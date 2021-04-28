У Києві виявили сумку з розчленованим тілом. ФОТО (оновлено)

У Голосіївському районі столиці сьогодні, 28 квітня, виявили сумку, в якій було розчленоване тіло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Сьогодні вранці в Києві в Голосіївському районі в кущах виявлено ​​сумку, в якій було розчленоване тіло невідомої людини.

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На цей момент правоохоронці намагаються встановити обставини події.

"Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся місцевий житель і повідомив про те, що в провулку Моторному виявив сумку, в якій було розчленоване тіло людини. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками. Нині правоохоронці встановлюють особу потерпілого і проводять всі необхідні першочергові слідчі дії. Подію належним чином зареєстровано в Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки йому буде надано правову кваліфікацію. Наразі слідчі дії тривають", - повідомили пізніше у Відділі комунікацій поліції Києва.