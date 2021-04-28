В Киеве обнаружили сумку с расчлененным телом. ФОТО (обновлено)

В Голосеевском районе столицы сегодня, 28 апреля, обнаружили сумку, в которой находилось расчлененное тело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня с утра в Киеве в Голосеевском районе в кустах была обнаружена сумка, в которой находилось расчлененное тело неизвестного человека.

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На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.

"Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками. Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия. Событие должным образом зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются", - сообщили позже в Отделе коммуникаций полиции Киева.