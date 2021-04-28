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На мосту через Хаджибейський лиман сьогодні було відкрито повноцінний рух. ФОТО

Міст спокійно витримуватиме потік у 40 і 60 тис. автомобілів на добу. Також він став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко.

"Легендарні затори на під'їзді до Одеси в цьому місці відійдуть у минуле. Мінус один довгобуд на карті України. Плюс ще одна сучасна європейська дорога. Тепер там 3 смуги в напрямку Одеси та ще 3 - в напрямку Києва", - повідомив Тимошенко.

У 2020 році об'єкт внесли до президентської програми "Велике будівництво". У серпні 2020 року там вже відкрили рух трьома смугами, а напередодні травневих вихідних цього року - ще трьома.

Як повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, сучасний проєкт спокійно витримуватиме потік навіть у 40 і 60 тис. автомобілів на добу. Також міст став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів.

"Попри те, що обіцянки про розширення мосту ми чули ще з 2000-х років, реальну підтримку для завершення цього проєкту отримали лише зараз. У рамках "Великого будівництва" ми не просто успішно завершили міст, але й змогли випередити графік на 15 місяців. Мостобудівники працювали у безперервному режимі на лівому проїзді навіть у зимові морози, аби завершити об’єкт вчасно", - зазначив Кубрак.

Як повідомлялося, заступник глави ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті ремонтують ділянку дороги, що веде до курортів Шаян та Велятино, - "Укравтодор". ФОТО

На мосту через Хаджибейський лиман сьогодні було відкрито повноцінний рух 01
На мосту через Хаджибейський лиман сьогодні було відкрито повноцінний рух 02

Автор: 

Одеська область (3210) Укравтодор (1200) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
Ах вы ж мрази прокацапские, как же вы достали! Ты здесь путлера пиаришь и нивелируешь работу украинского правительства. Крым даже после строительства моста не перестаёт быть оккупированным, крым стал вместо цветущего края безводной пустыней с потресканной от засухи землёй и людьми, ждущими лета, чтобы в море помыться.
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28.04.2021 15:40
+7
Знают только ОАЄ, Оман, Катар....
Они туда катаются - значит туда бабло и выводят !
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28.04.2021 14:56
+7
Красавиц- мост. А хайп всепропалозрадо продакшн , которым ничего не нравится, пусть останется на вашей совести. Украина обновляется и живет назло путлеру и на радость украинцам
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28.04.2021 15:17
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И сколько украли?)
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28.04.2021 14:52 Відповісти
Знают только ОАЄ, Оман, Катар....
Они туда катаются - значит туда бабло и выводят !
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28.04.2021 14:56 Відповісти
Лет 15 по нему не ездил.
Эх, Одесса.. и базарчик на лимане, креветки, бычки, мидии.. Эх))
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28.04.2021 14:53 Відповісти
Одессы уже нет давно - как евреи поуезжали, так и нет. А понаехавшее быдло колорит не создает, и воздуха совсем не озонирует... Больно наблюдать как любимый город превратился в помойку
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28.04.2021 15:26 Відповісти
Не знаю, был еще "при евреях" - помойка помойкой!
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28.04.2021 17:09 Відповісти
Ремонт моста - це ремонт моста, це не новий об'єкт
https://cfts.org.ua/news/2019/06/19/odesskie_dorozhniki_pokazali_kak_remontiruyut_most_cherez_khadzhibeyskiy_liman_foto_video_53836
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28.04.2021 14:55 Відповісти
Мост расширили на три полосы , статью читайте. Это нельзя назвать ремонтом, это глобальная реконструкция.
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28.04.2021 15:18 Відповісти
нипанятно кому буба ордена будет цеплять...как бы михуэлло вкрай не обидился...
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28.04.2021 14:56 Відповісти
а хдє бубачка? він же має то відкривати, шахєр махєр, журнашлюхи, софіти, понти
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28.04.2021 15:08 Відповісти
Красавиц- мост. А хайп всепропалозрадо продакшн , которым ничего не нравится, пусть останется на вашей совести. Украина обновляется и живет назло путлеру и на радость украинцам
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28.04.2021 15:17 Відповісти
Ах вы ж мрази прокацапские, как же вы достали! Ты здесь путлера пиаришь и нивелируешь работу украинского правительства. Крым даже после строительства моста не перестаёт быть оккупированным, крым стал вместо цветущего края безводной пустыней с потресканной от засухи землёй и людьми, ждущими лета, чтобы в море помыться.
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28.04.2021 15:40 Відповісти
пусть кацапы строят​. Потом будут драпать по этому же мосту в свой кацапстанодин обгоняя другого.
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28.04.2021 15:57 Відповісти
не трать на цих ушльопків нерви,даремно
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28.04.2021 16:16 Відповісти
Вы действительно в это верите ? Может для 1.2млн чиновников и 400тыс мусоро-прокурорских жизнь здесь и в радость... Остальные либо ищут возможности уехать с этой депрессивной зоны, либо от безисхода согласны батрачить за 3коп на олигархов.
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28.04.2021 15:32 Відповісти
Так что ж вы брешете ! Украина не депрессивная зона, а государство с огромными возможностями и потенциалом. Столько сколько у нас хороших авто на улицах , ни одним европам и не снилось. Дороги у нас украли, это правда, но дороги построим, а Украина станет ещё красивее. У нас есть все- моря и реки, горы и богатая земля, есть редкие металлы, бурштын, есть минеральные источники , газ, уголь , замечательные умные и красивые люди, которые не батрачат, а работают
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28.04.2021 15:47 Відповісти
Ой, мне наверное чтобы увидеть здесь все возможности и потенциал укуриться нужно в хлам. Жаль здоровье уже не позволяет, а то я бы с удовольствием побывал в Вашей версии Украины
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28.04.2021 16:18 Відповісти
Зря вы прикалываетесь. Попробуйте бизнес открыть в ес, например. Да, это будет очень легко, никакая падла не будет вам вставлять палки в колёса , но налоги! Они просто огромные. При этом вы даже пирожок не продадите без кассового аппарата. Да, кредит взять можно под небольшой процент, но стать хозяином бизнеса хотя бы маленького сложно. В Украине мы родились, здесь есть миллион вариантов заработать деньги, просто нужно иметь смелость , трудолюбие, упорство
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28.04.2021 17:51 Відповісти
згадалися претензії москалів.. а що, Хаджибєй - теж ісконноруськоє названіє?..
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28.04.2021 15:18 Відповісти
Это именно и есть название Одессы , которое упоминается в летописях ещё с 14 века. Так что Одессе никак не 220 лет. Древний город Коцюбиев было основано шляхтичем , а земля принадлежала Великому Литовскому княжеству, а после того ,как на этой территории распространилась власть крымского ханства, город стал называться Хаджибей или Гаджибей.
Ваш вопрос очень правильный и антискрепный. Так как Одесса к новороссии имеет такое же отношение , как к зайцу стоп сигнал
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28.04.2021 15:56 Відповісти
А что это за ноухау с синими бочками?? Зачем они там??
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28.04.2021 16:13 Відповісти
Це, щоб дельфіни лоб не розбивали до бетону
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28.04.2021 18:29 Відповісти
 
 