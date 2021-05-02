Ситуация с безопасностью в Одессе пока спокойная, - Яровой. ВИДЕО+ФОТО

Куликово поле и Соборная площадь находятся под охраной правоохранителей. Указанная территория проверена взрывотехниками. На Куликовом поле установлены фильтрационные пункты и ограничено движение транспорта.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Яровой отметил, что правоохранители работают не только в местах массового сбора людей, но и на всех улицах города.

"2600 правоохранителей дежурят на всех локациях, где проходят массовые мероприятия. Привлеченные силы и средства скоординированы для оперативного реагирования на любые изменения. Хочу отметить, что как в Одесской области, так и в целом по Украине серьезных нарушений не было", - отметил первый заместитель министра.

Яровой также отметил, что проведен весь комплекс превентивных действий с целью недопущения нарушений общественного порядка и обеспечения безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые начались в центральной части Одессы.





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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

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