На мосту через Хаджибейський лиман сьогодні було відкрито повноцінний рух. ФОТО

Міст спокійно витримуватиме потік у 40 і 60 тис. автомобілів на добу. Також він став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко.

"Легендарні затори на під'їзді до Одеси в цьому місці відійдуть у минуле. Мінус один довгобуд на карті України. Плюс ще одна сучасна європейська дорога. Тепер там 3 смуги в напрямку Одеси та ще 3 - в напрямку Києва", - повідомив Тимошенко.

У 2020 році об'єкт внесли до президентської програми "Велике будівництво". У серпні 2020 року там вже відкрили рух трьома смугами, а напередодні травневих вихідних цього року - ще трьома.

Як повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, сучасний проєкт спокійно витримуватиме потік навіть у 40 і 60 тис. автомобілів на добу. Також міст став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів.

"Попри те, що обіцянки про розширення мосту ми чули ще з 2000-х років, реальну підтримку для завершення цього проєкту отримали лише зараз. У рамках "Великого будівництва" ми не просто успішно завершили міст, але й змогли випередити графік на 15 місяців. Мостобудівники працювали у безперервному режимі на лівому проїзді навіть у зимові морози, аби завершити об’єкт вчасно", - зазначив Кубрак.

Як повідомлялося, заступник глави ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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