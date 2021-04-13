Невідомі чоловіки в балаклавах перекривали вхід в Одеську ОДА, - ЗМІ. ФОТО
Близько 50 осіб у балаклавах і каптурах, із жовтими пов'язками на рукавах вишикувалися біля входу в облдержадміністрацію, але потім розвернулися і просто пішли.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Очевидці писали про подію в соціальних мережах: "Біля ОДА близько 50 осіб з жовтими пов'язками і без розпізнавальних знаків .. Якийсь рух", - написали свідки. Чоловіки сховали обличчя під балаклавами, а на голови натягнули каптури.
За словами місцевих журналістів, які були на місці події, чоловіки не говорили, яку організацію представляють і з якою метою зібралися. У пресслужбі ОДА також нічого не знали про цю "акцію". У поліції інцидент ніяк не коментують. Крім того, там не було видно представників правоохоронних органів.
Місцеві активісти кажуть, що це нібито поліцейські навчання. Але підтверджують, що це лише чутки, і ніякої офіційної інформації немає.
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Какого х. полиция не даёт никаких разъяснений? Совсем уже оборзели?
Готовятся...
Органы власти должны быть под охраной.
Хоча і всі попередні влади працювали на те щоб Україну "до основания", і той же Кучма і Ющенко довалював армію,і Порошенко не вів боротьбу із п'ятою колоною!