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У Києві виявили сумку з розчленованим тілом. ФОТО (оновлено)

У Голосіївському районі столиці сьогодні, 28 квітня, виявили сумку, в якій було розчленоване тіло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Сьогодні вранці в Києві в Голосіївському районі в кущах виявлено ​​сумку, в якій було розчленоване тіло невідомої людини.

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На цей момент правоохоронці намагаються встановити обставини події.

"Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся місцевий житель і повідомив про те, що в провулку Моторному виявив сумку, в якій було розчленоване тіло людини. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками. Нині правоохоронці встановлюють особу потерпілого і проводять всі необхідні першочергові слідчі дії. Подію належним чином зареєстровано в Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки йому буде надано правову кваліфікацію. Наразі слідчі дії тривають", - повідомили пізніше у Відділі комунікацій поліції Києва.

У Києві виявили сумку з розчленованим тілом 01

Автор: 

Київ (19445) вбивство (3085)


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Топ коментарі
+4
Интересно, сколько таких сумок уезжает на свалку не открытыми?
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28.04.2021 09:04
+3
кто пишет так статью????
**На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.***
это типа как сама себя разпрезал на части или по кошерному или нет.. явно профессионал работал бывают и любьители благо сегодня сериалов про то как УБИТЬ КАК СПРЯТАТЬ РАССЧЛЕНИТЬ ТЕЛО валом.. пособия так сказать для начинающих... вопрос в ином жертву резали живой или уже умершего...а бывало в практике по всякому...Исто вопрос в ином рассчленяли живого или мертвого надеюсь эксперты это установят...чник: https://censor.net/ru/n3262446
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28.04.2021 08:52
+3
О, теперь и у нас свой Расчленинград объявился.
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28.04.2021 08:59
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кто пишет так статью????
**На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.***
это типа как сама себя разпрезал на части или по кошерному или нет.. явно профессионал работал бывают и любьители благо сегодня сериалов про то как УБИТЬ КАК СПРЯТАТЬ РАССЧЛЕНИТЬ ТЕЛО валом.. пособия так сказать для начинающих... вопрос в ином жертву резали живой или уже умершего...а бывало в практике по всякому...Исто вопрос в ином рассчленяли живого или мертвого надеюсь эксперты это установят...чник: https://censor.net/ru/n3262446
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28.04.2021 08:52 Відповісти
В парке на площади около 2 Га обнаружены фрагменты расчлененного мужского тела. Следствием установлено что покойный покончил жизнь самоубийством.
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28.04.2021 09:42 Відповісти
"благо сегодня сериалов про то как УБИТЬ КАК СПРЯТАТЬ РАССЧЛЕНИТЬ ТЕЛО валом.. пособия так сказать для начинающих.."
У Києві виявили сумку з розчленованим тілом - Цензор.НЕТ 8744
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28.04.2021 09:45 Відповісти
в 90х все мы играли в самые кровавые игрушки того времени (тотже дум) и многие продолжают уже лет 30 как, сколько из нас стали маньяками и убийцами по этой логике? Декстера смотрят не за убийства, а за закрученный детективный сюжет. Те кто смотрит его как пособие - дурка и зона плачет, не нужно заниматсья подменой понятий.
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28.04.2021 10:57 Відповісти
Для пособия по расчленению больше подходит "Атлас хирургических операций", но никак не сериал или фильм.
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28.04.2021 11:02 Відповісти
я надеюсь расчленен беня или его клоун?
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28.04.2021 17:09 Відповісти
О, теперь и у нас свой Расчленинград объявился.
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28.04.2021 08:59 Відповісти
може оттуда и привезли?
а чо,вон садовый по всей Украине мусор развозит.
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28.04.2021 09:14 Відповісти
Неправовая страна - последствия ибо судов дефакто нет
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28.04.2021 09:03 Відповісти
Интересно, сколько таких сумок уезжает на свалку не открытыми?
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28.04.2021 09:04 Відповісти
больше чем должно быть...
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28.04.2021 09:10 Відповісти
у понаєхавших піст закінчується а свинина дорого
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28.04.2021 09:11 Відповісти
расчленинград на гастролях.
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28.04.2021 09:24 Відповісти
на сьогодні правоохоронцям точно відомо, що як мінімум одна особа (та що в сумці) не причетна до цього злочину.
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28.04.2021 09:39 Відповісти
хозяин сумочки хотел поужинать, но что то ему помешало. ждите очередную жертву...
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28.04.2021 10:03 Відповісти
народ готовится к празднику, мясом запасается... - чорный юмор.
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28.04.2021 10:22 Відповісти
люди превратились в динозавров
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28.04.2021 10:55 Відповісти
да взять рядом проходившего бомжа , или раньше судимого - и преступление раскрыто - делов куча !!!
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28.04.2021 12:03 Відповісти
Якщо це Чаус, то справа буде закрита з висновком - "самогубство"...
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28.04.2021 17:45 Відповісти
 
 