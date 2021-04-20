На Миколаївщині проходить капітальний ремонт траси до Очакова, - "Укравтодор". ФОТО
Ремонт траси Т-15-07 Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку "Чорноморка" відновився після зимової перерви. Ця дорога в курортне містечко Очаків проходить уздовж Бузького та Дніпровського лиманів і з'єднує села Стара Богданівка, Козирка, Парутине, Дмитрівка, Куцуруб з обласним та районними центрами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".
Зазначають, що середній ремонт трьох відрізків дороги траси почався минулого року. Перша трикілометрова ділянка автодороги в кінці минулого року була здана в експлуатацію, на двох інших, в районі Великої Коренихи і Козирки, влаштовано вирівнюючий шар покриття.
Після відновлення робіт на відрізку км 20+000 - км 22+400 на минулому тижні в межах Козирки працівники поклали фінішний шар покриття зі щебенево-мастичного асфальтобетону товщиною 5 сантиметрів. Зараз підрядник перемістив техніку на ділянці км 6+300 - км 8+300 поблизу Великої Коренихи, в ці дні там буде покладений верхній шар покриття.
Також виконуються роботи зі встановлення бордюрів і виготовлення полегшеного автопавільйону, який у подальшому буде встановлено для зупинки громадського транспорту в селі Козирка.
Зараз "Укравтодор" у рамках програми "Велике будівництво" також доопрацьовує проєкт ремонту інших ділянок траси, передбачивши встановлення велодоріжок та електроосвітлення уздовж автодороги від села Парутине в місто Очаків.
Як раніше повідомив заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, цього року в рамках програми планується відремонтувати і побудувати 6500 км доріг по всій Україні.
дача в Старой Богдановке, никакого " выравнивающий слой покрытия " не было и нет
как нет и дороги,есть направление,даже обочину разворотили
на расстояние,которое проезжали за 10 мин,сейчас уходит 30-40 мин
Брехать не мешки ворочать
й сам автодор, треба віддати йому належне, пише про поточний середній ремонт й інформація в https://prozorro.gov.ua/tender/search/?query=%D1%82-15-07&status=complete Прозорро свідчить про те, що закупівель з капітального ремонту даної траси не проводилось.
крім того, цікаво, що https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-002108-c ремонт ділянки 23+700-26+700 (договір на суму 38 950 000 грн.) вже виконувався у https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-20-000738-c 2018 році.
так само, як і https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-002504-c ремонт ділянки 6+300-8+300 (договір на суму 26 498 000 грн.) теж вже виконувався https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-14-000225-a у 2018-му.
цікаве в них "велике будівництво".
і тоді знову грунти сповзатимуть в море і оголюватимуть тунелі в глибину материка
я просто вказав на помилку в назві статті щодо виду ремонту.
й на той факт, що:
1. принаймні на двох ділянках, які ремонтують зараз ремонт вже робився у 2018-2019 роках.
2. за умовами договорів укладених в 2018-му підрядники прийняли на себе гарантійні зобов'язання на 5 років.
при цьому на одній з ділянок ремонт й тоді й зараз ремонт робить одне й те саме ТОВ "Ростдорстрой".
тож цікаво, якщо вони погано зробили в 2018-2019, то мали б усувати в межах гарантійних зобов'язань, а якщо зробили добре, то, що знов ремонтують вже через рік?
та й по другій ділянці можна ставити ті ж питання.