Зеленський підписав указ про призначення Маркарової послом України в США
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави зазначив, що кандидатура Маркарової має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США. "Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.
Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму. Окрему увагу президент приділив необхідності посилення санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо проекту "Північний потік – 2". Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.
Також, за словами Глави держави, серед основних завдань нового Посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації нашої держави для покращення добробуту українських громадян.
"Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю", – сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
як державу нєпуганних нуворишів - клєптоманів, країну жебраків і мільйонерів, країну де президенти завжди на підтанцовці в фінансово-промислових груп.
Пошумят и разойдутся.
Против кого?
Против себя?
Тільки ви обрали оце президентом. Тепер так і сприймають...
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Маркарова Оксана Сергеевна
Экс-министр финансов Украины
Оксана Маркарова с 29 августа 2019 года возглавила Министерство финансов Украины.Биография
Оксана Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно. Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года. Член СНБО (с 31 мая 2019). Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США, там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли (отмечена наградой за отличные успехи в учебе и наградой лучшего международного студента).
С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 года занимала должности Советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в 2000 году в Соединённых Штатах проходила практику во Всемирном банке.
В 2003-2014 годах - глава правления, президент инвестиционной компании «ИТТ-Инвест». Одновременно курировала банковский бизнес.
В 2012-2013 годах - член наблюдательного совета «Актив-банк».
С 2015 года Оксана Маркарова перешла в государственный сектор экономики.
С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя Министра-руководителя аппарата Министерства финансов Украины.
29 апреля 2016 года, с приходом нового правительства, была назначена на должность Первого заместителя Министра финансов Украины.
8 июня 2018 года, в связи с увольнением Александра Данилюка, была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины распоряжением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Интересно, что Александр Данилюк и Оксана Маркарова в 1999 году одновременно уехали в США на учёбу.
22 ноября 2018 года была утверждена на должности министр финансов Украины, за ее назначение в Верховной раде Украины проголосовал 242 депутата (при необходимых 225).
29 августа 2019 года повторно утверждена на должности Министра финансов Украины.
4 марта 2020 года ушла с поста министра в связи с отставкой Кабмина Алексея Гончарука.Семья
Муж: Даниил Мефодьевич Волынец, связан с финансовой деятельностью, предприниматель-банкир.
В семье трое детей: сын Даниил и три дочери - Мария, Анна, Лидия.Оперативное досье
В СМИ отмечается, что в прошлом финучреждение «Актив-банк» было ядром империи скандальных братьев Клюевых, бежавших из Украины[1]. О том, что они после побега распродали активы, которые были оформлены на родственников и подставных лиц, писали открытые источники [2].
Когда «Актив-банк» обанкротился, государственный бюджет потерял 17 млн. грн. В своё время об этом речь шла в «Следствие.инфо». Согласно данным открытых источников [3], при переходе банка из одного состояния в другое, семейная фирма Оксаны Маркаровой заработала, по крайней мере, ту же сумму, что потерял госбюдеж.
Отмечается о том, что основной владелец бизнес-группы «ИВС», Даниил Волынец c 2007-го по 2010-й гг. возглавлял правление «Ощадбанка». Напомним, с 1998 по 2003 гг. Оксана Сергеевна работала в Western NIS Enterprise, а впоследствии возглавляла важный актив семейной ITT- «Инвестиционная компания «ИТТ-Инвест».
Кроме инвесткомпании, в число группы «ИВС» входят: компания по управлению активами «ИВС-менеджмент» с инвестфондами «Титаниум-Инвест», «Транс-Инвест», «ИВС-Капитал», «Манускрипт» и др.е; «Аккорд-банк», гостиница «Голосеевский», бизнес-центр «Нивки» и т.д.
У этой группы была достаточно широкие связи с бизнесом братьев Ключевых, которые в 2013 году продали «Актив-банк» структурам группы компаний «ИВС» (Оксана Маркарова с 2012 года была членом НС «Актив-банка»).
Весной 2014 года «Актив-банк» снова поменял владельцев. Вместо группы «ИВС» туда входят 10 физических лиц из Российской Федерации. Согласно данным Политеки, вместо Оксаны Маркаровой и её супруга, кроме неизвестных физлиц из России, в числе владельцев ООО «Актив финанс групп» появился также последний глава правления банка Игорь Солнцев, который раньше возглавлял «Аккорд банк» из группы «ІТТ». Каждый из них владеет менее 10% уставного фонда ООО. В 2014 года Национальный банк Украины отнёс «Актив-банк» к неплатежеспособным. Фонд гарантирования вкладов ввёл в банк временную администрацию. И финансовое учреждение перешло в стадию ликвидации.
