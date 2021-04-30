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Почти 1,5 тысячи тракторов заблокировали движение в центре Страсбурга. ФОТО

В Страсбурге акция протеста работников отрасли сельского хозяйства возле Европарламента спровоцировала транспортный коллапс в европейском квартале и огромные пробки в радиусе 10 километров вокруг города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Аграрии на своей технике сосредоточились вокруг Европарламента с целью выражения несогласия с новой общей политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, переговоры по которой сейчас проходят в Брюсселе.

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По состоянию на первую половину дня пятницы из разных районов Эльзаса в Страсбург стянулось около 1400 тракторов. Это привело транспортному коллапсу в европейском квартале и огромным пробкам в радиусе до 10 км вокруг города.

Почти 1,5 тысячи тракторов заблокировали движение в центре Страсбурга 01

Аграрии Эльзаса считают, что некоторые положения новой политики ЕС в сфере сельского хозяйства могут иметь негативные последствия на традиционную модель ведения фермерского хозяйства в этом регионе Франции.

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Французские аграрии не согласны с новыми усиленными экологическими требованиями в сельскохозяйственной деятельности, которые могут вступить в силу с 2023 года.

Европарламент (1799) протест (5858) Страсбург (82) Франция (3506) Евросоюз (17121) фермер (187)


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Топ комментарии
+1
В Киеве на каждого тракториста уже стояло бы десять автозаков
А Геращенко объявил бы протестантов фашистами
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30.04.2021 17:16
+1
Повстання машин куме.
Так. Почалось....
Почти 1,5 тысячи тракторов заблокировали движение в центре Страсбурга - Цензор.НЕТ 5311
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30.04.2021 17:20
+1
вот так надо Майдани проводить
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30.04.2021 17:29
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Qu'un sang impur
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30.04.2021 17:10 Ответить
Тому ці люди і мають нормальні кошти.
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30.04.2021 17:14 Ответить
В Киеве на каждого тракториста уже стояло бы десять автозаков
А Геращенко объявил бы протестантов фашистами
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30.04.2021 17:16 Ответить
Повстання машин куме.
Так. Почалось....
Почти 1,5 тысячи тракторов заблокировали движение в центре Страсбурга - Цензор.НЕТ 5311
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30.04.2021 17:20 Ответить
вот так надо Майдани проводить
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30.04.2021 17:29 Ответить
на хімії все буде краще родити. тільки для здоровя не дуже
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30.04.2021 18:13 Ответить
Не, ну не лохи? Нужно как наши -распахали курган, или засадили поле подснежников краснокнижных -кукурузой, ну или посчитали ему дорогу как часть поля, так оно вырезало посадку шелковиц и проложило дорогу там ...
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30.04.2021 18:24 Ответить
Люди умеют отстаивать свои права, не то что в Украине...
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30.04.2021 18:45 Ответить
Та в українців стільки тракторів нема... Та й ті що є до ради не доїдуть.
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30.04.2021 19:41 Ответить
ага, кернел с герегами лопатами сотни тысяч гектаров обрабатывают.
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30.04.2021 20:34 Ответить
Вони не фермери, вони -- трутні. Як і їм подібні. Фермер -- той, який має свою землю і самотужки її обробляє своїми механізмами.
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30.04.2021 20:44 Ответить
тоді це не фермер, а дачник. історія показала, що життєспроможні тільки великі об'єднання, починаючи з тих же колгоспів і закінчуючи ********* агрохолдингами. мужчинка в солом'яному брилі, маючи тільки свої руки і допомогу пари-трійки дорослих членів родини, здатен в кращому випадку прогодувати цю саму родину. тому в статті і описано, як вийшли з протестами, бо їх держава відміняє або ускладнює отримання ними різного роду дотацій, без яких їхні дрібні (порівняно) господарства просто не виживуть.
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30.04.2021 21:28 Ответить
Не плутайте хрен з пальцем. Історія показала, які "життєспроможні" були колгоспи при совку. Ви мабуть такі ж далекі від Європи , як і від місяця. Впевнений, що ніколи не бачили, а тим більше не спілкувалися з фермерами у Європі. І повірте -- ці дрібні фермери годують усю Європу. Це їхнє молоко, м"ясо, сири, вино і хліб в європейських магазинах. Але вам це невідомо, бо ви цього не бачите і не знаєте ЗОВСІМ !!! Чи ви думаєте, що у них фермер все З"їдає зі своєю сім"єю ?
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30.04.2021 23:44 Ответить
 
 