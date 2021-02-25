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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) посол (1727) США (23182) Маркарова (244)

Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что кандидатура Маркаровой имеет три ключевые преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США. "Убежден, что эти три фактора является формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового Президента США Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма. Отдельное внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту "Северный поток - 2". Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба

Также, по словам президента, среди основных задач нового посла Украины в США - способствовать продолжению поддержки со стороны Соединенных Штатов внутренней трансформации нашего государства для улучшения благосостояния украинских граждан.

"Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую" , - сказал Зеленский.

Также читайте: США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, - Резников

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
Якого б золотого посла не посилали , а американці цілком обьєктивно спиймають Україну як
як державу нєпуганних нуворишів - клєптоманів, країну жебраків і мільйонерів, країну де президенти завжди на підтанцовці в фінансово-промислових груп.
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25.02.2021 18:56
+11
ну,то есть,профильное образование опять не учитывается.магистр экологических наук-всегда дока а политэсе и дипломатии
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25.02.2021 19:06
+11
Саме за правління маркарової з єдиного казначейського рахунку, в невідомому напрамку, зникли 118, з залишиних пАпереднікамі 130 млрд гривень.
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25.02.2021 19:08
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Правила форума Совет форумчан
Ну вона хоча б розумна й освоїть новий фах. Хоча, тупе ЗЕ просыраэ дипломатию Україны через Єрмаковську ср...ку
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25.02.2021 18:55 Ответить
Якого б золотого посла не посилали , а американці цілком обьєктивно спиймають Україну як
як державу нєпуганних нуворишів - клєптоманів, країну жебраків і мільйонерів, країну де президенти завжди на підтанцовці в фінансово-промислових груп.
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25.02.2021 18:56 Ответить
100%
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25.02.2021 18:59 Ответить
амінь відміняється , Вовка виводить патріотів у субботу опісля 12-ої!
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25.02.2021 19:02 Ответить
парасюк?
Пошумят и разойдутся.
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25.02.2021 19:05 Ответить
зеленський
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25.02.2021 19:08 Ответить
Зеленский? Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 586
Против кого?
Против себя? Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 3657
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25.02.2021 19:56 Ответить
нормально вони сприймали Україну.
Тільки ви обрали оце президентом. Тепер так і сприймають...

Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 9490
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25.02.2021 20:55 Ответить
Маркарова, Оксана Сергеевна
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Маркарова Оксана Сергеевна

Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 959
Экс-министр финансов Украины
Оксана Маркарова с 29 августа 2019 года возглавила Министерство финансов Украины.Биография
Оксана Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно. Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года. Член СНБО (с 31 мая 2019). Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США, там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли (отмечена наградой за отличные успехи в учебе и наградой лучшего международного студента).
С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в 2000 году в Соединённых Штатах проходила практику во Всемирном банке.
В 2003-2014 годах - глава правления, президент инвестиционной компании «ИТТ-Инвест». Одновременно курировала банковский бизнес.
В 2012-2013 годах - член наблюдательного совета «Актив-банк».
С 2015 года Оксана Маркарова перешла в государственный сектор экономики.
С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя Министра-руководителя аппарата Министерства финансов Украины.
29 апреля 2016 года, с приходом нового правительства, была назначена на должность Первого заместителя Министра финансов Украины.
8 июня 2018 года, в связи с увольнением Александра Данилюка, была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины распоряжением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Интересно, что Александр Данилюк и Оксана Маркарова в 1999 году одновременно уехали в США на учёбу.
22 ноября 2018 года была утверждена на должности министр финансов Украины, за ее назначение в Верховной раде Украины проголосовал 242 депутата (при необходимых 225).
29 августа 2019 года повторно утверждена на должности Министра финансов Украины.
4 марта 2020 года ушла с поста министра в связи с отставкой Кабмина Алексея Гончарука.Семья
Муж: Даниил Мефодьевич Волынец, связан с финансовой деятельностью, предприниматель-банкир.
В семье трое детей: сын Даниил и три дочери - Мария, Анна, Лидия.Оперативное досье
В СМИ отмечается, что в прошлом финучреждение «Актив-банк» было ядром империи скандальных братьев Клюевых, бежавших из Украины[1]. О том, что они после побега распродали активы, которые были оформлены на родственников и подставных лиц, писали открытые источники [2].
Когда «Актив-банк» обанкротился, государственный бюджет потерял 17 млн. грн. В своё время об этом речь шла в «Следствие.инфо». Согласно данным открытых источников [3], при переходе банка из одного состояния в другое, семейная фирма Оксаны Маркаровой заработала, по крайней мере, ту же сумму, что потерял госбюдеж.
Отмечается о том, что основной владелец бизнес-группы «ИВС», Даниил Волынец c 2007-го по 2010-й гг. возглавлял правление «Ощадбанка». Напомним, с 1998 по 2003 гг. Оксана Сергеевна работала в Western NIS Enterprise, а впоследствии возглавляла важный актив семейной ITT- «Инвестиционная компания «ИТТ-Инвест».
Кроме инвесткомпании, в число группы «ИВС» входят: компания по управлению активами «ИВС-менеджмент» с инвестфондами «Титаниум-Инвест», «Транс-Инвест», «ИВС-Капитал», «Манускрипт» и др.е; «Аккорд-банк», гостиница «Голосеевский», бизнес-центр «Нивки» и т.д.
У этой группы была достаточно широкие связи с бизнесом братьев Ключевых, которые в 2013 году продали «Актив-банк» структурам группы компаний «ИВС» (Оксана Маркарова с 2012 года была членом НС «Актив-банка»).
Весной 2014 года «Актив-банк» снова поменял владельцев. Вместо группы «ИВС» туда входят 10 физических лиц из Российской Федерации. Согласно данным Политеки, вместо Оксаны Маркаровой и её супруга, кроме неизвестных физлиц из России, в числе владельцев ООО «Актив финанс групп» появился также последний глава правления банка Игорь Солнцев, который раньше возглавлял «Аккорд банк» из группы «ІТТ». Каждый из них владеет менее 10% уставного фонда ООО. В 2014 года Национальный банк Украины отнёс «Актив-банк» к неплатежеспособным. Фонд гарантирования вкладов ввёл в банк временную администрацию. И финансовое учреждение перешло в стадию ликвидации.
Только всего за день до отнесения «Актив-банка» к числу неплатежеспособных, из финучреждения вывелись миллионы. Выгоду, полученную структурами Волынца-Маркаровой, зафиксировали многочисленные судебные решения и постановления. Об этом подробно рассказывает издание «Наші гроші».
Все договоры на вывод денежных активов были заключены по одной и той же схеме. Между «Актив-банком» и ООО «Финансовая компания «Арбимаркет» 1 сентября 2014 года подписывались договоры уступки долга по выданным банком кредитам. За это банку выплачивалась небольшая (в среднем - 1\4) часть суммы долга.
2 сентября 2014 года ООО «Финансовой компании «Арбимаркет» были уступлены права на взыскание залогов по договорам ипотеки, которыми обеспечивались все эти кредиты. Спустя 10 дней данное ООО переуступило кредитные и ипотечные требования компании по управлению активами «ИВС-менеджмент».
Единственный учредитель «ИВС-менеджмент» - ЗАО «Инвестиционная компания «ИТТ-Инвест», председатель правления и президент которой с 2004 по 2014 гг. - Оксана Маркарова. Права требования на 23 млн. 300 тыс. грн. были приобретены фирмой «Арбимаркет» за 5 млн. 800 тыс. грн. «Актив-банк» был лишен активов на 17 млн. 500 тыс. грн.Декларация2018 год
В числе ее собственности указана столичная квартира площадью почти 100 кв. м. Помещение для Музея Прессы (189,3 м²) в Киеве находится в аренде.
Супруг - владелец целого ряд недвижимости: в столице в его собственности квартира площадью 374,1 м², еще одна на 98,6 м² находится во Львове. В Ворзеле - три жилых дома площадью 218,8 м²; 2 тыс. 131,5 м² и 168,8 м². Кроме этого, у него есть квартира в США на 278 м².
