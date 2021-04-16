Заступник керівника управління Київоблдержадміністрації затриманий на одержанні $10 тис. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

У Києві затримали заступника керівника одного з управлінь Київоблдержадміністрації, який вимагав 10 тис. доларів неправомірної вигоди від представника комерційної структури. Фігурант повідомлений про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Учора, 15 квітня, у центрі Києва оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями затримали заступника начальника управління Київської обласної державної адміністрації під час передачі коштів. За ці гроші зловмисник обіцяв представнику комерційної структури посприяти позитивним результатам перевірки щодо дотримання антимонопольного законодавства", - випливає з повідомлення.

Обумовлена сума неправомірної вигоди була вилучена на місці. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Чиновник повідомлений про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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