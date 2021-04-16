УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10265 відвідувачів онлайн
Новини Фото Боротьба з корупцією
6 795 10

Отримав майже мільйон гривень "відкату": правоохоронці затримали ексначальника Департаменту вибухотехнічної служби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, за підтримки керівництва Нацполіції встановили причетність колишнього начальника Департаменту вибухотехнічної служби до злочинної діяльності. Нині детективи НАБУ, під процесуальним керівництвом САП, оголосили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними правоохоронців, наприкінці 2017 року оперативники Департаменту внутрішньої безпеки, за сприяння керівництва Національної поліції України, встановили інформацію щодо протиправних дій начальника Департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) НПУ.

Зокрема посадовець, знаючи про необхідність закупівлі обладнання та службової амуніції для ввірених підрозділів, організував таку закупку зі своїм знайомим підприємцем. Згодом, під час проведення державних закупівель, забезпечив участь та перемогу цього суб’єкта господарської діяльності. В подальшому змовники поділилися "відкатами". Зокрема мова йде про придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який Нацполіція виділила 3 мільйони гривень. У результаті провернутих оборудок вищезазначений працівник поліції одержав 980 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Отримав майже мільйон гривень відкату: правоохоронці затримали ексначальника Департаменту вибухотехнічної служби 01

Зібрані матеріали, за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та подальшої легалізації коштів, було скеровано до Національного антикорупційного бюро України. Кілька років детективи НАБУ працювали над цією справою. За цей час проведено чимало експертиз та перевірок. Врешті правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності колишнього посадовця поліції до злочинної діяльності.

Наразі, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, йому вручено підозру за ч.4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.1 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). У разі доведення вини фігурантові може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Отримав майже мільйон гривень відкату: правоохоронці затримали ексначальника Департаменту вибухотехнічної служби 02

Також оголошено про підозру його спільникові - 57-річному директорові одного із товариств - за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Також читайте: Повідомлено про підозру ексчиновнику Міноборони, який завдав державі понад 15 млн грн збитку під час передачі майнових прав на житло, - Офіс генпрокурора

Варто зазначити, що 39-річний експравоохоронець не вперше стає підозрюваним у кримінальних правопорушеннях. У 2018 році, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, йому було інкриміновано шахрайство за збір коштів начебто на ремонт приміщення Департаменту із підлеглих співробітників.

Отримав майже мільйон гривень відкату: правоохоронці затримали ексначальника Департаменту вибухотехнічної служби 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

НАБУ (5095) хабар (4736) корупція (4708) Нацполіція (15276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
нужно ввести против него санкции
показати весь коментар
16.04.2021 10:44 Відповісти
+2
Подорвался!
показати весь коментар
16.04.2021 10:42 Відповісти
+1
расстрелять...
показати весь коментар
16.04.2021 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
расстрелять...
показати весь коментар
16.04.2021 10:40 Відповісти
Подорвался!
показати весь коментар
16.04.2021 10:42 Відповісти
Надорвался..
показати весь коментар
16.04.2021 13:49 Відповісти
Бюджетные средства разворовывают как хотят,а гетьманович вливает в уши зельки враньё про то,что во всем виноват малый бизнес.
показати весь коментар
16.04.2021 10:43 Відповісти
нужно ввести против него санкции
показати весь коментар
16.04.2021 10:44 Відповісти
любий началнік продажна шкура щоб Україна процвітала їх треба знищувати...анархія мати порядку Слава Україні і батькові Махно
показати весь коментар
16.04.2021 11:06 Відповісти
наверно и тротил продавать - столько не заработаешь.....
показати весь коментар
16.04.2021 12:13 Відповісти
Практика старая,дать украсть и за компромат иметь лояльное лицо к любым действиям власти.
показати весь коментар
16.04.2021 12:21 Відповісти
Будет обидно если с моего вуза выпускник.
показати весь коментар
16.04.2021 21:00 Відповісти
Так будет с каждым полицаем который не делиться с Арсенборисычом.
показати весь коментар
16.04.2021 22:38 Відповісти
 
 