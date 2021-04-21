РУС
3 821 23

99-летняя женщина вакцинирована препаратом Pfizer в доме престарелых на Тернопольщине. Чувствует себя хорошо, - Минздрав. ФОТО

В Петриковском областном гериатрическом пансионате Тернопольской области вакцинировалась от коронавируса 99-летняя жительница - Ирина Курова, которая родом из Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что она стала самым старшим вакцинированным человеком в области.

"После вакцинации от COVID-19 женщина чувствует себя хорошо", - отметили в Минздраве, добавив, что прививку ей сделали с использованием препарата Pfizer-BioNTech.

Также отмечается, что в течение двух дней в пансионате были вакцинированы свыше 150 подопечных. Следующая доза будет введена через 21 день, согласно инструкции.

99-летняя женщина вакцинирована препаратом Pfizer в доме престарелых на Тернопольщине. Чувствует себя хорошо, - Минздрав 01

Автор: 

+10
Солдат на передовой колят китайской вакциной... у которой эффективность 50 на 50....то бишь почти как в ромашке....а стариков пфайзером...хотя МОЗ рекомендует астразенеку.....
Зеленая логика...вернее полное отсутствие оной....
21.04.2021 17:37 Ответить
+10
Если доживёшь до 99 лет, то посмотришь на своё самочуствие...
21.04.2021 18:03 Ответить
+9
Зашибись!!! Дорогущим Пфайзером колят бабульку которую смерть посрать на неделю отпустила... А в это время умирают дети, молодые люди, потому что ЗЕле нужна картинка... А вакцины нет!
21.04.2021 17:59 Ответить
шо то там кирьюша недосмотрел явно, и вакцина почкму то ушлав народ, а не бомонду
21.04.2021 17:35 Ответить
Да ,по ней видно ,что самочувствие отличное ...
21.04.2021 17:36 Ответить
Если доживёшь до 99 лет, то посмотришь на своё самочуствие...
21.04.2021 18:03 Ответить
21.04.2021 17:37 Ответить
Пиар...
21.04.2021 17:49 Ответить
99-летняя женщина вакцинирована препаратом Pfizer в доме престарелых на Тернопольщине. Чувствует себя хорошо, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3459
21.04.2021 17:57 Ответить
Зашибись!!! Дорогущим Пфайзером колят бабульку которую смерть посрать на неделю отпустила... А в это время умирают дети, молодые люди, потому что ЗЕле нужна картинка... А вакцины нет!
21.04.2021 17:59 Ответить
Потрібно щоб твою матір поставили останньою в чергу на вакцинацію. Може потім щось до тебе дійде.
21.04.2021 18:10 Ответить
А в чем он не прав?? бабке уже апостол Петр давно прогулы ставит...ВОЗ рекомендует для ее возраста вакцину астразенека...ковидшел.....а ее колят пфайзером...
А молодых колят ковидшелом...и китайской....
Где логика???
21.04.2021 18:13 Ответить
В Канаді тим кому за 55, всіх колять або Pfizer або Moderna. Молодших може бути і AstraZeneca або Joghnson&Jonson.
21.04.2021 21:46 Ответить
З Пфайзером були проблеми?
Цю жіночку, без шкоди її здоро'ю, ви могли вакцинувати ковішилдом.
Та ви ж ним вакцинуєте воїнів і лікарів, яким немає 60-ти. Препаратом, який може нести загрозу їх життю.
Це частина експеремента, чи як?
21.04.2021 18:06 Ответить
Якщо через тиждень чи місяць помре, скажуть "так вона ж старенька була".
21.04.2021 18:35 Ответить
Она спокойно прожила все 2 года эпидемии, и ничего не случилось.
Надо что-то делать, подумали вакцинаторы.
22.04.2021 10:37 Ответить
вертушка там рядом дежурит ? шо нету до их пор ??? непорядок, надо исправлять ситуацию.
21.04.2021 18:36 Ответить
при всем уважении, нормальной вакциной надо вакцинировать военных, и медиков в 1ую очередь!!
ее можно было и астрой вакцинировать!
21.04.2021 18:43 Ответить
опыты уроды проводят
21.04.2021 19:06 Ответить
канхвето-ботва и тут зраду выискивает.
22.04.2021 00:51 Ответить
Бабушка выглядит моложе своих лет - никакой вакциной не возьмёшь.
22.04.2021 10:34 Ответить
Вообще-то с точки знаеия экономической целесообразности всех пенсионеров следует умертвить. Не?
22.04.2021 10:54 Ответить
 
 