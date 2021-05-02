Ситуація з безпекою в Одесі поки спокійна, - Яровий. ВІДЕО+ФОТО

Куликове поле і Соборна площа перебувають під охороною правоохоронців. Зазначена територія перевірена вибухотехніками. На Куликовому полі встановлені фільтраційні пункти і обмежено рух транспорту.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Яровий зазначив, що правоохоронці працюють не тільки в місцях масового збору людей, а й на всіх вулицях міста.

"2600 правоохоронців чергують на усіх локаціях, де відбуваються масові заходи. Залучені сили та засоби скоординовані для оперативного реагування на будь-які зміни. Хочу відмітити, що як на Одещині, так і в цілому в Україні серйозних порушень не було", - зауважив перший заступник міністра.

Сергій Яровий також зазначив, що проведено весь комплекс превентивних дій з метою недопущення порушень громадського порядку та забезпечення безпеки людей під час заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року, які розпочалися в центральній частині Одеси.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одна з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України - видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен в трагедії 2 травня 2014?" - одине з них.