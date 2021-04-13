Антитерористичні навчання СБУ стартують на Харківщині

Вишкіл проходитиме з використанням табельної вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів. Він триватиме до кінця травня.

Про це повідомив у фейсбуці начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"Тренування відбуватиметься до кінця травня по всій території Харківської області з зосередженням уваги на прикордонних районах", - написав він.

За словами Абдули, в навчаннях, крім Служби безпеки України, візьмуть участь підрозділи Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

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Абдула зазначив, що органи місцевого самоврядування проінформовані про заплановані заходи і повністю сприяють правоохоронним органам.

"Навчання проходитимуть в умовах, максимально наближених до реальних, зокрема з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів", - процитував Абдула керівника Координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ в Харківській області Романа Дудіна.

В рамках навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автомобілів. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу.

"СБУ гарантує, що тренування проходитиме в строгій відповідності з вимогами чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини", - запевнив Абдула.

Разом із тим СБУ просить громадян звертати увагу на тих, хто проявляє необґрунтований інтерес до об'єктів інфраструктури, органів влади і військових об'єктів.

"СБУ закликає громадян бути пильними. Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які виявляють необґрунтовану цікавість до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади й управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти в Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, електронною поштою [email protected] або іншим зручним способом, або на телефон довіри СБУ 0800501482", - написав Абдула.