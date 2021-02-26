Зеленський підписав указ про призначення Маркарової послом України в США

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зазначив, що кандидатура Маркарової має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США. "Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму. Окрему увагу президент приділив необхідності посилення санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо проекту "Північний потік – 2". Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

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Також, за словами Глави держави, серед основних завдань нового Посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації нашої держави для покращення добробуту українських громадян.

"Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю", – сказав Зеленський.