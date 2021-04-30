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Майже 1,5 тисячі тракторів заблокували рух у центрі Страсбурга. ФОТО

У Страсбурзі акція протесту працівників галузі сільського господарства біля Європарламенту спровокувала транспортний колапс у європейському кварталі і величезні затори в радіусі 10 кілометрів навколо міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Аграрії на своїй техніці зосередилися навколо Європарламенту з метою висловлення незгоди з новою загальною політикою ЄС у сфері сільського господарства, переговори щодо якої зараз відбуваються в Брюсселі.

Станом на першу половину дня п'ятниці з різних районів Ельзасу в Страсбург стягнули близько 1400 тракторів. Це призвело до транспортного колапсу в європейському кварталі і величезних заторів у радіусі до 10 км навколо міста.

Майже 1,5 тисячі тракторів заблокували рух у центрі Страсбурга 01

Аграрії Ельзасу вважають, що деякі положення нової політики ЄС у сфері сільського господарства можуть мати негативні наслідки на традиційну модель ведення фермерського господарства в цьому регіоні Франції.

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Французькі аграрії не згодні з новими посиленими екологічними вимогами у сільськогосподарській діяльності, які можуть вступити в силу з 2023 року.

Автор: 

Європарламент (1045) протест (2398) Страсбург (57) Франція (3060) Євросоюз (13406) фермер (386)


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Топ коментарі
+1
В Киеве на каждого тракториста уже стояло бы десять автозаков
А Геращенко объявил бы протестантов фашистами
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30.04.2021 17:16
+1
Повстання машин куме.
Так. Почалось....
Почти 1,5 тысячи тракторов заблокировали движение в центре Страсбурга - Цензор.НЕТ 5311
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30.04.2021 17:20
+1
вот так надо Майдани проводить
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30.04.2021 17:29
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Классика)))) 🇫🇷👍
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
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30.04.2021 17:10 Відповісти
Тому ці люди і мають нормальні кошти.
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30.04.2021 17:14 Відповісти
В Киеве на каждого тракториста уже стояло бы десять автозаков
А Геращенко объявил бы протестантов фашистами
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30.04.2021 17:16 Відповісти
Повстання машин куме.
Так. Почалось....
Почти 1,5 тысячи тракторов заблокировали движение в центре Страсбурга - Цензор.НЕТ 5311
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30.04.2021 17:20 Відповісти
вот так надо Майдани проводить
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30.04.2021 17:29 Відповісти
на хімії все буде краще родити. тільки для здоровя не дуже
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30.04.2021 18:13 Відповісти
Не, ну не лохи? Нужно как наши -распахали курган, или засадили поле подснежников краснокнижных -кукурузой, ну или посчитали ему дорогу как часть поля, так оно вырезало посадку шелковиц и проложило дорогу там ...
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30.04.2021 18:24 Відповісти
Люди умеют отстаивать свои права, не то что в Украине...
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30.04.2021 18:45 Відповісти
Та в українців стільки тракторів нема... Та й ті що є до ради не доїдуть.
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30.04.2021 19:41 Відповісти
ага, кернел с герегами лопатами сотни тысяч гектаров обрабатывают.
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30.04.2021 20:34 Відповісти
Вони не фермери, вони -- трутні. Як і їм подібні. Фермер -- той, який має свою землю і самотужки її обробляє своїми механізмами.
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30.04.2021 20:44 Відповісти
тоді це не фермер, а дачник. історія показала, що життєспроможні тільки великі об'єднання, починаючи з тих же колгоспів і закінчуючи ********* агрохолдингами. мужчинка в солом'яному брилі, маючи тільки свої руки і допомогу пари-трійки дорослих членів родини, здатен в кращому випадку прогодувати цю саму родину. тому в статті і описано, як вийшли з протестами, бо їх держава відміняє або ускладнює отримання ними різного роду дотацій, без яких їхні дрібні (порівняно) господарства просто не виживуть.
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30.04.2021 21:28 Відповісти
Не плутайте хрен з пальцем. Історія показала, які "життєспроможні" були колгоспи при совку. Ви мабуть такі ж далекі від Європи , як і від місяця. Впевнений, що ніколи не бачили, а тим більше не спілкувалися з фермерами у Європі. І повірте -- ці дрібні фермери годують усю Європу. Це їхнє молоко, м"ясо, сири, вино і хліб в європейських магазинах. Але вам це невідомо, бо ви цього не бачите і не знаєте ЗОВСІМ !!! Чи ви думаєте, що у них фермер все З"їдає зі своєю сім"єю ?
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30.04.2021 23:44 Відповісти
 
 