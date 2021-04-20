На Николаевщине проходит капитальный ремонт трассы в Очаков, - "Укравтодор". ФОТО

Ремонт трасы Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" возобновился после зимнего перерыва. Эта дорога в курортный городок Очаков проходит вдоль Бугского и Днепровского лиманов и соединяет села Старая Богдановка, Козырка, Парутино, Дмитровка, Куцуруб с областным и районными центрами.

Отмечается, что средний ремонт трех отрезков дороги трассы начался в прошлом году. Первый трехкилометровый участок автодороги в конце прошлого года был сдан в эксплуатацию, на двух других, в районе Большой Коренихи и Козырки, устроен выравнивающий слой покрытия.

После возобновления работ на отрезке км 20+000 - км 22+400 на прошлой неделе в пределах Козырки работники положили финишный слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. Сейчас подрядчик переместил технику на участок км 6+300 - км 8+300 вблизи Большой Коренихи, в эти дни там будет уложен верхний слой покрытия.

Также выполняются работы по установке бордюров и изготовлению облегченного автопавильона, который в дальнейшем будет установлен для остановки общественного транспорта в селе Козырка.

Сейчас "Укравтодор" в рамках программы "Большая стройка" также дорабатывает проект ремонта других участков трассы, предусмотрев устройство велодорожек и электроосвещения вдоль автодороги от села Парутино в город Очаков.

Как ранее сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках программы планируется отремонтировать и построить 6500 км дорог по всей Украине.

