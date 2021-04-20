Посол Украины Маркарова отправилась в США. ФОТО

Посол Украины в США Оксана Маркарова сегодня отправилась в Вашингтон.

Об этом она сообщила на своей странице во соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (Билет в один конец. - Ред.). С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", - отметила посол.





Читайте также: Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США