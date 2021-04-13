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Новини Силовики
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Антитерористичні навчання СБУ стартують на Харківщині

Антитерористичні навчання СБУ стартують на Харківщині

Вишкіл проходитиме з використанням табельної вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів. Він триватиме до кінця травня.

Про це повідомив у фейсбуці начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"Тренування відбуватиметься до кінця травня по всій території Харківської області з зосередженням уваги на прикордонних районах", - написав він.

За словами Абдули, в навчаннях, крім Служби безпеки України, візьмуть участь підрозділи Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

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Абдула зазначив, що органи місцевого самоврядування проінформовані про заплановані заходи і повністю сприяють правоохоронним органам.

"Навчання проходитимуть в умовах, максимально наближених до реальних, зокрема з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів", - процитував Абдула керівника Координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ в Харківській області Романа Дудіна.

В рамках навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автомобілів. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу.

"СБУ гарантує, що тренування проходитиме в строгій відповідності з вимогами чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини", - запевнив Абдула.

Разом із тим СБУ просить громадян звертати увагу на тих, хто проявляє необґрунтований інтерес до об'єктів інфраструктури, органів влади і військових об'єктів.

"СБУ закликає громадян бути пильними. Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які виявляють необґрунтовану цікавість до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади й управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти в Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, електронною поштою [email protected] або іншим зручним способом, або на телефон довіри СБУ 0800501482", - написав Абдула.

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12945) силовики (2515) військові навчання (2781) Харківщина (6054) Абдула Владислав (12)


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https://mobile.twitter.com/RazortongueN1 Бритва Оккама https://mobile.twitter.com/RazortongueN1 @RazortongueN1 https://mobile.twitter.com/RazortongueN1/status/1381957923669172225 41 мин

Стянутые к границе с Украиной российские войска весело бряцают и вопят "буу", а на кладбищах российских городов заботливо резервируют могилы для будущих трупов.
Вроде бы военная истерика нарастает.
А кто у нас будет победоносцевым?
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13.04.2021 16:52 Відповісти
А мэрия Харькова, эти птенцы кернессовского криминального кубла, оказывают помощь в проведении учений или они к радушному приёму "недопустим Сребренницу" готовятся?..Мариуполя на юге тоже кстати касается
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13.04.2021 16:53 Відповісти
хоч би сепарів половили, бо тут їх - як тротуарів неремонтованих або грязюки"
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13.04.2021 16:53 Відповісти
той же Добкін, з палючими очами....чи то від коксу чи то від російського сатанату...
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13.04.2021 16:55 Відповісти
Вторжение кацапской армии СБУ не остановит, нет у них для этого средств, и не их это задача вообще, а от границы до Харькова кацапским танкам час ходу. СБУ должна заниматься своими узко специализированными задачами, а отбивать вторжение должна армия при поддержке нацгвардии и терробороны.
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13.04.2021 17:17 Відповісти
вы для начала у них (СБУшников харькова) проверьте наличие российских паспортов))) учения...они первые перейдут на сторону агрессора, как это было в Крыму (98% перешло)
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13.04.2021 18:44 Відповісти
І переносні схрони зі зброєю щоб не забули узяти.
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14.04.2021 08:28 Відповісти
 
 