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Скандальний "слуга" Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці. ФОТО

Одіозний нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко, що раніше відзначився скандалом зі святкуванням вечірки з нагоди дня народження дружини в розпал карантину, зараз почав інспектувати закарпатську митницю.

Про це Тищенко написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ранок почався з перевірки. Перевірки митниці. Нахабність та зухвальство перевершили самих себе. Ми з командою вирішили перевірити відповідність фактичної ваги грузу зазначеним у документах показникам. І на першій же автівці порушення. 100 кг не зафіксованої ваги. І це те, що на поверхні. А ви уявляєте, що відбувається тут, якщо копнути глибше?" - гнівається депутат.

"Хочу, щоб усі зрозуміли раз і назавжди. Терпець увірвався. Більше свавілля на митниці не пройде. Ані Президент, ані я, ані хто з нашої команди цього не допустять", - додав він.

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Скандальний слуга Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці 01
Скандальний слуга Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці 02
Скандальний слуга Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці 03
Скандальний слуга Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці 04
Скандальний слуга Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці 05

перевірка (1232) митниця (1873) Тищенко Микола (351) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+54
Молодец, Коля. Ещё в холодильнике у них посмотри и за плиткой. В унитазе пальцем поводи. На тебя вся надежда.
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01.05.2021 15:12
+52
Коля Катлета с ОПГ Савлохи инспектирует таможню...
Кафка с Босхом отдихают....
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01.05.2021 15:13
+40
Кива захищав дисертацію - прийшлось посилать Колю Катлету.
Не зеленського ж посилать.
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01.05.2021 15:17
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І навіть тут ресторанний д.*** обісрався - усі в масках, а його величність ні". Той ідіот думає, що поїздкою на відпочинок у Закарпаття він зможе відбілити свою репутацію після 2 скандалів - у Велюрі і дня народження співмешканки?
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02.05.2021 13:45 Відповісти
До нас їде "ревізор"...

Якесь дежавю...
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02.05.2021 16:24 Відповісти
это всего лишь депутат делать проверки госорганов не имеет права. кишка тонка у начальника таможни этого сраного депутат гнать надо было с границы
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02.05.2021 17:32 Відповісти
Соромно за державу навіщо цей цирк.
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03.05.2021 01:03 Відповісти
Это показательное выступление ничего абсолютно не даст. Нужны реформы на законодательном уровне. Нужно снижать налоги, убрать 'вилку Калетника ', повысить зарплаты таможенникам, а лучше, чтобы это были девушки и компьютеры, и тогда уже заняться необратимостью наказания для всех нарушивших правила.
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03.05.2021 08:11 Відповісти
"Страшно,аж жуть..." (с)
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03.05.2021 13:39 Відповісти
Скандальний "слуга" Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці - Цензор.НЕТ 7276
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03.05.2021 14:24 Відповісти
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