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Новости Силовики
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Антитеррористические учения СБУ стартуют на Харьковщине

Антитеррористические учения СБУ стартуют на Харьковщине

Учения будут проходить с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. Они продлятся до конца мая.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах", - написал он.

По словам Абдулы, в учениях, помимо Службы безопасности Украины, примут участия подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

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Абдула отметил, что органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях и оказывают полное содействие правоохранительным органам.

"Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - процитировал Абдула руководителя Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Харьковской области Романа Дудина.

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобилей. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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"СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - заверил Абдула.

Вместе с тем СБУ просит граждан обращать внимание на тех, кто проявляет необоснованный интерес к объектам инфраструктуры, органам власти и военным объектам.

"СБУ призывает граждан быть бдительными. Если в ваше поле зрения попали лица, проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте [email protected] или другим удобным способом, или на телефон доверия СБУ 0800501482", - написал Абдула.

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Автор: 

правоохранительные органы (2970) СБУ (20014) силовики (2799) военные учения (3462) Харьковщина (5577) Абдула Владислав (11)


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https://mobile.twitter.com/RazortongueN1 Бритва Оккама https://mobile.twitter.com/RazortongueN1 @RazortongueN1 https://mobile.twitter.com/RazortongueN1/status/1381957923669172225 41 мин

Стянутые к границе с Украиной российские войска весело бряцают и вопят "буу", а на кладбищах российских городов заботливо резервируют могилы для будущих трупов.
Вроде бы военная истерика нарастает.
А кто у нас будет победоносцевым?
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13.04.2021 16:52 Ответить
А мэрия Харькова, эти птенцы кернессовского криминального кубла, оказывают помощь в проведении учений или они к радушному приёму "недопустим Сребренницу" готовятся?..Мариуполя на юге тоже кстати касается
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13.04.2021 16:53 Ответить
хоч би сепарів половили, бо тут їх - як тротуарів неремонтованих або грязюки"
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13.04.2021 16:53 Ответить
той же Добкін, з палючими очами....чи то від коксу чи то від російського сатанату...
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13.04.2021 16:55 Ответить
Вторжение кацапской армии СБУ не остановит, нет у них для этого средств, и не их это задача вообще, а от границы до Харькова кацапским танкам час ходу. СБУ должна заниматься своими узко специализированными задачами, а отбивать вторжение должна армия при поддержке нацгвардии и терробороны.
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13.04.2021 17:17 Ответить
вы для начала у них (СБУшников харькова) проверьте наличие российских паспортов))) учения...они первые перейдут на сторону агрессора, как это было в Крыму (98% перешло)
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13.04.2021 18:44 Ответить
І переносні схрони зі зброєю щоб не забули узяти.
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14.04.2021 08:28 Ответить
 
 