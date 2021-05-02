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Никаких масок и соцдистанции: прихожане Киево-Печерской Лавры проигнорировали карантинные ограничения на пасхальном богослужении, - СМИ. ФОТО

На пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре прихожане откровенно проигнорировали карантинные ограничения - социальную дистанцию и масочный режим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельсвуют фото из Лавры, обнародованные изданием "Буквы".

Никаких масок и соцдистанции: прихожане Киево-Печерской Лавры проигнорировали карантинные ограничения на пасхальном богослужении, - СМИ 01
Никаких масок и соцдистанции: прихожане Киево-Печерской Лавры проигнорировали карантинные ограничения на пасхальном богослужении, - СМИ 02
Никаких масок и соцдистанции: прихожане Киево-Печерской Лавры проигнорировали карантинные ограничения на пасхальном богослужении, - СМИ 03

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карантин (16729) Лавра (421) маска (166) Пасха (377)


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Топ комментарии
+83
Долбаные мракобесы...
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02.05.2021 13:32
+66
Розсадник "мокшанського миру".
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02.05.2021 13:32
+55
Закрыть Лавру...оштрафовать попов...расторгнуть договор аренды...именно так должна поступить нормальная власть...зеленая же власть разумеется всего этого не сделает..
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02.05.2021 13:33
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ТРЕБА ЗАБОРОНИТИ ЦЮ СЕКТУ В УКРАІНІ БО ЦЕ ЗЛО
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02.05.2021 15:26 Ответить
Сьогодні. Львів. Церква св.Анни. 9-та година .
Купа віруючих . Усі в масках .
Біля огороження - навпроти входу - патруль з курсантів-поліціянтів.
Другий патруль поліціянтів - на Городоцькій.
Третій з протилежного боку - кут Шевченка/Клепарівська .

