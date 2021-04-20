На Миколаївщині проходить капітальний ремонт траси до Очакова, - "Укравтодор". ФОТО

Ремонт траси Т-15-07 Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку "Чорноморка" відновився після зимової перерви. Ця дорога в курортне містечко Очаків проходить уздовж Бузького та Дніпровського лиманів і з'єднує села Стара Богданівка, Козирка, Парутине, Дмитрівка, Куцуруб з обласним та районними центрами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Зазначають, що середній ремонт трьох відрізків дороги траси почався минулого року. Перша трикілометрова ділянка автодороги в кінці минулого року була здана в експлуатацію, на двох інших, в районі Великої Коренихи і Козирки, влаштовано вирівнюючий шар покриття.

Після відновлення робіт на відрізку км 20+000 - км 22+400 на минулому тижні в межах Козирки працівники поклали фінішний шар покриття зі щебенево-мастичного асфальтобетону товщиною 5 сантиметрів. Зараз підрядник перемістив техніку на ділянці км 6+300 - км 8+300 поблизу Великої Коренихи, в ці дні там буде покладений верхній шар покриття.

Також виконуються роботи зі встановлення бордюрів і виготовлення полегшеного автопавільйону, який у подальшому буде встановлено для зупинки громадського транспорту в селі Козирка.

Зараз "Укравтодор" у рамках програми "Велике будівництво" також доопрацьовує проєкт ремонту інших ділянок траси, передбачивши встановлення велодоріжок та електроосвітлення уздовж автодороги від села Парутине в місто Очаків.

Як раніше повідомив заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, цього року в рамках програми планується відремонтувати і побудувати 6500 км доріг по всій Україні.

