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В Киеве обнаружили сумку с расчлененным телом. ФОТО (обновлено)

В Голосеевском районе столицы сегодня, 28 апреля, обнаружили сумку, в которой находилось расчлененное тело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня с утра в Киеве в Голосеевском районе в кустах была обнаружена сумка, в которой находилось расчлененное тело неизвестного человека.

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На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.

"Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками. Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия. Событие должным образом зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются", - сообщили позже в Отделе коммуникаций полиции Киева.

В Киеве обнаружили сумку с расчлененным телом 01

Автор: 

Киев (25502) убийство (6481)


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Топ комментарии
+4
Интересно, сколько таких сумок уезжает на свалку не открытыми?
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28.04.2021 09:04
+3
кто пишет так статью????
**На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.***
это типа как сама себя разпрезал на части или по кошерному или нет.. явно профессионал работал бывают и любьители благо сегодня сериалов про то как УБИТЬ КАК СПРЯТАТЬ РАССЧЛЕНИТЬ ТЕЛО валом.. пособия так сказать для начинающих... вопрос в ином жертву резали живой или уже умершего...а бывало в практике по всякому...Исто вопрос в ином рассчленяли живого или мертвого надеюсь эксперты это установят...чник: https://censor.net/ru/n3262446
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28.04.2021 08:52
+3
О, теперь и у нас свой Расчленинград объявился.
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28.04.2021 08:59
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Правила форума Совет форумчан
кто пишет так статью????
**На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.***
это типа как сама себя разпрезал на части или по кошерному или нет.. явно профессионал работал бывают и любьители благо сегодня сериалов про то как УБИТЬ КАК СПРЯТАТЬ РАССЧЛЕНИТЬ ТЕЛО валом.. пособия так сказать для начинающих... вопрос в ином жертву резали живой или уже умершего...а бывало в практике по всякому...Исто вопрос в ином рассчленяли живого или мертвого надеюсь эксперты это установят...чник: https://censor.net/ru/n3262446
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28.04.2021 08:52 Ответить
В парке на площади около 2 Га обнаружены фрагменты расчлененного мужского тела. Следствием установлено что покойный покончил жизнь самоубийством.
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28.04.2021 09:42 Ответить
"благо сегодня сериалов про то как УБИТЬ КАК СПРЯТАТЬ РАССЧЛЕНИТЬ ТЕЛО валом.. пособия так сказать для начинающих.."
У Києві виявили сумку з розчленованим тілом - Цензор.НЕТ 8744
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28.04.2021 09:45 Ответить
в 90х все мы играли в самые кровавые игрушки того времени (тотже дум) и многие продолжают уже лет 30 как, сколько из нас стали маньяками и убийцами по этой логике? Декстера смотрят не за убийства, а за закрученный детективный сюжет. Те кто смотрит его как пособие - дурка и зона плачет, не нужно заниматсья подменой понятий.
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28.04.2021 10:57 Ответить
Для пособия по расчленению больше подходит "Атлас хирургических операций", но никак не сериал или фильм.
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28.04.2021 11:02 Ответить
я надеюсь расчленен беня или его клоун?
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28.04.2021 17:09 Ответить
О, теперь и у нас свой Расчленинград объявился.
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28.04.2021 08:59 Ответить
може оттуда и привезли?
а чо,вон садовый по всей Украине мусор развозит.
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28.04.2021 09:14 Ответить
Неправовая страна - последствия ибо судов дефакто нет
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28.04.2021 09:03 Ответить
Интересно, сколько таких сумок уезжает на свалку не открытыми?
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28.04.2021 09:04 Ответить
больше чем должно быть...
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28.04.2021 09:10 Ответить
у понаєхавших піст закінчується а свинина дорого
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28.04.2021 09:11 Ответить
расчленинград на гастролях.
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28.04.2021 09:24 Ответить
на сьогодні правоохоронцям точно відомо, що як мінімум одна особа (та що в сумці) не причетна до цього злочину.
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28.04.2021 09:39 Ответить
хозяин сумочки хотел поужинать, но что то ему помешало. ждите очередную жертву...
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28.04.2021 10:03 Ответить
народ готовится к празднику, мясом запасается... - чорный юмор.
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28.04.2021 10:22 Ответить
люди превратились в динозавров
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28.04.2021 10:55 Ответить
да взять рядом проходившего бомжа , или раньше судимого - и преступление раскрыто - делов куча !!!
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28.04.2021 12:03 Ответить
Якщо це Чаус, то справа буде закрита з висновком - "самогубство"...
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28.04.2021 17:45 Ответить
 
 