Майже 1,5 тисячі тракторів заблокували рух у центрі Страсбурга. ФОТО

У Страсбурзі акція протесту працівників галузі сільського господарства біля Європарламенту спровокувала транспортний колапс у європейському кварталі і величезні затори в радіусі 10 кілометрів навколо міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Аграрії на своїй техніці зосередилися навколо Європарламенту з метою висловлення незгоди з новою загальною політикою ЄС у сфері сільського господарства, переговори щодо якої зараз відбуваються в Брюсселі.

Станом на першу половину дня п'ятниці з різних районів Ельзасу в Страсбург стягнули близько 1400 тракторів. Це призвело до транспортного колапсу в європейському кварталі і величезних заторів у радіусі до 10 км навколо міста.

Аграрії Ельзасу вважають, що деякі положення нової політики ЄС у сфері сільського господарства можуть мати негативні наслідки на традиційну модель ведення фермерського господарства в цьому регіоні Франції.

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Французькі аграрії не згодні з новими посиленими екологічними вимогами у сільськогосподарській діяльності, які можуть вступити в силу з 2023 року.