РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5946 посетителей онлайн
Новости Фото
22 542 107

Скандальный "слуга" Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни. ФОТО

Одиозный нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко, ранее отметившийся скандалом с празднованием вечеринки по случаю дня рождения супруги в разгар карантина, в настоящее время принялся инспектировать закарпатскую таможню.

Об этом Тищенко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утро началось с проверки. Проверки таможни. Наглость и дерзость превзошли самих себя. Мы с командой решили проверить соответствие фактического веса груза указанным в документах показателям. И на первой же машине нарушения - 100 кг незафиксированного веса", - возмутился нардеп.

"И это то, что на поверхности. А вы представляете, что происходит здесь, если копнуть глубже? Хочу, чтобы все поняли раз и навсегда. Терпение лопнуло. Более произвол на таможне не пройдет. Ни президент, ни я, никто из нашей команды этого не допустят", - добавил он.

Читайте также: Тищенко о реакции Зеленского на его вечеринку: "Работай, Коля. Лучше всех работай"

Скандальный слуга Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни 01
Скандальный слуга Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни 02
Скандальный слуга Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни 03
Скандальный слуга Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни 04
Скандальный слуга Тищенко приступил к проверкам закарпатской таможни 05

Автор: 

проверка (819) таможня (1959) Тищенко Николай (336) Закарпатская область (2585)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
Молодец, Коля. Ещё в холодильнике у них посмотри и за плиткой. В унитазе пальцем поводи. На тебя вся надежда.
показать весь комментарий
01.05.2021 15:12
+52
Коля Катлета с ОПГ Савлохи инспектирует таможню...
Кафка с Босхом отдихают....
показать весь комментарий
01.05.2021 15:13
+40
Кива захищав дисертацію - прийшлось посилать Колю Катлету.
Не зеленського ж посилать.
показать весь комментарий
01.05.2021 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
І навіть тут ресторанний д.*** обісрався - усі в масках, а його величність ні". Той ідіот думає, що поїздкою на відпочинок у Закарпаття він зможе відбілити свою репутацію після 2 скандалів - у Велюрі і дня народження співмешканки?
показать весь комментарий
02.05.2021 13:45 Ответить
До нас їде "ревізор"...

Якесь дежавю...
показать весь комментарий
02.05.2021 16:24 Ответить
это всего лишь депутат делать проверки госорганов не имеет права. кишка тонка у начальника таможни этого сраного депутат гнать надо было с границы
показать весь комментарий
02.05.2021 17:32 Ответить
Соромно за державу навіщо цей цирк.
показать весь комментарий
03.05.2021 01:03 Ответить
Это показательное выступление ничего абсолютно не даст. Нужны реформы на законодательном уровне. Нужно снижать налоги, убрать 'вилку Калетника ', повысить зарплаты таможенникам, а лучше, чтобы это были девушки и компьютеры, и тогда уже заняться необратимостью наказания для всех нарушивших правила.
показать весь комментарий
03.05.2021 08:11 Ответить
"Страшно,аж жуть..." (с)
показать весь комментарий
03.05.2021 13:39 Ответить
Скандальний "слуга" Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці - Цензор.НЕТ 7276
показать весь комментарий
03.05.2021 14:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 