Никаких масок и соцдистанции: прихожане Киево-Печерской Лавры проигнорировали карантинные ограничения на пасхальном богослужении, - СМИ. ФОТО
На пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре прихожане откровенно проигнорировали карантинные ограничения - социальную дистанцию и масочный режим.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельсвуют фото из Лавры, обнародованные изданием "Буквы".
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Купа віруючих . Усі в масках .
Біля огороження - навпроти входу - патруль з курсантів-поліціянтів.
Другий патруль поліціянтів - на Городоцькій.
Третій з протилежного боку - кут Шевченка/Клепарівська .
Що у Києві так не змогли зробити ?
Ну якщо ти не бачиш як Зедурень керує державою... як бреше не червоніючі...коли провалено все і навкруги... коли Зедурня весь світ вважає за клоуна і невігласа ( почитай європейську пресу) ... і лідери країн відверто соромляться розмовляти з дурнем.... ... То що ще потрібно , щоб мозок трохи запрацював!!?? Але я трохи погарячкував з європейськими ЗМІ.... Це не твое... Твое занурюватися у гівно і винирюючи радісно посміхатися!!!))))
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