"Запорожсталь" бесплатно передал украинским больницам партию сертифицированного Минздравом кислорода. ФОТОрепортаж

Меткомбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест передал 126 тонн кислорода в больницы Запорожской и Хмельницкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил гендиректор комбината Александр Мироненко.

На очереди - передача кислорода в больницы в Синельниково, Южноукраинске Николаевской области и Виннице.





По словам Мироненко, ресурсов "Запорожстали" достаточно, чтобы помочь больницам, в которых борются с последствиями пандемии.

Ранее Минздрав Украины сертифицировал кислород "Запорожстали" в качестве лекарственного средства для медицинского применения.

Первые две тонны жидкого медицинского кислорода "Запорожстали" в начале апреля были отправлены в городские больницы Запорожья.

Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко подчеркнул, что медицинский кислород больницам передают бесплатно.



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