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Новости Фото Трагедия в Одессе
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Ситуация с безопасностью в Одессе пока спокойная, - Яровой. ВИДЕО+ФОТО

Куликово поле и Соборная площадь находятся под охраной правоохранителей. Указанная территория проверена взрывотехниками. На Куликовом поле установлены фильтрационные пункты и ограничено движение транспорта.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Яровой отметил, что правоохранители работают не только в местах массового сбора людей, но и на всех улицах города.

"2600 правоохранителей дежурят на всех локациях, где проходят массовые мероприятия. Привлеченные силы и средства скоординированы для оперативного реагирования на любые изменения. Хочу отметить, что как в Одесской области, так и в целом по Украине серьезных нарушений не было", - отметил первый заместитель министра.

Яровой также отметил, что проведен весь комплекс превентивных действий с целью недопущения нарушений общественного порядка и обеспечения безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые начались в центральной части Одессы.

Ситуация с безопасностью в Одессе пока спокойная, - Яровой 01
Ситуация с безопасностью в Одессе пока спокойная, - Яровой 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов. ФОТОрепортаж

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Также смотрите: Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

Автор: 

Одесса (7885) Нацполиция (16463) Яровой Сергей (98)


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Топ комментарии
+7
Одесское Аутодафе - изгнание колорадских бесов
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02.05.2021 14:51
+7
Колорадскую скверну нужно выжигать калёным железом
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02.05.2021 14:59
+6
"Вот что огонь благодатный делает!"
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02.05.2021 14:49
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Одесскую вату нужно жечь
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02.05.2021 14:47 Ответить
Ситуация с безопасностью в Одессе пока спокойная, - Яровой - Цензор.НЕТ 3619
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02.05.2021 14:48 Ответить
Ну в Оман не поїхав, вже добре.
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02.05.2021 16:08 Ответить
Шо ж хорошего? Теперь в Карпатах что-то завалится, или сгорит...
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02.05.2021 16:10 Ответить
ему подарок на Пасху приготовили
Розвідка Британії ідентифікувала голову ОПУ Андрія Єрмака як російського агента, - колишня топ-працівниця посольства США (с)
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02.05.2021 16:24 Ответить
"Вот что огонь благодатный делает!"
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02.05.2021 14:49 Ответить
Одесское Аутодафе - изгнание колорадских бесов
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02.05.2021 14:51 Ответить
Колорадскую скверну нужно выжигать калёным железом
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02.05.2021 14:59 Ответить
а гебня мокшанская видсмоктувала токо у крестоносцев адольфовича и токо по приказу сталина...блин,чым вас роблять?
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02.05.2021 15:09 Ответить
В Мариуполе, блокпосты работают так: на выезд- даже группами машин, без всяких проверок доков и салонов. А вот на въезд уже с проверками, хорошо, что у меня багажа- никакого, но минут 10 пришлось постоять таки в очереди. Воин старлей попался очень даже глазастый! Вот только паспорт открыл и мгновенно: "Поздравляю с прошедшим юбилеем, у меня тоже скоро круглая дата, правда- поменьше годочков!"(с). Ну и я его поздравил...
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02.05.2021 15:22 Ответить
 
 