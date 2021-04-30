Почти 1,5 тысячи тракторов заблокировали движение в центре Страсбурга. ФОТО

В Страсбурге акция протеста работников отрасли сельского хозяйства возле Европарламента спровоцировала транспортный коллапс в европейском квартале и огромные пробки в радиусе 10 километров вокруг города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Аграрии на своей технике сосредоточились вокруг Европарламента с целью выражения несогласия с новой общей политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, переговоры по которой сейчас проходят в Брюсселе.

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По состоянию на первую половину дня пятницы из разных районов Эльзаса в Страсбург стянулось около 1400 тракторов. Это привело транспортному коллапсу в европейском квартале и огромным пробкам в радиусе до 10 км вокруг города.

Аграрии Эльзаса считают, что некоторые положения новой политики ЕС в сфере сельского хозяйства могут иметь негативные последствия на традиционную модель ведения фермерского хозяйства в этом регионе Франции.

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Французские аграрии не согласны с новыми усиленными экологическими требованиями в сельскохозяйственной деятельности, которые могут вступить в силу с 2023 года.