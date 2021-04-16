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Получил почти миллион гривен "отката": правоохранители задержали экс-начальника Департамента взрывотехнической службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ, при поддержке руководства Нацполиции установили причастность бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы к преступной деятельности. Сейчас детективы НАБУ, под процессуальным руководством САП, объявили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

По данным правоохранителей, в конце 2017 оперативники Департамента внутренней безопасности, при содействии руководства Национальной полиции Украины, установили информацию о противоправных действиях начальника Департамента взрывотехнической службы (ДВТС) НПУ.

В частности чиновник, зная о необходимости закупки оборудования и служебной амуниции для вверенных подразделений организовал такую ​​закупку со своим знакомым предпринимателем. Впоследствии, во время проведения государственных закупок, он обеспечил участие и победу этого субъекта хозяйственной деятельности. В дальнейшем заговорщики поделились "откатами". В частности речь идет о приобретении для полиции Луганщины взрывозащищенного костюма с телескопическим манипулятором, на который Нацполиция выделила 3 ​​миллиона гривен. В результате осущестленных сделок вышеупомянутый работник полиции получил 980 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Получил почти миллион гривен отката: правоохранители задержали экс-начальника Департамента взрывотехнической службы 01

Собранные материалы по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах и дальнейшей легализации средств, были направлены в НАБУ. Несколько лет детективы НАБУ работали над этим делом. За это время проведено немало экспертиз и проверок. В конце концов правоохранители собрали достаточно доказательств причастности бывшего чиновника полиции к преступной деятельности.

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Сейчас, под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, ему вручено подозрение по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.1 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) . В случае доказательства вины фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Получил почти миллион гривен отката: правоохранители задержали экс-начальника Департамента взрывотехнической службы 02

Также объявлено о подозрении его сообщнику - 57-летнему директору одного из обществ - по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Стоит отметить, что 39-летний экс-правоохратель не первый раз становится подозреваемым в уголовных правонарушениях. В 2018 году, по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины, ему инкриминировали мошенничество за сбор средств якобы на ремонт помещения Департамента для подчиненных сотрудников.

Получил почти миллион гривен отката: правоохранители задержали экс-начальника Департамента взрывотехнической службы 03
Фото: сайт полиции

НАБУ (4232) взятка (6185) коррупция (8576) Нацполиция (16562) САП (2079)


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Топ комментарии
+4
нужно ввести против него санкции
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16.04.2021 10:44 Ответить
+2
Подорвался!
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16.04.2021 10:42 Ответить
+1
расстрелять...
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16.04.2021 10:40 Ответить
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расстрелять...
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16.04.2021 10:40 Ответить
Подорвался!
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16.04.2021 10:42 Ответить
Надорвался..
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16.04.2021 13:49 Ответить
Бюджетные средства разворовывают как хотят,а гетьманович вливает в уши зельки враньё про то,что во всем виноват малый бизнес.
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16.04.2021 10:43 Ответить
нужно ввести против него санкции
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16.04.2021 10:44 Ответить
любий началнік продажна шкура щоб Україна процвітала їх треба знищувати...анархія мати порядку Слава Україні і батькові Махно
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16.04.2021 11:06 Ответить
наверно и тротил продавать - столько не заработаешь.....
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16.04.2021 12:13 Ответить
Практика старая,дать украсть и за компромат иметь лояльное лицо к любым действиям власти.
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16.04.2021 12:21 Ответить
Будет обидно если с моего вуза выпускник.
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16.04.2021 21:00 Ответить
Так будет с каждым полицаем который не делиться с Арсенборисычом.
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16.04.2021 22:38 Ответить
 
 