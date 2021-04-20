УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7290 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 494 7

Посол України Маркарова вирушила до США. ФОТО

Посол України у США Оксана Маркарова сьогодні вирушила до Вашингтона.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket (Квиток в один кінець. - Ред.). Від сьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - зазначила посол.

Посол України Маркарова вирушила до США 01
Посол України Маркарова вирушила до США 02

Також читайте: Зеленський підписав указ про призначення Маркарової послом України в США

Автор: 

посол (1139) США (24353) Маркарова Оксана (502)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оксана, не подведи.
показати весь коментар
20.04.2021 09:16 Відповісти
не подведет, она и гонтареву не подводила
показати весь коментар
20.04.2021 09:33 Відповісти
На шиї канат для альпіністів.
показати весь коментар
20.04.2021 09:19 Відповісти
Почитал её декларацию и возникает только один вопрос:
когда, при таком количестве имущества, ей думать о делах государственных ???
показати весь коментар
20.04.2021 09:40 Відповісти
От цікаво, а де ж повинен працювати посол України в США?
Це що, дипработа - шоубізнес? Яєшню приготував, фото запостив.
показати весь коментар
20.04.2021 09:44 Відповісти
Она хороший финансист , этого не отнять, а вот какой с неё дипломат, только время покажет.
показати весь коментар
20.04.2021 10:26 Відповісти
Задание изначально провальное, кредита от МВФ не будет
показати весь коментар
20.04.2021 10:27 Відповісти
 
 