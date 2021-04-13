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Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ. ФОТО

Близько 50 осіб у балаклавах і каптурах, із жовтими пов'язками на рукавах вишикувалися біля входу в облдержадміністрацію, але потім розвернулися і просто пішли.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Очевидці писали про подію в соціальних мережах: "Біля ОДА близько 50 осіб з жовтими пов'язками і без розпізнавальних знаків .. Якийсь рух", - написали свідки. Чоловіки сховали обличчя під балаклавами, а на голови натягнули каптури.

За словами місцевих журналістів, які були на місці події, чоловіки не говорили, яку організацію представляють і з якою метою зібралися. У пресслужбі ОДА також нічого не знали про цю "акцію". У поліції інцидент ніяк не коментують. Крім того, там не було видно представників правоохоронних органів.

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Місцеві активісти кажуть, що це нібито поліцейські навчання. Але підтверджують, що це лише чутки, і ніякої офіційної інформації немає.

Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ 01
Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ 02

Автор: 

ОДА (1630) Одеса (5496)


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Топ коментарі
+30
Бачили вже.Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ - Цензор.НЕТ 8881
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13.04.2021 23:15 Відповісти
+23
Так у Криму починалося....
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13.04.2021 23:08 Відповісти
+21
Это русскоязычные граждане которые пострадают от хунты и праворадикалов.
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13.04.2021 23:09 Відповісти
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новые дрова?
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13.04.2021 23:04 Відповісти
Типо учения... титушню учат
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13.04.2021 23:07 Відповісти
Это русскоязычные граждане которые пострадают от хунты и праворадикалов.
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13.04.2021 23:09 Відповісти
еще не пострадали но очень скоро пострадают.
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13.04.2021 23:35 Відповісти
Это мужчины ? Поцы
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13.04.2021 23:06 Відповісти
Так у Криму починалося....
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13.04.2021 23:08 Відповісти
А видел как там начиналось????
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13.04.2021 23:11 Відповісти
Бачили вже.Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ - Цензор.НЕТ 8881
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13.04.2021 23:15 Відповісти
на дівані бачив!
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14.04.2021 08:45 Відповісти
любитель символических дат товарисч путин не стал ждать 2 мая, а решил в день начала войны, которая началась 7 лет возобновить свои потуги
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13.04.2021 23:10 Відповісти
учение титушни
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13.04.2021 23:11 Відповісти
№87
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13.04.2021 23:45 Відповісти
Путлер мстит Байдену
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13.04.2021 23:11 Відповісти
Гитлер напал на дохлый совок 22 июня,Плешивый Мудак любит эту дату...
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13.04.2021 23:13 Відповісти
мнит себя гитлером? целует портрет фюрера в пупок..
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13.04.2021 23:38 Відповісти
Щось це нагадує.Неизвестные мужчины в балаклавах перекрывали вход в Одесскую ОГА, - СМИ - Цензор.НЕТ 7770
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13.04.2021 23:13 Відповісти
Шо, Одєсу вичьорківаєм? Був один Стерненко, і того посадили
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13.04.2021 23:14 Відповісти
На Донбассе тоже собирались. "Дыра" началась с захвата облсовета. Забарикадиро вались и объявили "республику". Все смеялись. Теперь не смешно.
Какого х. полиция не даёт никаких разъяснений? Совсем уже оборзели?
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13.04.2021 23:15 Відповісти
мангал готов??
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13.04.2021 23:16 Відповісти
В порт Одесса зашел эсминец США,точно Байден напал на Украину,Мавзолейные хмыри,ау???Омерика атакует
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13.04.2021 23:17 Відповісти
може люди просто сфоткатись хотіли (на пам'ять)
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13.04.2021 23:25 Відповісти
Скоро побачимо на рос ТВ у вигляді "В Одесі проросійські налаштовані громадяни...."
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13.04.2021 23:50 Відповісти
О! Это у нас в Луганске так начиналось в 2014. Только тогда лица не прятали. И шо полиция? Опять не готовы? Или как у нас, тогда, вместе с террористами?
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13.04.2021 23:30 Відповісти
звісно буде! Вони і так 30 років по одну сторону барикад з кремлем були
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13.04.2021 23:51 Відповісти
гари гари ясно, чтобы не погасло..
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13.04.2021 23:32 Відповісти
Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1015
Готовятся...
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13.04.2021 23:48 Відповісти
Репетиция?
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13.04.2021 23:57 Відповісти
5 колонна готовится встречать куйла... это пздц.. где мусора , мвд , сбу ? Ау ***, где вы черти !?
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14.04.2021 00:08 Відповісти
Будет провокация. В Украине много навозных мух управляющих москвой.
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14.04.2021 01:06 Відповісти
если менти " почешутся"-то сецчвс по камерам наблюдения можно многое(если не все)установить.
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14.04.2021 01:22 Відповісти
Менти вже рахують свою російську зарплатню в думках
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14.04.2021 08:03 Відповісти
Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2572
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14.04.2021 01:31 Відповісти
Тому пуйло і сказав про Сребреницю, що готує план "Б".
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14.04.2021 07:30 Відповісти
Русскоязычные мальчики в трусиках?
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14.04.2021 07:46 Відповісти
Может быть проверка полиции на реакцию. Это могут быть русские.
Органы власти должны быть под охраной.
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14.04.2021 08:07 Відповісти
Зелебенська влада прос...ре Україну!!!
Хоча і всі попередні влади працювали на те щоб Україну "до основания", і той же Кучма і Ющенко довалював армію,і Порошенко не вів боротьбу із п'ятою колоною!
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14.04.2021 09:46 Відповісти
Дом Профсоюзов еще не весь выгорел. И туда - рукой подать...
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14.04.2021 13:20 Відповісти
стоять і просять автоматну чергу? Так подивлюсь на цих гопників і автоматна черга так і проситься! І всі проблеми вирішено.
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14.04.2021 13:34 Відповісти
 
 