум мужчинам, которые мошенническим путем завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи в сумме почти 500 тыс. гривен (ч. 3 ст. 190 УК Украина).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения.

"Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка передала злоумышленникам почти 500 тыс. гривен. Благодаря оперативному реагированию правоохранителей, двое злоумышленников были задержаны и уведомлены о подозрении. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирована деятельность мошеннического колл-центра, ежедневная "прибыль" которого составляла до 1 млн грн, - СБУ

Кроме этого, отмечается, что следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение третьего злоумышленника.

Задержаны мошенники, обманувшие 83-летнюю пенсионерку на полмиллиона гривен, - прокуратура 01

Автор: 

Киев (25667) мошенничество (1236) обман (67) пенсионеры (838) прокуратура (5032)


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Топ комментарии
+10
А кажуть що пенси у нас риються в смітниках.
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13.04.2021 09:36
+7
и правильно сделали - раз оставляют столько бабла там где полуразложившаяся бабка сможет его достать. ей бы и поп сказал - дать на лечение апостола Павла и на Айфон апостолу Педро - дала бы. а потом и не вспомнила бы)
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13.04.2021 09:44
+4
Ну, нормально пенсы живут
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13.04.2021 09:40
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А кажуть що пенси у нас риються в смітниках.
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13.04.2021 09:36 Ответить
Читай внимательно: "завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи..."Источник: https://censor.net/ru/p3259297
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13.04.2021 09:40 Ответить
и правильно сделали - раз оставляют столько бабла там где полуразложившаяся бабка сможет его достать. ей бы и поп сказал - дать на лечение апостола Павла и на Айфон апостолу Педро - дала бы. а потом и не вспомнила бы)
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13.04.2021 09:44 Ответить
Сут воровства от этого не меняется: "Вор должен сидеть в тюрьме"
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13.04.2021 09:52 Ответить
решили бабла поднять а подняли срок
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13.04.2021 09:55 Ответить
"Пиввареника"...
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13.04.2021 12:20 Ответить
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13.04.2021 09:38 Ответить
Ну, нормально пенсы живут
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13.04.2021 09:40 Ответить
м-да в комментах желчь и зависть. человек не может за всю жизнь накопить 19т.долл?
тем более и членов ее семьи...
завтра более хитрые мошенники обманут вас - надеюсь к вам так же отнесутся (мусора, общество...)
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13.04.2021 09:48 Ответить
А по бабушке возбудили уголовное дело о скрытых доходах...
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13.04.2021 09:50 Ответить
Буратино ее внучок?
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13.04.2021 09:53 Ответить
интересные "члены семьи".
Если они знают, что бабуля (дай ей Бог здоровья, конечно) настолько "продвинута", что верит незнакомцам от том, что "внучка попала в ДТП" - то чего они не спрятали бабло от этой бабули???!
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13.04.2021 09:59 Ответить
Артисти розмовного жанру з погорілого театру !

І так їм і треба
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13.04.2021 10:09 Ответить
Ну что-же ,радует неуклонный рост социального обеспечения наших пенсионеров ...
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13.04.2021 10:27 Ответить
последние пол варения отобрали.
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13.04.2021 11:10 Ответить
ДАЛЕКО НЕ ВСІ пенсіонери мають такі статки . Багато з них бідує.
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13.04.2021 11:12 Ответить
тысячи обманутых не могут найти справедливости, а тут у бабушки пол ляма значит мамашка какого нибудь депутата, сразу во все разобрались
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13.04.2021 13:24 Ответить
 
 