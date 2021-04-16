Получил почти миллион гривен "отката": правоохранители задержали экс-начальника Департамента взрывотехнической службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ, при поддержке руководства Нацполиции установили причастность бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы к преступной деятельности. Сейчас детективы НАБУ, под процессуальным руководством САП, объявили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
По данным правоохранителей, в конце 2017 оперативники Департамента внутренней безопасности, при содействии руководства Национальной полиции Украины, установили информацию о противоправных действиях начальника Департамента взрывотехнической службы (ДВТС) НПУ.
В частности чиновник, зная о необходимости закупки оборудования и служебной амуниции для вверенных подразделений организовал такую закупку со своим знакомым предпринимателем. Впоследствии, во время проведения государственных закупок, он обеспечил участие и победу этого субъекта хозяйственной деятельности. В дальнейшем заговорщики поделились "откатами". В частности речь идет о приобретении для полиции Луганщины взрывозащищенного костюма с телескопическим манипулятором, на который Нацполиция выделила 3 миллиона гривен. В результате осущестленных сделок вышеупомянутый работник полиции получил 980 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Собранные материалы по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах и дальнейшей легализации средств, были направлены в НАБУ. Несколько лет детективы НАБУ работали над этим делом. За это время проведено немало экспертиз и проверок. В конце концов правоохранители собрали достаточно доказательств причастности бывшего чиновника полиции к преступной деятельности.
Сейчас, под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, ему вручено подозрение по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.1 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) . В случае доказательства вины фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
Также объявлено о подозрении его сообщнику - 57-летнему директору одного из обществ - по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Стоит отметить, что 39-летний экс-правоохратель не первый раз становится подозреваемым в уголовных правонарушениях. В 2018 году, по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины, ему инкриминировали мошенничество за сбор средств якобы на ремонт помещения Департамента для подчиненных сотрудников.
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