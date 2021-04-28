Аллею памяти погибшего на Донбассе нацгвардейца Звинника открыли в Киеве. ФОТО

Солдат Александр Звинник погиб в 2014 году рядом с Тельмановым, ему было 23 года. Памятный знак и аллею его имени жители Днепровского района столицы обустроили за свой счет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Аллею памяти в честь Александра Звинника открыли на ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе Киева. Инициатором выступила общественная организация "Парк Жмаченко", которая реконструируют зеленую зону на деньги местных жителей.

"Александр Звинник погиб защищая независимость Украины в войне с внешним врагом, а мы защищаем Украину изнутри - боремся против произвола и ухаживаем за парком", - сказал во время открытия Андрей Меженко, руководитель общественной организации "Парк Жмаченко".

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Мать погибшего Наталия и ветераны АТО Днепровского района поблагодарили жителей за то, что пытаются уберечь память о подвиге военных.

"Трудно подбирать слова, когда ежегодно теряешь друзей. Идет война. И эти ребята отдали самое ценное нас, чтобы мы могли жить, работать и воспитывать свои детей", - отметил Владимир Сергиевский (Ирландец), председатель ОО "Совет ветеранов АТО Днепровского района. Киев".