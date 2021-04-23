Шмыгаль обсудил с религиозными представителями проведение грядущих праздников: Важно, чтобы радость не была омрачена ростом заболеваемости. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обсудил вопросы соблюдения карантина и рекомендации во время празднования религиозных праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства отметил, что в апреле-мае религиозное сообщество будет отмечать ряд важных праздников, среди которых Вербное воскресенье, праздник Воскресения Христова, Рамадан-байрам и другие.

Шмыгаль акцентировал на необходимости соблюдения всеми религиозными организациями во время празднования этих праздников карантина и рекомендаций, касающихся проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний.

"Праздники - это радость, и важно, чтобы потом эта радость не была омрачена ростом заболеваемости. Мы ценим, что представители религиозных организаций делают все для соблюдения карантинных норм. Правительство со своей стороны и впредь будет прилагать все усилия для того, чтобы государственная политика в сфере религии была эффективной, результативной и направленной на реализацию соответствующих прав и свобод граждан", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также поблагодарил представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций за понимание и поддержку введенных государством вынужденных временных ограничений их деятельности, а также за позицию по важности процесса вакцинации против COVID-19.

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