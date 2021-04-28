Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві. ФОТО

Солдат Олександр Звінник загинув в 2014 році поряд з Тельмановим, йому було 23 роки. Пам'ятний знак і алею його імені жителі Дніпровського району столиці облаштували за свій рахунок.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

Алею пам'яті на честь Олександра Звінніка відкрили на вул. Генерала Жмаченка, 20 у Дніпровському районі Києва. Ініціатором виступила громадська організація "Парк Жмаченка", яка реконструює зелену зону на гроші місцевих жителів.

"Олександр Звінник загинув, захищаючи незалежність України у війні із зовнішнім ворогом, а ми захищаємо Україну зсередини - боремося проти свавілля і доглядаємо за парком", - сказав під час відкриття Андрій Меженко, керівник громадської організації "Парк Жмаченка".

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Мати загиблого Наталія та ветерани АТО Дніпровського району подякували жителям за те, що намагаються вберегти пам'ять про подвиг військових.

"Важко підбирати слова, коли щорічно втрачаєш друзів. Йде війна. І ці хлопці віддали найцінніше, щоб ми могли жити, працювати і виховувати свої дітей", - зазначив Володимир Сергієвський (Ірландець), голова ГО "Рада ветеранів АТО Дніпровського району. Київ".