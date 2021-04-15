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"Запорожсталь" бесплатно передал украинским больницам партию сертифицированного Минздравом кислорода. ФОТОрепортаж

Меткомбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест передал 126 тонн кислорода в больницы Запорожской и Хмельницкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил гендиректор комбината Александр Мироненко.

На очереди - передача кислорода в больницы в Синельниково, Южноукраинске Николаевской области и Виннице.

По словам Мироненко, ресурсов "Запорожстали" достаточно, чтобы помочь больницам, в которых борются с последствиями пандемии.

Ранее Минздрав Украины сертифицировал кислород "Запорожстали" в качестве лекарственного средства для медицинского применения.

Первые две тонны жидкого медицинского кислорода "Запорожстали" в начале апреля были отправлены в городские больницы Запорожья.

Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко подчеркнул, что медицинский кислород больницам передают бесплатно.

Читайте: "Запорожсталь" начала производство медицинского кислорода

Запорожсталь бесплатно передал украинским больницам партию сертифицированного Минздравом кислорода 01
Запорожсталь бесплатно передал украинским больницам партию сертифицированного Минздравом кислорода 02
Запорожсталь бесплатно передал украинским больницам партию сертифицированного Минздравом кислорода 03

Автор: 

больница (1442) Запорожсталь (39) помощь (7879) Запорожская область (3206) Метинвест (186) кислород (70) Хмельницкая область (962)


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Топ комментарии
+1
В Запорожье полный капец.
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15.04.2021 17:58 Ответить
+1
всю жизнь здаем налоги на содержание родины и королевское существование чиновников

а при форсмажоре еще платиим

за то что ОНИ разворовали и разнесли по своим кубышкам
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15.04.2021 18:13 Ответить
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В Запорожье полный капец.
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15.04.2021 17:58 Ответить
В плане?Чего то не пишут в новостях?Больницы совсем переполнены?
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15.04.2021 18:05 Ответить
Мор конкретный пошел.
Энергодар вообще закрыли.
Ни маршруток ни магазинов с ресторанами и прочим. Ничего. Людей нет на улицах.
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15.04.2021 18:09 Ответить
Мда...(
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15.04.2021 18:13 Ответить
Пару недель назад много знакомых из Запорожья из переписки в Вайбере пропали.
Вчера первый объявился, где пропадал- болел.
Сегодня ещё одна, тоже болела, ее мужа только сегодня с реанимации перевели в палату, но под кислородом ещё. Кровь загустела в десять раз больше допустимого.
Мама моя каким-то чудом смогла попасть в Энергодар сегодня утром, знакомый подвёз, она лечится там. Массаж и все такое, сустав выбила, теперь выехать не может, город закрыли вроде.
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15.04.2021 18:24 Ответить
щас Стебанов почитает коменты и заверещит шо в Запорожье жёппа и надо всем в церковь тест-центры.
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15.04.2021 18:47 Ответить
"Весело"
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15.04.2021 18:57 Ответить
та да. зашёл вчера в АТБ на шевчике. шесть рабочих касс и к каждой очередь до середины зала. и сзади такие в спину толкают, типа проходите, перед Вами ещё метр до предыдущего покупателя.
совсем бяда-бядища в Запорожье.
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16.04.2021 07:49 Ответить
в запорожье и не заметно не че где пруф.а на транспорте не езжу я воще дом а втыкаю.
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15.04.2021 21:55 Ответить
Красная зона как ни как, статистику по числу заболевших можно в сети в свободном доступе найти
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15.04.2021 23:39 Ответить
всю жизнь здаем налоги на содержание родины и королевское существование чиновников

а при форсмажоре еще платиим

за то что ОНИ разворовали и разнесли по своим кубышкам
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15.04.2021 18:13 Ответить
.....Ну что ....Степанофф? Спесь сошла по техническому кислороду? Ой умора с этих дохтуров. Это еще ВООЗ у нас такая запудренная. Они никогда не слушают.
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15.04.2021 18:15 Ответить
а перед передачей промышленного кислорода надо было пересажать с конфискацией
тех курв которые не заготовили МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД ЗА РАННЕЕ
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15.04.2021 18:19 Ответить
А что, обычный грипп. Каждый же год такое происходит! Да, ковиддиссиденты?
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15.04.2021 20:27 Ответить
особливо для Запоріжжя зараз це актуально, в них же червона зона
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15.04.2021 21:16 Ответить
запорожсталь кусок говна в оккупации донецкой мафии и город..
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15.04.2021 21:54 Ответить
кто еще из крупного бизнеса, оказывает помощь и поддержку городским больницам? Помолчало бы, а то воняет
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15.04.2021 23:37 Ответить
хорошо, что бесплатно) приятно, что помогают свои предприятия, а не приходится обращаться к иностранцам за помощью, как это часто бывает
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15.04.2021 22:48 Ответить
совковатный раб хорошо родлизнуло
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16.04.2021 01:33 Ответить
 
 