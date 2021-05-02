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Новини Фото Трагедія в Одесі
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Ситуація з безпекою в Одесі поки спокійна, - Яровий. ВІДЕО+ФОТО

Куликове поле і Соборна площа перебувають під охороною правоохоронців. Зазначена територія перевірена вибухотехніками. На Куликовому полі встановлені фільтраційні пункти і обмежено рух транспорту.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Яровий зазначив, що правоохоронці працюють не тільки в місцях масового збору людей, а й на всіх вулицях міста.

"2600 правоохоронців чергують на усіх локаціях, де відбуваються масові заходи. Залучені сили та засоби скоординовані для оперативного реагування на будь-які зміни. Хочу відмітити, що як на Одещині, так і в цілому в Україні серйозних порушень не було", - зауважив перший заступник міністра.

Сергій Яровий також зазначив, що проведено весь комплекс превентивних дій з метою недопущення порушень громадського порядку та забезпечення безпеки людей під час заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року, які розпочалися в центральній частині Одеси.

Також читайте: Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів. ФОТОрепортаж

Ситуація з безпекою в Одесі поки спокійна, - Яровий 01
Ситуація з безпекою в Одесі поки спокійна, - Яровий 02

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одна з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України - видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен в трагедії 2 травня 2014?" - одине з них.

Одеса (5458) Нацполіція (15168) Яровий (93)


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Топ коментарі
+7
Одесское Аутодафе - изгнание колорадских бесов
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02.05.2021 14:51
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Колорадскую скверну нужно выжигать калёным железом
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02.05.2021 14:59
+6
"Вот что огонь благодатный делает!"
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02.05.2021 14:49
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Одесскую вату нужно жечь
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02.05.2021 14:47 Відповісти
Ситуация с безопасностью в Одессе пока спокойная, - Яровой - Цензор.НЕТ 3619
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02.05.2021 14:48 Відповісти
Ну в Оман не поїхав, вже добре.
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02.05.2021 16:08 Відповісти
Шо ж хорошего? Теперь в Карпатах что-то завалится, или сгорит...
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02.05.2021 16:10 Відповісти
ему подарок на Пасху приготовили
Розвідка Британії ідентифікувала голову ОПУ Андрія Єрмака як російського агента, - колишня топ-працівниця посольства США (с)
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02.05.2021 16:24 Відповісти
"Вот что огонь благодатный делает!"
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02.05.2021 14:49 Відповісти
Одесское Аутодафе - изгнание колорадских бесов
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02.05.2021 14:51 Відповісти
Колорадскую скверну нужно выжигать калёным железом
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02.05.2021 14:59 Відповісти
а гебня мокшанская видсмоктувала токо у крестоносцев адольфовича и токо по приказу сталина...блин,чым вас роблять?
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02.05.2021 15:09 Відповісти
В Мариуполе, блокпосты работают так: на выезд- даже группами машин, без всяких проверок доков и салонов. А вот на въезд уже с проверками, хорошо, что у меня багажа- никакого, но минут 10 пришлось постоять таки в очереди. Воин старлей попался очень даже глазастый! Вот только паспорт открыл и мгновенно: "Поздравляю с прошедшим юбилеем, у меня тоже скоро круглая дата, правда- поменьше годочков!"(с). Ну и я его поздравил...
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02.05.2021 15:22 Відповісти
 
 