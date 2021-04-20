На Николаевщине проходит капитальный ремонт трассы в Очаков, - "Укравтодор". ФОТО
Ремонт трасы Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" возобновился после зимнего перерыва. Эта дорога в курортный городок Очаков проходит вдоль Бугского и Днепровского лиманов и соединяет села Старая Богдановка, Козырка, Парутино, Дмитровка, Куцуруб с областным и районными центрами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".
Отмечается, что средний ремонт трех отрезков дороги трассы начался в прошлом году. Первый трехкилометровый участок автодороги в конце прошлого года был сдан в эксплуатацию, на двух других, в районе Большой Коренихи и Козырки, устроен выравнивающий слой покрытия.
После возобновления работ на отрезке км 20+000 - км 22+400 на прошлой неделе в пределах Козырки работники положили финишный слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. Сейчас подрядчик переместил технику на участок км 6+300 - км 8+300 вблизи Большой Коренихи, в эти дни там будет уложен верхний слой покрытия.
Также выполняются работы по установке бордюров и изготовлению облегченного автопавильона, который в дальнейшем будет установлен для остановки общественного транспорта в селе Козырка.
Сейчас "Укравтодор" в рамках программы "Большая стройка" также дорабатывает проект ремонта других участков трассы, предусмотрев устройство велодорожек и электроосвещения вдоль автодороги от села Парутино в город Очаков.
Как ранее сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках программы планируется отремонтировать и построить 6500 км дорог по всей Украине.
дача в Старой Богдановке, никакого " выравнивающий слой покрытия " не было и нет
как нет и дороги,есть направление,даже обочину разворотили
на расстояние,которое проезжали за 10 мин,сейчас уходит 30-40 мин
Брехать не мешки ворочать
й сам автодор, треба віддати йому належне, пише про поточний середній ремонт й інформація в https://prozorro.gov.ua/tender/search/?query=%D1%82-15-07&status=complete Прозорро свідчить про те, що закупівель з капітального ремонту даної траси не проводилось.
крім того, цікаво, що https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-002108-c ремонт ділянки 23+700-26+700 (договір на суму 38 950 000 грн.) вже виконувався у https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-20-000738-c 2018 році.
так само, як і https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-002504-c ремонт ділянки 6+300-8+300 (договір на суму 26 498 000 грн.) теж вже виконувався https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-14-000225-a у 2018-му.
цікаве в них "велике будівництво".
і тоді знову грунти сповзатимуть в море і оголюватимуть тунелі в глибину материка
я просто вказав на помилку в назві статті щодо виду ремонту.
й на той факт, що:
1. принаймні на двох ділянках, які ремонтують зараз ремонт вже робився у 2018-2019 роках.
2. за умовами договорів укладених в 2018-му підрядники прийняли на себе гарантійні зобов'язання на 5 років.
при цьому на одній з ділянок ремонт й тоді й зараз ремонт робить одне й те саме ТОВ "Ростдорстрой".
тож цікаво, якщо вони погано зробили в 2018-2019, то мали б усувати в межах гарантійних зобов'язань, а якщо зробили добре, то, що знов ремонтують вже через рік?
та й по другій ділянці можна ставити ті ж питання.