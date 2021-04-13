Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ. ФОТО

Близько 50 осіб у балаклавах і каптурах, із жовтими пов'язками на рукавах вишикувалися біля входу в облдержадміністрацію, але потім розвернулися і просто пішли.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Очевидці писали про подію в соціальних мережах: "Біля ОДА близько 50 осіб з жовтими пов'язками і без розпізнавальних знаків .. Якийсь рух", - написали свідки. Чоловіки сховали обличчя під балаклавами, а на голови натягнули каптури.

За словами місцевих журналістів, які були на місці події, чоловіки не говорили, яку організацію представляють і з якою метою зібралися. У пресслужбі ОДА також нічого не знали про цю "акцію". У поліції інцидент ніяк не коментують. Крім того, там не було видно представників правоохоронних органів.

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Місцеві активісти кажуть, що це нібито поліцейські навчання. Але підтверджують, що це лише чутки, і ніякої офіційної інформації немає.



