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Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ. ФОТО

Около 50 человек в балаклавах и капюшонах, с желтыми повязками на рукавах выстроились у входа в облгосадминистрацию, но потом развернулись и просто ушли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Очевидцы писали о событии в соцсетях: "Возле ОГА около 50 человек с желтыми повязками и без опознавательных знаков .. Какое-то движение", - написали свидетели. Мужчины спрятали лица под балаклавами, а на головы натянули капюшоны.

По словам местных журналистов, которые были на месте происшествия, мужчины не говорили, какую организацию представляют и с какой целью собрались. В пресс-службе ОГА также ничего не знали об этой "акции". В полиции инцидент никак не комментируют. Кроме того, там не было видно представителей правоохранительных органов.

Также на Цензор.НЕТ: Антитеррористические учения СБУ стартуют на Харьковщине

Местные активисты говорят, что это якобы полицейские учения. Но подтверждают, что это лишь слухи, и никакой официальной информации нет.

Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ 01
Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ 02

Автор: 

ОГА (2393) Одесса (7918)


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Топ комментарии
+30
Бачили вже.Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ - Цензор.НЕТ 8881
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13.04.2021 23:15 Ответить
+23
Так у Криму починалося....
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13.04.2021 23:08 Ответить
+21
Это русскоязычные граждане которые пострадают от хунты и праворадикалов.
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13.04.2021 23:09 Ответить
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новые дрова?
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13.04.2021 23:04 Ответить
Типо учения... титушню учат
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13.04.2021 23:07 Ответить
Это русскоязычные граждане которые пострадают от хунты и праворадикалов.
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13.04.2021 23:09 Ответить
еще не пострадали но очень скоро пострадают.
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13.04.2021 23:35 Ответить
Это мужчины ? Поцы
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13.04.2021 23:06 Ответить
Так у Криму починалося....
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13.04.2021 23:08 Ответить
А видел как там начиналось????
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13.04.2021 23:11 Ответить
Бачили вже.Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ - Цензор.НЕТ 8881
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13.04.2021 23:15 Ответить
на дівані бачив!
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14.04.2021 08:45 Ответить
любитель символических дат товарисч путин не стал ждать 2 мая, а решил в день начала войны, которая началась 7 лет возобновить свои потуги
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13.04.2021 23:10 Ответить
учение титушни
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13.04.2021 23:11 Ответить
№87
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13.04.2021 23:45 Ответить
Путлер мстит Байдену
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13.04.2021 23:11 Ответить
Гитлер напал на дохлый совок 22 июня,Плешивый Мудак любит эту дату...
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13.04.2021 23:13 Ответить
мнит себя гитлером? целует портрет фюрера в пупок..
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13.04.2021 23:38 Ответить
Щось це нагадує.Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ - Цензор.НЕТ 7770
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13.04.2021 23:13 Ответить
Шо, Одєсу вичьорківаєм? Був один Стерненко, і того посадили
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13.04.2021 23:14 Ответить
На Донбассе тоже собирались. "Дыра" началась с захвата облсовета. Забарикадиро вались и объявили "республику". Все смеялись. Теперь не смешно.
Какого х. полиция не даёт никаких разъяснений? Совсем уже оборзели?
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13.04.2021 23:15 Ответить
мангал готов??
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13.04.2021 23:16 Ответить
В порт Одесса зашел эсминец США,точно Байден напал на Украину,Мавзолейные хмыри,ау???Омерика атакует
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13.04.2021 23:17 Ответить
може люди просто сфоткатись хотіли (на пам'ять)
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13.04.2021 23:25 Ответить
Скоро побачимо на рос ТВ у вигляді "В Одесі проросійські налаштовані громадяни...."
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13.04.2021 23:50 Ответить
О! Это у нас в Луганске так начиналось в 2014. Только тогда лица не прятали. И шо полиция? Опять не готовы? Или как у нас, тогда, вместе с террористами?
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13.04.2021 23:30 Ответить
звісно буде! Вони і так 30 років по одну сторону барикад з кремлем були
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13.04.2021 23:51 Ответить
гари гари ясно, чтобы не погасло..
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13.04.2021 23:32 Ответить
Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1015
Готовятся...
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13.04.2021 23:48 Ответить
Репетиция?
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13.04.2021 23:57 Ответить
5 колонна готовится встречать куйла... это пздц.. где мусора , мвд , сбу ? Ау ***, где вы черти !?
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14.04.2021 00:08 Ответить
Будет провокация. В Украине много навозных мух управляющих москвой.
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14.04.2021 01:06 Ответить
если менти " почешутся"-то сецчвс по камерам наблюдения можно многое(если не все)установить.
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14.04.2021 01:22 Ответить
Менти вже рахують свою російську зарплатню в думках
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14.04.2021 08:03 Ответить
Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2572
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14.04.2021 01:31 Ответить
Тому пуйло і сказав про Сребреницю, що готує план "Б".
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14.04.2021 07:30 Ответить
Русскоязычные мальчики в трусиках?
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14.04.2021 07:46 Ответить
Может быть проверка полиции на реакцию. Это могут быть русские.
Органы власти должны быть под охраной.
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14.04.2021 08:07 Ответить
Зелебенська влада прос...ре Україну!!!
Хоча і всі попередні влади працювали на те щоб Україну "до основания", і той же Кучма і Ющенко довалював армію,і Порошенко не вів боротьбу із п'ятою колоною!
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14.04.2021 09:46 Ответить
Дом Профсоюзов еще не весь выгорел. И туда - рукой подать...
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14.04.2021 13:20 Ответить
стоять і просять автоматну чергу? Так подивлюсь на цих гопників і автоматна черга так і проситься! І всі проблеми вирішено.
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14.04.2021 13:34 Ответить
 
 