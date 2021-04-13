Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ. ФОТО

Около 50 человек в балаклавах и капюшонах, с желтыми повязками на рукавах выстроились у входа в облгосадминистрацию, но потом развернулись и просто ушли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Очевидцы писали о событии в соцсетях: "Возле ОГА около 50 человек с желтыми повязками и без опознавательных знаков .. Какое-то движение", - написали свидетели. Мужчины спрятали лица под балаклавами, а на головы натянули капюшоны.

По словам местных журналистов, которые были на месте происшествия, мужчины не говорили, какую организацию представляют и с какой целью собрались. В пресс-службе ОГА также ничего не знали об этой "акции". В полиции инцидент никак не комментируют. Кроме того, там не было видно представителей правоохранительных органов.

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Местные активисты говорят, что это якобы полицейские учения. Но подтверждают, что это лишь слухи, и никакой официальной информации нет.