Только всего за день до отнесения «Актив-банка» к числу неплатежеспособных, из финучреждения вывелись миллионы. Выгоду, полученную структурами Волынца-Маркаровой, зафиксировали многочисленные судебные решения и постановления. Об этом подробно рассказывает издание «Наші гроші».
Все договоры на вывод денежных активов были заключены по одной и той же схеме. Между «Актив-банком» и ООО «Финансовая компания «Арбимаркет» 1 сентября 2014 года подписывались договоры уступки долга по выданным банком кредитам. За это банку выплачивалась небольшая (в среднем - 1\4) часть суммы долга.
2 сентября 2014 года ООО «Финансовой компании «Арбимаркет» были уступлены права на взыскание залогов по договорам ипотеки, которыми обеспечивались все эти кредиты. Спустя 10 дней данное ООО переуступило кредитные и ипотечные требования компании по управлению активами «ИВС-менеджмент».
Единственный учредитель «ИВС-менеджмент» - ЗАО «Инвестиционная компания «ИТТ-Инвест», председатель правления и президент которой с 2004 по 2014 гг. - Оксана Маркарова. Права требования на 23 млн. 300 тыс. грн. были приобретены фирмой «Арбимаркет» за 5 млн. 800 тыс. грн. «Актив-банк» был лишен активов на 17 млн. 500 тыс. грн.Декларация2018 год
В числе ее собственности указана столичная квартира площадью почти 100 кв. м. Помещение для Музея Прессы (189,3 м²) в Киеве находится в аренде.
Супруг - владелец целого ряд недвижимости: в столице в его собственности квартира площадью 374,1 м², еще одна на 98,6 м² находится во Львове. В Ворзеле - три жилых дома площадью 218,8 м²; 2 тыс. 131,5 м² и 168,8 м². Кроме этого, у него есть квартира в США на 278 м².
Из ценного имущества в декларации от НАПК указан племенной конь, целый ряд ювелирных изделий и произведений искусства. Из транспортных средств в собственности супруга «Мерседес CL500», 2007 г.в., а также «Тойота Хайлендер», 2015 г.в. Владельцем «Хонды Акорд» 2012 г.в. является третье лицо.
В декларации указаны акции ЗАО «Бизнес-центр «Нивки» - 50% собственности Оксаны Сергеевны, ЗАО «Строительная площадка» - 2,84%. Супругу принадлежит 75,0008% акций ПАО КБ «Аккордбанк», 30,0575% ПАО «ИВС-Плаза», а также 15,4936% «Пат ЗППХ». Оксана Сергеевна - бенефициар ТАМ «Архитекта», БЦ «Нивки», супруг - «Транскон», ПАО «Аккордбанк».
Зарплата Оксаны Маркаровой (Министерство финансов Украины) составила 632 тыс. 358 грн. Проценты («Аккордбанк») - 221 тыс. 441 грн. Доход супруга от предоставления имущества в аренду - 687 тыс. грн. Его проценты («Аккордбанк») - 121 тыс. 914 грн.
Зарплата Даниила Мефодьевича по основному месту работы (ЗАО ИК «ITT-Инвест») - 65 тыс. 976 грн. Его дивиденды (Картонно бумажная фабрика) - 256 тыс. 239 грн. и многие др. Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав Оксаны Маркаровой - 1 млн. 789 тыс. 563 грн. У супруга общая сумма доходов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составила 5 млн. 208 тыс. 167 грн.
Её декларация демонстрирует взносы Даниила Мефодьевича в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения в размере 459 тыс. долларов. На его банковском счету 3 млн. 460 тыс. 998 грн. Денежные активы Оксаны Маркаровой: на её разных банковских счетах 6 тыс. 798 грн., 6 млн. 186 тыс. 562 грн. и 109 тыс. 6 грн.
А чё? Всё правильно, всё логично - раньше Маркарова, будучи министром финансов, бабки считала; теперича, будучи послом в Штатах, будет бабки клянчить. Опять таки, захочет Байден кого-нибудь за сраку ущипнуть - лучшей кандидатуры не сыскать.
кива руки меняет нон стоп - стирает в ноль....
але, але - анал табу или уже нет?
переполох среди законотворцев....
Баба-да,теж в ударі.
дурновкусие побеждает - именно за ето вы голоснули в апреле 19-го...
не стыдно?
слава богу повестку не выписал - тот еще ваенный.
тра та та из всех стволов - юлька непорочно беременеет опять...
У зебила одна задача стоит ---деньги попрошайничать!
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