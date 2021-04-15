"Запорожсталь" бесплатно передал украинским больницам партию сертифицированного Минздравом кислорода. ФОТОрепортаж
Меткомбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест передал 126 тонн кислорода в больницы Запорожской и Хмельницкой областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил гендиректор комбината Александр Мироненко.
На очереди - передача кислорода в больницы в Синельниково, Южноукраинске Николаевской области и Виннице.
По словам Мироненко, ресурсов "Запорожстали" достаточно, чтобы помочь больницам, в которых борются с последствиями пандемии.
Ранее Минздрав Украины сертифицировал кислород "Запорожстали" в качестве лекарственного средства для медицинского применения.
Первые две тонны жидкого медицинского кислорода "Запорожстали" в начале апреля были отправлены в городские больницы Запорожья.
Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко подчеркнул, что медицинский кислород больницам передают бесплатно.
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Энергодар вообще закрыли.
Ни маршруток ни магазинов с ресторанами и прочим. Ничего. Людей нет на улицах.
Вчера первый объявился, где пропадал- болел.
Сегодня ещё одна, тоже болела, ее мужа только сегодня с реанимации перевели в палату, но под кислородом ещё. Кровь загустела в десять раз больше допустимого.
Мама моя каким-то чудом смогла попасть в Энергодар сегодня утром, знакомый подвёз, она лечится там. Массаж и все такое, сустав выбила, теперь выехать не может, город закрыли вроде.
церковьтест-центры.
совсем бяда-бядища в Запорожье.
а при форсмажоре еще платиим
за то что ОНИ разворовали и разнесли по своим кубышкам
тех курв которые не заготовили МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД ЗА РАННЕЕ