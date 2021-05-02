Жодних масок і соцдистанції: парафіяни Києво-Печерської Лаври проігнорували карантинні обмеження на пасхальному богослужінні, - ЗМІ. ФОТО
На пасхальному богослужінні в Києво-Печерській Лаврі парафіяни відверто проігнорували карантинні обмеження - соціальну дистанцію і масковий режим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать фото з Лаври, оприлюднені виданням "Букви".
Топ коментарі
+83 Герхард
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+66 Игнатьев Фион
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+55 Привет
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Купа віруючих . Усі в масках .
Біля огороження - навпроти входу - патруль з курсантів-поліціянтів.
Другий патруль поліціянтів - на Городоцькій.
Третій з протилежного боку - кут Шевченка/Клепарівська .
Що у Києві так не змогли зробити ?
Ну якщо ти не бачиш як Зедурень керує державою... як бреше не червоніючі...коли провалено все і навкруги... коли Зедурня весь світ вважає за клоуна і невігласа ( почитай європейську пресу) ... і лідери країн відверто соромляться розмовляти з дурнем.... ... То що ще потрібно , щоб мозок трохи запрацював!!?? Але я трохи погарячкував з європейськими ЗМІ.... Це не твое... Твое занурюватися у гівно і винирюючи радісно посміхатися!!!))))
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