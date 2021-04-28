На мосту через Хаджибейский лиман сегодня было открыто полноценное движение. ФОТО

Мост спокойно будет выдерживать поток в 40 и 60 тыс. автомобилей в сутки. Также он стал безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

"Легендарные пробки на подъезде к Одессе в этом месте уйдут в прошлое. Минус один долгострой на карте Украины. Плюс еще одна современная европейская дорога. Теперь там 3 полосы в направлении Одессы и еще 3 - в направлении Киева", - сообщил Тимошенко.

В 2020 году объект включили в президентскую программу "Большая стройка". В августе 2020 там уже открыли движение по трем полосам, а накануне майских выходных этого года - еще по трем.

Как сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, современный проект спокойно будет выдерживать поток даже в 40 и 60 тыс. автомобилей в сутки. Также мост стал безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.

"Несмотря на то, что обещания о расширении моста мы слышали еще с 2000-х годов, реальную поддержку для завершения этого проекта получили только сейчас. В рамках "Большой стройки" мы не просто успешно завершили мост - но и смогли опередить график на 15 месяцев. Мостостроители работали в непрерывном режиме на левом проезде даже в зимние морозы, чтобы завершить объект вовремя", - отметил Кубраков.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье ремонтируют участок дороги, ведущий к курортам Шаян и Велятино, - "Укравтодор". ФОТО



