Скандальный "слуга" Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни. ФОТО

Одиозный нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко, ранее отметившийся скандалом с празднованием вечеринки по случаю дня рождения супруги в разгар карантина, в настоящее время принялся инспектировать закарпатскую таможню.

Об этом Тищенко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утро началось с проверки. Проверки таможни. Наглость и дерзость превзошли самих себя. Мы с командой решили проверить соответствие фактического веса груза указанным в документах показателям. И на первой же машине нарушения - 100 кг незафиксированного веса", - возмутился нардеп.

"И это то, что на поверхности. А вы представляете, что происходит здесь, если копнуть глубже? Хочу, чтобы все поняли раз и навсегда. Терпение лопнуло. Более произвол на таможне не пройдет. Ни президент, ни я, никто из нашей команды этого не допустят", - добавил он.

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