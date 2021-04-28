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Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві. ФОТО

Солдат Олександр Звінник загинув в 2014 році поряд з Тельмановим, йому було 23 роки. Пам'ятний знак і алею його імені жителі Дніпровського району столиці облаштували за свій рахунок.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

Алею пам'яті на честь Олександра Звінніка відкрили на вул. Генерала Жмаченка, 20 у Дніпровському районі Києва. Ініціатором виступила громадська організація "Парк Жмаченка", яка реконструює зелену зону на гроші місцевих жителів.

"Олександр Звінник загинув, захищаючи незалежність України у війні із зовнішнім ворогом, а ми захищаємо Україну зсередини - боремося проти свавілля і доглядаємо за парком", - сказав під час відкриття Андрій Меженко, керівник громадської організації "Парк Жмаченка".

Алею памяті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві 01

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Мати загиблого Наталія та ветерани АТО Дніпровського району подякували жителям за те, що намагаються вберегти пам'ять про подвиг військових.

"Важко підбирати слова, коли щорічно втрачаєш друзів. Йде війна. І ці хлопці віддали найцінніше, щоб ми могли жити, працювати і виховувати свої дітей", - зазначив Володимир Сергієвський (Ірландець), голова ГО "Рада ветеранів АТО Дніпровського району. Київ".

Автор: 

Київ (19463) пам’ять (1186) військовослужбовці (4744) Національна гвардія (1528)


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ГЕРОЮ СЛАВА !!!
Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 5654
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28.04.2021 17:50 Відповісти
Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 9941

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28.04.2021 18:05 Відповісти
Герою слава!!!
Алею пам'яті загиблого на Донбасі нацгвардійця Звінника відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 6255
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28.04.2021 19:54 Відповісти
Защитникам парка на Жмаченко нужно помнить что первую часть леса вырубили именно для постройки их домов. Казалось бы благородное дело но дьявол в деталях.
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29.04.2021 00:25 Відповісти
Хорошо что память о Героях Украины останется таким образом надолго. А вот тех кто распродавал страну и ложился под агрессора-их забудут на второй день.
Я за то чтобы в Киеве сделать очень большой центральный Украинский мемориал памяти всех кто погиб за Украину во все времена истории. И дописывать туда новые имена погибших-если к сожалению такие будут. Чтобы имя ни одного солдата,волонтера ,гражданина погибшего за Украину никогда не было забыто!
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29.04.2021 02:16 Відповісти
 
 