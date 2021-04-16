Отримав майже мільйон гривень "відкату": правоохоронці затримали ексначальника Департаменту вибухотехнічної служби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, за підтримки керівництва Нацполіції встановили причетність колишнього начальника Департаменту вибухотехнічної служби до злочинної діяльності. Нині детективи НАБУ, під процесуальним керівництвом САП, оголосили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними правоохоронців, наприкінці 2017 року оперативники Департаменту внутрішньої безпеки, за сприяння керівництва Національної поліції України, встановили інформацію щодо протиправних дій начальника Департаменту вибухотехнічної служби (ДВТС) НПУ.

Зокрема посадовець, знаючи про необхідність закупівлі обладнання та службової амуніції для ввірених підрозділів, організував таку закупку зі своїм знайомим підприємцем. Згодом, під час проведення державних закупівель, забезпечив участь та перемогу цього суб’єкта господарської діяльності. В подальшому змовники поділилися "відкатами". Зокрема мова йде про придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який Нацполіція виділила 3 мільйони гривень. У результаті провернутих оборудок вищезазначений працівник поліції одержав 980 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Зібрані матеріали, за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та подальшої легалізації коштів, було скеровано до Національного антикорупційного бюро України. Кілька років детективи НАБУ працювали над цією справою. За цей час проведено чимало експертиз та перевірок. Врешті правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності колишнього посадовця поліції до злочинної діяльності.

Наразі, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, йому вручено підозру за ч.4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.1 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). У разі доведення вини фігурантові може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Також оголошено про підозру його спільникові - 57-річному директорові одного із товариств - за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

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Варто зазначити, що 39-річний експравоохоронець не вперше стає підозрюваним у кримінальних правопорушеннях. У 2018 році, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, йому було інкриміновано шахрайство за збір коштів начебто на ремонт приміщення Департаменту із підлеглих співробітників.



Фото: сайт поліції