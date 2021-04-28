В Киеве обнаружили сумку с расчлененным телом. ФОТО (обновлено)
В Голосеевском районе столицы сегодня, 28 апреля, обнаружили сумку, в которой находилось расчлененное тело.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сегодня с утра в Киеве в Голосеевском районе в кустах была обнаружена сумка, в которой находилось расчлененное тело неизвестного человека.
На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.
"Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками. Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия. Событие должным образом зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются", - сообщили позже в Отделе коммуникаций полиции Киева.
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**На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.***
это типа как сама себя разпрезал на части или по кошерному или нет.. явно профессионал работал бывают и любьители благо сегодня сериалов про то как УБИТЬ КАК СПРЯТАТЬ РАССЧЛЕНИТЬ ТЕЛО валом.. пособия так сказать для начинающих... вопрос в ином жертву резали живой или уже умершего...а бывало в практике по всякому...Исто вопрос в ином рассчленяли живого или мертвого надеюсь эксперты это установят...чник: https://censor.net/ru/n3262446
а чо,вон садовый по всей Украине мусор развозит.