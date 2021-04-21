99-летняя женщина вакцинирована препаратом Pfizer в доме престарелых на Тернопольщине. Чувствует себя хорошо, - Минздрав. ФОТО

В Петриковском областном гериатрическом пансионате Тернопольской области вакцинировалась от коронавируса 99-летняя жительница - Ирина Курова, которая родом из Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что она стала самым старшим вакцинированным человеком в области.

"После вакцинации от COVID-19 женщина чувствует себя хорошо", - отметили в Минздраве, добавив, что прививку ей сделали с использованием препарата Pfizer-BioNTech.

Также отмечается, что в течение двух дней в пансионате были вакцинированы свыше 150 подопечных. Следующая доза будет введена через 21 день, согласно инструкции.

