Антитеррористические учения СБУ стартуют на Харьковщине
Учения будут проходить с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. Они продлятся до конца мая.
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.
"Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах", - написал он.
По словам Абдулы, в учениях, помимо Службы безопасности Украины, примут участия подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.
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Абдула отметил, что органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях и оказывают полное содействие правоохранительным органам.
"Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - процитировал Абдула руководителя Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Харьковской области Романа Дудина.
В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобилей. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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"СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - заверил Абдула.
Вместе с тем СБУ просит граждан обращать внимание на тех, кто проявляет необоснованный интерес к объектам инфраструктуры, органам власти и военным объектам.
"СБУ призывает граждан быть бдительными. Если в ваше поле зрения попали лица, проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте [email protected] или другим удобным способом, или на телефон доверия СБУ 0800501482", - написал Абдула.
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https://mobile.twitter.com/RazortongueN1 Бритва Оккама https://mobile.twitter.com/RazortongueN1 @RazortongueN1 https://mobile.twitter.com/RazortongueN1/status/1381957923669172225 41 мин
Стянутые к границе с Украиной российские войска весело бряцают и вопят "буу", а на кладбищах российских городов заботливо резервируют могилы для будущих трупов.
Вроде бы военная истерика нарастает.
А кто у нас будет победоносцевым?