Жодних масок і соцдистанції: парафіяни Києво-Печерської Лаври проігнорували карантинні обмеження на пасхальному богослужінні, - ЗМІ. ФОТО

На пасхальному богослужінні в Києво-Печерській Лаврі парафіяни відверто проігнорували карантинні обмеження - соціальну дистанцію і масковий режим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать фото з Лаври, оприлюднені виданням "Букви".







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