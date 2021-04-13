Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ. ФОТО
Около 50 человек в балаклавах и капюшонах, с желтыми повязками на рукавах выстроились у входа в облгосадминистрацию, но потом развернулись и просто ушли.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Очевидцы писали о событии в соцсетях: "Возле ОГА около 50 человек с желтыми повязками и без опознавательных знаков .. Какое-то движение", - написали свидетели. Мужчины спрятали лица под балаклавами, а на головы натянули капюшоны.
По словам местных журналистов, которые были на месте происшествия, мужчины не говорили, какую организацию представляют и с какой целью собрались. В пресс-службе ОГА также ничего не знали об этой "акции". В полиции инцидент никак не комментируют. Кроме того, там не было видно представителей правоохранительных органов.
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Местные активисты говорят, что это якобы полицейские учения. Но подтверждают, что это лишь слухи, и никакой официальной информации нет.
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Какого х. полиция не даёт никаких разъяснений? Совсем уже оборзели?
Готовятся...
Органы власти должны быть под охраной.
Хоча і всі попередні влади працювали на те щоб Україну "до основания", і той же Кучма і Ющенко довалював армію,і Порошенко не вів боротьбу із п'ятою колоною!