Що у Києві так не змогли зробити ?
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02.05.2021 15:39 Ответить
Лица не обезображенные интеллектом.
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02.05.2021 15:43 Ответить
Потім похворіють і будуть верещати - Зеля, шо ти тваріш !
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02.05.2021 15:43 Ответить
..от тільки це гівно.. з іменем зеленський... не згадуйте у свято!!
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02.05.2021 17:16 Ответить
Обережніше з солодким, інсулін зараз недешевий )
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02.05.2021 17:22 Ответить
..а як Вам з гівном? Подобається на смак? Там навіть інсулін не потрібний.... Занурюйтесь по повній..з насолодою...!!!)))
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02.05.2021 18:42 Ответить
Не репетуй. Смокчи потихеньку гетьманський чупа-чупс
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02.05.2021 19:15 Ответить
..дешевенько... По дитячому!!))) Та й хто репетує!? Просте питання... Як тобі у гівні сидіти.? Подобається??? А ти ..як звичайний дурноватий зебіл відповідаєш... Тому нічого дивного нема..!!!
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02.05.2021 19:24 Ответить
Чому ти вирішив, що українці, яким сивочолий сидить в печінках з своєю брехнею, сидять в гівні? Можеш не по методичці відповісти?
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02.05.2021 19:46 Ответить
... от бач...тупорила дитинка... ти згадала про методичку!! Ну то про що ще можна говорити з поціновувачем ідыіта... ну і звісно таким же ідіотом...яким ти себе тут виставляеш!!))
Ну якщо ти не бачиш як Зедурень керує державою... як бреше не червоніючі...коли провалено все і навкруги... коли Зедурня весь світ вважає за клоуна і невігласа ( почитай європейську пресу) ... і лідери країн відверто соромляться розмовляти з дурнем.... ... То що ще потрібно , щоб мозок трохи запрацював!!?? Але я трохи погарячкував з європейськими ЗМІ.... Це не твое... Твое занурюватися у гівно і винирюючи радісно посміхатися!!!))))
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02.05.2021 20:01 Ответить
Ясно. Зрада зрадна. )
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02.05.2021 20:12 Ответить
.. а що ти ще...дебіл ..сказати здатне? Не соромно.. що президентом бекало..мекало..тупоголове та брехливе? Не соромно за ідітыв... що назвали себе СН? Не соромно за Колю Катлету... Дубинских... Юзиков... Верещучек... Вирастюків..??))) Не соромно... коли президент меле таку дурість..що на голову не можна натянути? Не соромно... що відвели війська... позиціі заняли сепари... закріпилися... і хто буде повертати їх назад? Брехло сказало... що я кщо не буде тиші... повернемо! Повернув? Де ДОЗ? Де лідерство у боротьбі з ковідом? Невже ти ... ідіот ... не бачиш... що країну падаль веде у прірву? Невже ти не бачиш...що той же Байден допомагає державі Україна...ЗОВСІМ не звертачи уваги на Зедурня? Невже ти не бачиш зашкварів з вагнерівцями... з вбивством Шеремета... коли сцяна бубочка була на сцні і молола на тих... кого і близько не було там.? Він сциться від Пороха... Сциться відверто. Але кому я це пишу? Такому ж дурноватомУ!))))
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02.05.2021 20:49 Ответить
Не кіпішуй, чудо соєве. З`їж пасочку - попустить. Не в облом тобі в таке свято працювати?
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02.05.2021 21:01 Ответить
Що..дебіле... сказати то нічого!!! Від слова ЗОВСІМ!!! Ще раз підтверджуєш... про методичку... працю ... що ти відвертий дурень. Але пишайся!!! Твій ЗеОсел ЗНАЧНО дурнійший від тебе!!! Ото ж сиди у лайні і мовчи... бо нічого розумного ти навіть пробекати не здатне!)))
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02.05.2021 21:13 Ответить
Дивні ці люди - порохоботи. В природі їх не існує, окрім цензора. Дивно все це.
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02.05.2021 21:23 Ответить
... колись Шарль Де Голль (може ти знаєш..хто це, але сумніваюсь) сказав. Всі зміни у країнах робить розумна меншість..... Але це не ті 28 відсотків ідіотів...що залишилось від 74 за два роки...))) Це ті 25... яких ти не бачиш. Бо ти..як і твій зелений дурень ще не розумієте. що Ви накоїли. І за це придеться відповідати. Поїзд з вагнерівцями їде вже...діло Шеремета... відвід військ..а це здача територій... таємні візити до Оману... да й за відверту тупість ..пийдеться відповідати. Якщо янеку було куди втікати... то бубочці нема куди... А разом з бубочкою тупорилою і підуть прицепом його коло прихвостнів. На тебе...дурновате...ніхто уваги звертати не буде. Ти підеш голосувати надалі за Бока..Тимошенко... ну вилізе ще щось... напрочуд Гаді Сявченко чи Киви... і такі відверто дурноваті і знову будуть нищити державу. Тупі ви. Відверто тупі і сліпі. Розумових здібностей нуль! Бувай.. розумово відстала людинка з собачо. кликухою африканського типу...https://censor.net/ru/user/486620. І я на всі 150 відсотків впевнений.. що через деякий час ти й словом не промовишся..що топив тут за Зепогань. Точно так було і з януковичем. Всі тупорилі щезли вмить...))) Бувай...щезаюче творіння!!!
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02.05.2021 22:10 Ответить
Не забувай приймати свої ліки.
