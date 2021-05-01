Скандальний "слуга" Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці. ФОТО

Одіозний нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко, що раніше відзначився скандалом зі святкуванням вечірки з нагоди дня народження дружини в розпал карантину, зараз почав інспектувати закарпатську митницю.

Про це Тищенко написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ранок почався з перевірки. Перевірки митниці. Нахабність та зухвальство перевершили самих себе. Ми з командою вирішили перевірити відповідність фактичної ваги грузу зазначеним у документах показникам. І на першій же автівці порушення. 100 кг не зафіксованої ваги. І це те, що на поверхні. А ви уявляєте, що відбувається тут, якщо копнути глибше?" - гнівається депутат.

"Хочу, щоб усі зрозуміли раз і назавжди. Терпець увірвався. Більше свавілля на митниці не пройде. Ані Президент, ані я, ані хто з нашої команди цього не допустять", - додав він.

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