Никаких масок и соцдистанции: прихожане Киево-Печерской Лавры проигнорировали карантинные ограничения на пасхальном богослужении, - СМИ. ФОТО

На пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре прихожане откровенно проигнорировали карантинные ограничения - социальную дистанцию и масочный режим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельсвуют фото из Лавры, обнародованные изданием "Буквы".







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