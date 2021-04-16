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Замруководителя управления Киевоблгосадминистрации задержан при получении $10 тыс. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве задержали заместителя руководителя одного из управлений Киевоблгосадминистрации, который требовал 10 тыс. долларов неправомерной выгоды от представителя коммерческой структуры. Фигурант уведомлен о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Вчера, 15 апреля, в центре Киева оперативники управления стратегических расследований во Львовской области с коллегами-правоохранителями задержали заместителя начальника управления Киевской областной государственной администрации во время передачи средств. За эти деньги злоумышленник обещал представителю коммерческой структуры оказать содействие для положительных результатов проверки соблюдения антимонопольного законодательства. Ранее чиновник работал в Антимонопольном комитете Украины", - следует из сообщения.

Оговоренная сумма неправомерной выгоды была изъята на месте. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Чиновник уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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Замруководителя управления Киевоблгосадминистрации задержан при получении $10 тыс. взятки, - Нацполиция 01
Замруководителя управления Киевоблгосадминистрации задержан при получении $10 тыс. взятки, - Нацполиция 02
Замруководителя управления Киевоблгосадминистрации задержан при получении $10 тыс. взятки, - Нацполиция 03

Автор: 

взятка (6185) задержание (6690) Киев (25685) ОГА (2394) Нацполиция (16562)


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Топ комментарии
+2
Я думаю виной случившегося является маленькая зарплата у чиновников. Надо стопятсот тысяч миллионов, тогда они не будут брать взятки. Да, зелепупы?
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16.04.2021 13:23 Ответить
+1
Та ну нах... , такого не может быть! Чиновник и взятка, понятия несовместимые!
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16.04.2021 13:27 Ответить
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Я думаю виной случившегося является маленькая зарплата у чиновников. Надо стопятсот тысяч миллионов, тогда они не будут брать взятки. Да, зелепупы?
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16.04.2021 13:23 Ответить
Выпустят как и Паравозника замКличка...ещё извинятся и премию...и на повышение пойдет.
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16.04.2021 13:26 Ответить
Та ну нах... , такого не может быть! Чиновник и взятка, понятия несовместимые!
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16.04.2021 13:27 Ответить
Новиє ліца дискредитують великого ЗЄ.
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16.04.2021 13:28 Ответить
старые у Педалика...как и новые у Зе.
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16.04.2021 13:30 Ответить
Читайте уважно "чиновник облдержадміністрації". Їх усіх призначив брат Єрмака
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16.04.2021 13:49 Ответить
отрубить падле 4 пальца !
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16.04.2021 13:36 Ответить
+15 и добавить по флейте!
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17.04.2021 13:23 Ответить
Если хотим избавится от взяток или как минимум существенно уменьшить, надо менять ВСЕ законы у нас действующие. И не в смысле ужесточения наказания, а в их пересмотре двоякого толкования и существования привилегий. Если что то нельзя, то нельзя никому, ни ветерану, ни матери-одиночке , ни одноногому пассивному лесбияну. Если очередь, то исключительно общая. Если у тебя билет, то ты с полным правом сидишь в транспорте без осуждения рядом стоящей бабки. Если ты военный и отработал свои 15-20 лет для полного стажа, то не идешь на пенсию 40- летним мордоворотом, а можешь бить баклуши до возраста получения пенсионного обеспечения как все граждане. То есть убрать из законодательства любые методы перемещения людей за деньги в льготную категорию выгодополучателей.
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16.04.2021 13:49 Ответить
 
 