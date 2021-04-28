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Аллею памяти погибшего на Донбассе нацгвардейца Звинника открыли в Киеве. ФОТО

Солдат Александр Звинник погиб в 2014 году рядом с Тельмановым, ему было 23 года. Памятный знак и аллею его имени жители Днепровского района столицы обустроили за свой счет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Аллею памяти в честь Александра Звинника открыли на ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе Киева. Инициатором выступила общественная организация "Парк Жмаченко", которая реконструируют зеленую зону на деньги местных жителей.

"Александр Звинник погиб защищая независимость Украины в войне с внешним врагом, а мы защищаем Украину изнутри - боремся против произвола и ухаживаем за парком", - сказал во время открытия Андрей Меженко, руководитель общественной организации "Парк Жмаченко".

Аллею памяти погибшего на Донбассе нацгвардейца Звинника открыли в Киеве 01

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Мать погибшего Наталия и ветераны АТО Днепровского района поблагодарили жителей за то, что пытаются уберечь память о подвиге военных.

"Трудно подбирать слова, когда ежегодно теряешь друзей. Идет война. И эти ребята отдали самое ценное нас, чтобы мы могли жить, работать и воспитывать свои детей", - отметил Владимир Сергиевский (Ирландец), председатель ОО "Совет ветеранов АТО Днепровского района. Киев".

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Киев (25518) память (1494) военнослужащие (6134) Национальная гвардия (2117)


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ГЕРОЮ СЛАВА !!!
Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 5654
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28.04.2021 17:50 Ответить
Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 9941

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28.04.2021 18:05 Ответить
Герою слава!!!
Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 6255
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28.04.2021 19:54 Ответить
Защитникам парка на Жмаченко нужно помнить что первую часть леса вырубили именно для постройки их домов. Казалось бы благородное дело но дьявол в деталях.
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29.04.2021 00:25 Ответить
Хорошо что память о Героях Украины останется таким образом надолго. А вот тех кто распродавал страну и ложился под агрессора-их забудут на второй день.
Я за то чтобы в Киеве сделать очень большой центральный Украинский мемориал памяти всех кто погиб за Украину во все времена истории. И дописывать туда новые имена погибших-если к сожалению такие будут. Чтобы имя ни одного солдата,волонтера ,гражданина погибшего за Украину никогда не было забыто!
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29.04.2021 02:16 Ответить
 
 