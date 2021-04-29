С погибшим в зоне ООС воином 58-й ОМПБр Иваном Ковалёвским простились на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Вчера, 28 апреля, в селе Николаевка Днепропетровской области состоялась церемония прощания с Иваном Ивановичем Ковалёвским, уроженцем села Колинкы Ивано-Франковской области, солдатом, военнослужащим 58-й отдельной мотопехотной бригады, погибшим 26 апреля в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице Оперативного командования "Север", сообщает Цензор.НЕТ.

"На Днепропетровщине попрощались с воином 58-й бригады солдатом Иваном Ковалёвским. Защитник с позывным "Африка" погиб от огнестрельного ранения в спину 26 апреля во время несения службы на наблюдательном посту позиций Объединенных сил в Донецкой области. Иван служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Выговского. Родом был из Ивано-Франковской области. Хоронили в селе Николаевка Днепропетровского района, где его с войны ждала семья - жена и двое детей. Воину навсегда останется 48 лет.

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О том, каким был погибший Герой, рассказал Ярема Сташкив - директор Далешивской общеобразовательной школы, где учился военный. "Иван говорил, что я должен там быть, там мои коллеги, там ребята погибли", - поделился директор воспоминаниями. - "Он прислал мне флаг, подписанный ребятами из бригады, медаль прислал. Все это в школе хранится". После сообщения о гибели в школе провели линейку, на которой и почтили защитника минутой молчания.

Солдат Ковалёвский уже получал ранения в тогда еще зоне АТО. Он подорвался на растяжке и получил тяжелые травмы. Лечился в Днепропетровском госпитале. Однако впоследствии снова вернулся на фронт. Позывной "Африка", как рассказал Ярема Сташкив, Иван получил, поскольку служил в Сьерра-Леоне.

Проститься с защитником Украины приехали офицеры оперативного командования "Север", побратимы из родного подразделения и бригады, родные, друзья...

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Церемония прощания по всем военным канонам состоялась на местном кладбище. Хоронили Героя с участием почетного караула, военного оркестра, в память о павшем воине раздавался военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины, затем вместе с Грамотой скорби и уважения от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины его передал семье погибшего начальник отдела морально-психологического обеспечения войск ОК "Север" полковник Олег Гуменный.

Командование и личный состав ОК "Север" выражает искренние слова соболезнования родным, близким и побратимам Ивана...

Вечная память и слава Герою! "- говорится в сообщении.

















