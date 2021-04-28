У Києві виявили сумку з розчленованим тілом. ФОТО (оновлено)
У Голосіївському районі столиці сьогодні, 28 квітня, виявили сумку, в якій було розчленоване тіло.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Сьогодні вранці в Києві в Голосіївському районі в кущах виявлено сумку, в якій було розчленоване тіло невідомої людини.
На цей момент правоохоронці намагаються встановити обставини події.
"Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся місцевий житель і повідомив про те, що в провулку Моторному виявив сумку, в якій було розчленоване тіло людини. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками. Нині правоохоронці встановлюють особу потерпілого і проводять всі необхідні першочергові слідчі дії. Подію належним чином зареєстровано в Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки йому буде надано правову кваліфікацію. Наразі слідчі дії тривають", - повідомили пізніше у Відділі комунікацій поліції Києва.
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**На данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.***
это типа как сама себя разпрезал на части или по кошерному или нет.. явно профессионал работал бывают и любьители благо сегодня сериалов про то как УБИТЬ КАК СПРЯТАТЬ РАССЧЛЕНИТЬ ТЕЛО валом.. пособия так сказать для начинающих... вопрос в ином жертву резали живой или уже умершего...а бывало в практике по всякому...Исто вопрос в ином рассчленяли живого или мертвого надеюсь эксперты это установят...чник: https://censor.net/ru/n3262446
а чо,вон садовый по всей Украине мусор развозит.