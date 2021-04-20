РУС
Посол Украины Маркарова отправилась в США. ФОТО

Посол Украины в США Оксана Маркарова сегодня отправилась в Вашингтон.

Об этом она сообщила на своей странице во соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (Билет в один конец. - Ред.). С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", - отметила посол.

Посол Украины Маркарова отправилась в США 01
Посол Украины Маркарова отправилась в США 02

Читайте также: Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

Оксана, не подведи.
20.04.2021 09:16 Ответить
не подведет, она и гонтареву не подводила
20.04.2021 09:33 Ответить
На шиї канат для альпіністів.
20.04.2021 09:19 Ответить
Почитал её декларацию и возникает только один вопрос:
когда, при таком количестве имущества, ей думать о делах государственных ???
20.04.2021 09:40 Ответить
От цікаво, а де ж повинен працювати посол України в США?
Це що, дипработа - шоубізнес? Яєшню приготував, фото запостив.
20.04.2021 09:44 Ответить
Она хороший финансист , этого не отнять, а вот какой с неё дипломат, только время покажет.
20.04.2021 10:26 Ответить
Задание изначально провальное, кредита от МВФ не будет
20.04.2021 10:27 Ответить
 
 