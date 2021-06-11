Call-центры, предоставляющие услуги российским компаниям, разоблачили в Кропивницком и Кривом Роге, - СБУ. ФОТО
В Кропивницком и Кривом Роге блокировали деятельность call-центров, который предоставляли услуги структурам, зарегистрированным в РФ и оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что операторы call-центров собирали информацию о персональных данных, реквизиты платежных карточек и средства доступа к банковским счетам, электронным деньгам и электронным платежным систем своих украинских клиентов. Проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет.
Организаторы привлекали к работе до 150 операторов, которые работали в две смены.
В ходе обысков в офисных помещениях call-центров правоохранители изъяли:
- более 100 магнитных носителей информации;
- 120 персональных компьютеров с программным обеспечением российской компании "Яндекс";
- 4 сервера;
- документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные фискальными органами РФ.
Одному из организаторов работы call-центров сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
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олигархи то всё положенное уплатили, сотни миллиардов в бюджет дали(нет) и к "вылыкому кридивнытству" в СБУ вопросов нет, можно и колл-центры щимить, только они теперь экономику рушат)))
какой позор, если без шуток ...
Источник: https://censor.net/ru/p3270882@