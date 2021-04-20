Посол України Маркарова вирушила до США. ФОТО

Посол України у США Оксана Маркарова сьогодні вирушила до Вашингтона.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket (Квиток в один кінець. - Ред.). Від сьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - зазначила посол.