Из ценного имущества в декларации от НАПК указан племенной конь, целый ряд ювелирных изделий и произведений искусства. Из транспортных средств в собственности супруга «Мерседес CL500», 2007 г.в., а также «Тойота Хайлендер», 2015 г.в. Владельцем «Хонды Акорд» 2012 г.в. является третье лицо.
В декларации указаны акции ЗАО «Бизнес-центр «Нивки» - 50% собственности Оксаны Сергеевны, ЗАО «Строительная площадка» - 2,84%. Супругу принадлежит 75,0008% акций ПАО КБ «Аккордбанк», 30,0575% ПАО «ИВС-Плаза», а также 15,4936% «Пат ЗППХ». Оксана Сергеевна - бенефициар ТАМ «Архитекта», БЦ «Нивки», супруг - «Транскон», ПАО «Аккордбанк».
Зарплата Оксаны Маркаровой (Министерство финансов Украины) составила 632 тыс. 358 грн. Проценты («Аккордбанк») - 221 тыс. 441 грн. Доход супруга от предоставления имущества в аренду - 687 тыс. грн. Его проценты («Аккордбанк») - 121 тыс. 914 грн.
Зарплата Даниила Мефодьевича по основному месту работы (ЗАО ИК «ITT-Инвест») - 65 тыс. 976 грн. Его дивиденды (Картонно бумажная фабрика) - 256 тыс. 239 грн. и многие др. Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав Оксаны Маркаровой - 1 млн. 789 тыс. 563 грн. У супруга общая сумма доходов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составила 5 млн. 208 тыс. 167 грн.
Её декларация демонстрирует взносы Даниила Мефодьевича в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения в размере 459 тыс. долларов. На его банковском счету 3 млн. 460 тыс. 998 грн. Денежные активы Оксаны Маркаровой: на её разных банковских счетах 6 тыс. 798 грн., 6 млн. 186 тыс. 562 грн. и 109 тыс. 6 грн.
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25.02.2021 18:59 Ответить
"В семье трое детей: сын Даниил и три дочери - Мария, Анна, Лидия."
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25.02.2021 19:06 Ответить
Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 1174 ну в женском царстве мужиков не учитывают
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25.02.2021 19:12 Ответить
2 дочери мужа от его первого брака и 2 общие
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25.02.2021 23:51 Ответить
Саме за правління маркарової з єдиного казначейського рахунку, в невідомому напрамку, зникли 118, з залишиних пАпереднікамі 130 млрд гривень.
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25.02.2021 19:08 Ответить
...Когда «Актив-банк» обанкротился, государственный бюджет потерял 17 млн. грн. В своё время об этом речь шла в «Следствие.инфо». Согласно данным открытых источников [3], при переходе банка из одного состояния в другое, семейная фирма Оксаны Маркаровой заработала, по крайней мере, ту же сумму, что потерял госбюдеж.
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25.02.2021 19:10 Ответить
тоже из "честных"....Типа в США этой информацией не владеют и не воспользуются....
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25.02.2021 19:15 Ответить
Неплохой послужной список. Мирослава Гонгадзе очень тепло о ней отзывалась, как о хорошем разностороннем специалисте и уравновешенном человеке. Удачи ВАМ, госпожа посол Украины в США! Продвигайте интересы Украины, невзирая на козни и непрофессионализм некоторых чиновников.
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25.02.2021 19:28 Ответить
После такой карьеры - практически нищая
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25.02.2021 21:53 Ответить
Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 701
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25.02.2021 21:55 Ответить
первое образование эколог, то есть природознавство, магистра получила сразу без основного экономич. образования,(1,5 года), дипломатической подготовки тоже нет.
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25.02.2021 23:43 Ответить
Видать, клоуны на ответственные должности (в США) не подходят, хотя в Украине ещё можно. Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 2882
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25.02.2021 19:02 Ответить
Валодья сподівається, що за таким...хм.. ставним послом його з Вашингтону ніхто не помітить? Що Маркарова прикриє собою всі його факапи?
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25.02.2021 19:03 Ответить
ну,то есть,профильное образование опять не учитывается.магистр экологических наук-всегда дока а политэсе и дипломатии
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25.02.2021 19:06 Ответить
Нужно было вначале её в "95 квартал", если ...то тогда... Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 7838
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25.02.2021 19:11 Ответить
А почему не Огрызко, например, или еще можно назвать человек 20 умных и патриотичных дипломатов, которые не сколотили миллионные состояния?? Или Смешку предложить этот высокий пост? по большому счету - это же самый отвественный посол....
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25.02.2021 19:20 Ответить
А Юлю- послом в Гондурас!
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25.02.2021 19:13 Ответить
Фамилия армянская,лицо тамбовской шпалоукладчицы,репутация махинаторши,и это поехало представлять Украину в Вашингтоне,без московских интриг здесь не обошлось.
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25.02.2021 19:14 Ответить
рубить себе канаты к причалу и валить навстречу непонятным ветрам
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25.02.2021 19:22 Ответить