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02.05.2021 22:26 Ответить
.. от бачиш... навіть тут ти продемонстрував відверту тупість... Тобі подобається буди дурником? Ну то будь..тобі ніхто не заважає!!))))
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02.05.2021 22:44 Ответить
Залишаєшся тут на третю зміну? Невже все так погано?
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02.05.2021 23:01 Ответить
Дуже добре, що є такі неврівноважені і дурнуваті як ти. Нехай люди бачать, що таке порохобот.
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02.05.2021 23:04 Ответить
В добрый путь, дебилы. На цвинтар. Эти попы вас и соборуют и отпоют. За ваши же деньги.
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02.05.2021 15:50 Ответить
Зомбаки!!!
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02.05.2021 16:16 Ответить
Доколе москали, фтирофаки болотные, не разу не крещенные несторианцы, будут оккупировать и загаживать Киевскую Лавру?...Пора положить конец кощунству! ...Власть ты где, ау!?
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02.05.2021 16:31 Ответить
Надеюсь они в скором времени увидят Создателя.... И желательно не занимая коек, которые нужны более эвалюц перспективным украинцам.
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02.05.2021 16:43 Ответить
Судя по родам, они там освещённым Кагором вакцинировались. Давно пора снести этот Бизнес-Центр "Киево-Печерская Лавра", на его месте лучше жилой комплекс построить
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02.05.2021 16:49 Ответить
Что мешает полиции их оштрафовать, включая и организацию? С другой стороны странно: уменьшать поголовье паствы, несущей бабло... Не по-христиански как-то это.
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02.05.2021 17:05 Ответить
Этим дебильным прихожанам Бог мозгов не дал: по их мнению если не заболел - Бог защитил, а если помер - на то воля Божья. Но слабовата воля Божья для прихожан РПЦ - очень медленно сокращается поголовье ватников и фанатов ОПЗЖ.
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02.05.2021 17:35 Ответить
В них синдром православія головного мозку
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02.05.2021 23:23 Ответить
Закрыть нахер за нарущения Закона ибо не повадно было для остальных москальского патриархата
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02.05.2021 17:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IguSFMcPeaU
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02.05.2021 18:24 Ответить
првив Єпіфаній--всі в масках. А тут "руській мір"
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02.05.2021 18:38 Ответить
А где паломница)?
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02.05.2021 18:44 Ответить
Доколе Лавра буде належмти ФСБ?
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02.05.2021 18:51 Ответить
Млять, грёбаный стыд! Де Аваков? Де его придворный лизоблюд? Почему на выходе из лавры не стоял наряд пилиции и не выписывал каждому вышедшему постанову со штрафом? Или в Киеве эпидемия закончилась и можно всей толпой сбегаться полизать крест?
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02.05.2021 19:04 Ответить
З.Ы. тогда бы это сборище идиётов в следующий раз думало (но это не точно).
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02.05.2021 19:05 Ответить
Відчуйте різницю.
Епіфаній: "Людське життя - це дар божий, який ми маємо берегти"
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02.05.2021 20:16 Ответить
Ну, так не бухайте, не курите, на красный свет не бегите! Остальное не от вас!
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02.05.2021 20:48 Ответить
Носіть маски і тримайте дистанцію.
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02.05.2021 21:38 Ответить
Не дают ничего ни маски , ни дистанция! Наивные.
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02.05.2021 22:40 Ответить
Странные Вы. Почему-то японцам они помогают, а Вам нет. Может быть, Вы что-то не так делаете? Если что, то Япония прошла пандемию без локдаунов при их плотности населения.
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03.05.2021 03:22 Ответить
Если отбросить перепитии политические, то помрете в назначенное вам время независимо от масок (которые не предохраняют!) , ни от расстояния, ни от веры или неверия! Не истерите! Все здохнем в этом столетии! За редчайшим исключеним!
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02.05.2021 20:47 Ответить
"Передний край гибридной сакрализации"

(Н.Рыбников)
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02.05.2021 22:49 Ответить
Все правильно. Здесь Вера. Когда начался короновирус я заказала сорокоуст о здравии-пусть Бог решает. Еще раз-вы склонять слова можете? Руська Православна от слова Русь-Киiвська Русь. другой не было. Далее. попы московские украли нашу церкву .Факт. Назвали ее МП. Так пусть ваши сивочоли гетьманы порохи отберут. Что кишка тонка. Так он.****. порох. создал новую пцу где гомосекс разрешили экуменизм. бабы головы не покрывают. маски одевают. Какому богу там молятся. ВЕРНИТЕ НАШУ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ МЫ РОСИЧИ.ЦЕРКОВЬ НАША РУСЬКА.
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03.05.2021 14:11 Ответить
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