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Новини Фото Хабарники
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Заступник керівника управління Київоблдержадміністрації затриманий на одержанні $10 тис. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

У Києві затримали заступника керівника одного з управлінь Київоблдержадміністрації, який вимагав 10 тис. доларів неправомірної вигоди від представника комерційної структури. Фігурант повідомлений про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Учора, 15 квітня, у центрі Києва оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями затримали заступника начальника управління Київської обласної державної адміністрації під час передачі коштів. За ці гроші зловмисник обіцяв представнику комерційної структури посприяти позитивним результатам перевірки щодо дотримання антимонопольного законодавства", - випливає з повідомлення.

Обумовлена сума неправомірної вигоди була вилучена на місці. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Чиновник повідомлений про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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Заступник керівника управління Київоблдержадміністрації затриманий на одержанні $10 тис. хабаря, - Нацполіція 01
Заступник керівника управління Київоблдержадміністрації затриманий на одержанні $10 тис. хабаря, - Нацполіція 02
Заступник керівника управління Київоблдержадміністрації затриманий на одержанні $10 тис. хабаря, - Нацполіція 03

Автор: 

хабар (4736) затримання (4355) Київ (19665) ОДА (1631) Нацполіція (15276)


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Топ коментарі
+2
Я думаю виной случившегося является маленькая зарплата у чиновников. Надо стопятсот тысяч миллионов, тогда они не будут брать взятки. Да, зелепупы?
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16.04.2021 13:23 Відповісти
+1
Та ну нах... , такого не может быть! Чиновник и взятка, понятия несовместимые!
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16.04.2021 13:27 Відповісти
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Я думаю виной случившегося является маленькая зарплата у чиновников. Надо стопятсот тысяч миллионов, тогда они не будут брать взятки. Да, зелепупы?
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16.04.2021 13:23 Відповісти
Выпустят как и Паравозника замКличка...ещё извинятся и премию...и на повышение пойдет.
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16.04.2021 13:26 Відповісти
Та ну нах... , такого не может быть! Чиновник и взятка, понятия несовместимые!
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16.04.2021 13:27 Відповісти
Новиє ліца дискредитують великого ЗЄ.
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16.04.2021 13:28 Відповісти
старые у Педалика...как и новые у Зе.
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16.04.2021 13:30 Відповісти
Читайте уважно "чиновник облдержадміністрації". Їх усіх призначив брат Єрмака
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16.04.2021 13:49 Відповісти
отрубить падле 4 пальца !
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16.04.2021 13:36 Відповісти
+15 и добавить по флейте!
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17.04.2021 13:23 Відповісти
Если хотим избавится от взяток или как минимум существенно уменьшить, надо менять ВСЕ законы у нас действующие. И не в смысле ужесточения наказания, а в их пересмотре двоякого толкования и существования привилегий. Если что то нельзя, то нельзя никому, ни ветерану, ни матери-одиночке , ни одноногому пассивному лесбияну. Если очередь, то исключительно общая. Если у тебя билет, то ты с полным правом сидишь в транспорте без осуждения рядом стоящей бабки. Если ты военный и отработал свои 15-20 лет для полного стажа, то не идешь на пенсию 40- летним мордоворотом, а можешь бить баклуши до возраста получения пенсионного обеспечения как все граждане. То есть убрать из законодательства любые методы перемещения людей за деньги в льготную категорию выгодополучателей.
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16.04.2021 13:49 Відповісти
 
 