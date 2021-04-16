Замруководителя управления Киевоблгосадминистрации задержан при получении $10 тыс. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве задержали заместителя руководителя одного из управлений Киевоблгосадминистрации, который требовал 10 тыс. долларов неправомерной выгоды от представителя коммерческой структуры. Фигурант уведомлен о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Вчера, 15 апреля, в центре Киева оперативники управления стратегических расследований во Львовской области с коллегами-правоохранителями задержали заместителя начальника управления Киевской областной государственной администрации во время передачи средств. За эти деньги злоумышленник обещал представителю коммерческой структуры оказать содействие для положительных результатов проверки соблюдения антимонопольного законодательства. Ранее чиновник работал в Антимонопольном комитете Украины", - следует из сообщения.

Оговоренная сумма неправомерной выгоды была изъята на месте. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Чиновник уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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