она и есть армянка наполовину
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25.02.2021 23:44 Ответить
Все кто идёт на высокие государственные должности, должны проходить стажировку в "95 квартале" Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 4412
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25.02.2021 19:14 Ответить
Даешь кредит МВФ?
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25.02.2021 19:15 Ответить
Осьо-сьо !!! Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 9218
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25.02.2021 19:29 Ответить
Почитайте её декларацию и если сюда добавить кучу её детей, то становится ясно, что госслужба для неё - это хобби....
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25.02.2021 19:30 Ответить
плюс клініка....
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25.02.2021 21:35 Ответить
ее детей только двое, а двое - мужа
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25.02.2021 23:52 Ответить
"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
А чё? Всё правильно, всё логично - раньше Маркарова, будучи министром финансов, бабки считала; теперича, будучи послом в Штатах, будет бабки клянчить. Опять таки, захочет Байден кого-нибудь за сраку ущипнуть - лучшей кандидатуры не сыскать.
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25.02.2021 19:36 Ответить
В Украине много Маркаровых., Сидоровых, Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 5216 .можно их послами в Зеландиию
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25.02.2021 19:43 Ответить
Маркарова = МАркарян - армянская фамилия.
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25.02.2021 23:47 Ответить
Нехай цю клавку відправить (ото фурор буде !)
Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 9936
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25.02.2021 19:38 Ответить
Подол зовет!
кива руки меняет нон стоп - стирает в ноль....
але, але - анал табу или уже нет?
переполох среди законотворцев....
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25.02.2021 19:43 Ответить
Девушка с Кривого Рога. ,97 квартал Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 2164
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25.02.2021 19:46 Ответить
скока ей доплатить, шо бы она уже ничего не трогала?
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25.02.2021 20:16 Ответить
👍🏼🤣хто це ?
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25.02.2021 20:13 Ответить
Слуга Буймістер Люда .
Баба-да,теж в ударі.
Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 7390
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25.02.2021 20:29 Ответить
без обид...
дурновкусие побеждает - именно за ето вы голоснули в апреле 19-го...
не стыдно?
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25.02.2021 21:44 Ответить
🤣
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25.02.2021 22:07 Ответить
а шо это за кобыла?
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25.02.2021 20:47 Ответить
подписал и подписал - издал так издал.
слава богу повестку не выписал - тот еще ваенный.
тра та та из всех стволов - юлька непорочно беременеет опять...
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25.02.2021 19:39 Ответить
Хоть один посол при этом клоуне будет на посла похож.
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25.02.2021 19:41 Ответить
НА ШОТА РУСТАВЕЛІ В ОФІСІ ОПЗЖ ОБШУКИ І ЗАТРИМАННЯ. ЗЄЛЯ ЩО ТИ РОБИШ! Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 6277
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25.02.2021 19:42 Ответить
Вот в чем Осел красава , что он так часто обсерается демонстрируя свою полнейшую тупость , что все к этому привыкли и уже не обращают внимания на это. По тому , то что его тупорылый выбор привел к полнейшему краху везде где только можно уже норма , ну обосреться очередной раз в Штатах. Дяде Джо , по хрен , он давно понял с кем дело имеет , а мы уже к этому привыкли.
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25.02.2021 19:49 Ответить
Маркарова "родила" овгз. Совсем не финансовую пирамиду. Такая же "техноКрадка"как и яреська, которая лихо загнала наш рост ввп в кабалу, надолго. Переговорщица с мвф. Да конечно.
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25.02.2021 21:03 Ответить
это не она Лёшу Самоката записывала? Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США - Цензор.НЕТ 4704
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25.02.2021 21:13 Ответить
правильная жиночка , ну совсем не корабельная ))
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25.02.2021 21:17 Ответить
Идиоты! Бухгалтера дипломатом назначают!

У зебила одна задача стоит ---деньги попрошайничать!
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25.02.2021 21:28 Ответить
Бравісімо . Розумно. Хто почує ???

р
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25.02.2021 21:46 Ответить
В Америці культ стрункого тіла. Нафіга таку кобилу туди відправляти, та ще й не фахову.
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25.02.2021 22:09 Ответить
не совсем правда, но тут помагают маски - некрасивую они конечно не сделают красивой, но там уже себе додумывай шо хочешь.... - тут главное глаза не открывать.
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25.02.2021 22:17 Ответить
и с нечесаным кобыльим хвостом
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25.02.2021 23:37 Ответить
 
 