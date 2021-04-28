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На мосту через Хаджибейский лиман сегодня было открыто полноценное движение. ФОТО

Мост спокойно будет выдерживать поток в 40 и 60 тыс. автомобилей в сутки. Также он стал безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

"Легендарные пробки на подъезде к Одессе в этом месте уйдут в прошлое. Минус один долгострой на карте Украины. Плюс еще одна современная европейская дорога. Теперь там 3 полосы в направлении Одессы и еще 3 - в направлении Киева", - сообщил Тимошенко.

В 2020 году объект включили в президентскую программу "Большая стройка". В августе 2020 там уже открыли движение по трем полосам, а накануне майских выходных этого года - еще по трем.

Как сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, современный проект спокойно будет выдерживать поток даже в 40 и 60 тыс. автомобилей в сутки. Также мост стал безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.

"Несмотря на то, что обещания о расширении моста мы слышали еще с 2000-х годов, реальную поддержку для завершения этого проекта получили только сейчас. В рамках "Большой стройки" мы не просто успешно завершили мост - но и смогли опередить график на 15 месяцев. Мостостроители работали в непрерывном режиме на левом проезде даже в зимние морозы, чтобы завершить объект вовремя", - отметил Кубраков.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье ремонтируют участок дороги, ведущий к курортам Шаян и Велятино, - "Укравтодор". ФОТО

На мосту через Хаджибейский лиман сегодня было открыто полноценное движение 01
На мосту через Хаджибейский лиман сегодня было открыто полноценное движение 02

Автор: 

Одесская область (3567) Укравтодор (663) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
Ах вы ж мрази прокацапские, как же вы достали! Ты здесь путлера пиаришь и нивелируешь работу украинского правительства. Крым даже после строительства моста не перестаёт быть оккупированным, крым стал вместо цветущего края безводной пустыней с потресканной от засухи землёй и людьми, ждущими лета, чтобы в море помыться.
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28.04.2021 15:40
+7
Знают только ОАЄ, Оман, Катар....
Они туда катаются - значит туда бабло и выводят !
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28.04.2021 14:56
+7
Красавиц- мост. А хайп всепропалозрадо продакшн , которым ничего не нравится, пусть останется на вашей совести. Украина обновляется и живет назло путлеру и на радость украинцам
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28.04.2021 15:17
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И сколько украли?)
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28.04.2021 14:52 Ответить
Знают только ОАЄ, Оман, Катар....
Они туда катаются - значит туда бабло и выводят !
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28.04.2021 14:56 Ответить
Лет 15 по нему не ездил.
Эх, Одесса.. и базарчик на лимане, креветки, бычки, мидии.. Эх))
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28.04.2021 14:53 Ответить
Одессы уже нет давно - как евреи поуезжали, так и нет. А понаехавшее быдло колорит не создает, и воздуха совсем не озонирует... Больно наблюдать как любимый город превратился в помойку
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28.04.2021 15:26 Ответить
Не знаю, был еще "при евреях" - помойка помойкой!
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28.04.2021 17:09 Ответить
Ремонт моста - це ремонт моста, це не новий об'єкт
https://cfts.org.ua/news/2019/06/19/odesskie_dorozhniki_pokazali_kak_remontiruyut_most_cherez_khadzhibeyskiy_liman_foto_video_53836
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28.04.2021 14:55 Ответить
Мост расширили на три полосы , статью читайте. Это нельзя назвать ремонтом, это глобальная реконструкция.
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28.04.2021 15:18 Ответить
нипанятно кому буба ордена будет цеплять...как бы михуэлло вкрай не обидился...
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28.04.2021 14:56 Ответить
а хдє бубачка? він же має то відкривати, шахєр махєр, журнашлюхи, софіти, понти
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28.04.2021 15:08 Ответить
Красавиц- мост. А хайп всепропалозрадо продакшн , которым ничего не нравится, пусть останется на вашей совести. Украина обновляется и живет назло путлеру и на радость украинцам
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28.04.2021 15:17 Ответить
Ах вы ж мрази прокацапские, как же вы достали! Ты здесь путлера пиаришь и нивелируешь работу украинского правительства. Крым даже после строительства моста не перестаёт быть оккупированным, крым стал вместо цветущего края безводной пустыней с потресканной от засухи землёй и людьми, ждущими лета, чтобы в море помыться.
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28.04.2021 15:40 Ответить
пусть кацапы строят​. Потом будут драпать по этому же мосту в свой кацапстанодин обгоняя другого.
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28.04.2021 15:57 Ответить
не трать на цих ушльопків нерви,даремно
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28.04.2021 16:16 Ответить
Вы действительно в это верите ? Может для 1.2млн чиновников и 400тыс мусоро-прокурорских жизнь здесь и в радость... Остальные либо ищут возможности уехать с этой депрессивной зоны, либо от безисхода согласны батрачить за 3коп на олигархов.
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28.04.2021 15:32 Ответить
Так что ж вы брешете ! Украина не депрессивная зона, а государство с огромными возможностями и потенциалом. Столько сколько у нас хороших авто на улицах , ни одним европам и не снилось. Дороги у нас украли, это правда, но дороги построим, а Украина станет ещё красивее. У нас есть все- моря и реки, горы и богатая земля, есть редкие металлы, бурштын, есть минеральные источники , газ, уголь , замечательные умные и красивые люди, которые не батрачат, а работают
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28.04.2021 15:47 Ответить
Ой, мне наверное чтобы увидеть здесь все возможности и потенциал укуриться нужно в хлам. Жаль здоровье уже не позволяет, а то я бы с удовольствием побывал в Вашей версии Украины
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28.04.2021 16:18 Ответить
Зря вы прикалываетесь. Попробуйте бизнес открыть в ес, например. Да, это будет очень легко, никакая падла не будет вам вставлять палки в колёса , но налоги! Они просто огромные. При этом вы даже пирожок не продадите без кассового аппарата. Да, кредит взять можно под небольшой процент, но стать хозяином бизнеса хотя бы маленького сложно. В Украине мы родились, здесь есть миллион вариантов заработать деньги, просто нужно иметь смелость , трудолюбие, упорство
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28.04.2021 17:51 Ответить
згадалися претензії москалів.. а що, Хаджибєй - теж ісконноруськоє названіє?..
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28.04.2021 15:18 Ответить
Это именно и есть название Одессы , которое упоминается в летописях ещё с 14 века. Так что Одессе никак не 220 лет. Древний город Коцюбиев было основано шляхтичем , а земля принадлежала Великому Литовскому княжеству, а после того ,как на этой территории распространилась власть крымского ханства, город стал называться Хаджибей или Гаджибей.
Ваш вопрос очень правильный и антискрепный. Так как Одесса к новороссии имеет такое же отношение , как к зайцу стоп сигнал
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28.04.2021 15:56 Ответить
А что это за ноухау с синими бочками?? Зачем они там??
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28.04.2021 16:13 Ответить
Це, щоб дельфіни лоб не розбивали до бетону
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28.04.2021 18:29 Ответить
 
 