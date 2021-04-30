Майже 1,5 тисячі тракторів заблокували рух у центрі Страсбурга. ФОТО
У Страсбурзі акція протесту працівників галузі сільського господарства біля Європарламенту спровокувала транспортний колапс у європейському кварталі і величезні затори в радіусі 10 кілометрів навколо міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Аграрії на своїй техніці зосередилися навколо Європарламенту з метою висловлення незгоди з новою загальною політикою ЄС у сфері сільського господарства, переговори щодо якої зараз відбуваються в Брюсселі.
Станом на першу половину дня п'ятниці з різних районів Ельзасу в Страсбург стягнули близько 1400 тракторів. Це призвело до транспортного колапсу в європейському кварталі і величезних заторів у радіусі до 10 км навколо міста.
Аграрії Ельзасу вважають, що деякі положення нової політики ЄС у сфері сільського господарства можуть мати негативні наслідки на традиційну модель ведення фермерського господарства в цьому регіоні Франції.
Французькі аграрії не згодні з новими посиленими екологічними вимогами у сільськогосподарській діяльності, які можуть вступити в силу з 2023 року.
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Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
А Геращенко объявил бы протестантов фашистами
Так. Почалось....