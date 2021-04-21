3 821 23
99-летняя женщина вакцинирована препаратом Pfizer в доме престарелых на Тернопольщине. Чувствует себя хорошо, - Минздрав. ФОТО
В Петриковском областном гериатрическом пансионате Тернопольской области вакцинировалась от коронавируса 99-летняя жительница - Ирина Курова, которая родом из Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Подчеркивается, что она стала самым старшим вакцинированным человеком в области.
"После вакцинации от COVID-19 женщина чувствует себя хорошо", - отметили в Минздраве, добавив, что прививку ей сделали с использованием препарата Pfizer-BioNTech.
Также отмечается, что в течение двух дней в пансионате были вакцинированы свыше 150 подопечных. Следующая доза будет введена через 21 день, согласно инструкции.
Топ комментарии
+10 Привет
показать весь комментарий21.04.2021 17:37 Ответить Ссылка
+10 orionemc2 #371397
показать весь комментарий21.04.2021 18:03 Ответить Ссылка
+9 Стас Тихонов
показать весь комментарий21.04.2021 17:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленая логика...вернее полное отсутствие оной....
А молодых колят ковидшелом...и китайской....
Где логика???
Цю жіночку, без шкоди її здоро'ю, ви могли вакцинувати ковішилдом.
Та ви ж ним вакцинуєте воїнів і лікарів, яким немає 60-ти. Препаратом, який може нести загрозу їх життю.
Це частина експеремента, чи як?
Надо что-то делать, подумали вакцинаторы.
ее можно было и астрой вакцинировать!