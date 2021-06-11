РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10609 посетителей онлайн
Новости Фото
8 567 7

Call-центры, предоставляющие услуги российским компаниям, разоблачили в Кропивницком и Кривом Роге, - СБУ. ФОТО

В Кропивницком и Кривом Роге блокировали деятельность call-центров, который предоставляли услуги структурам, зарегистрированным в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что операторы call-центров собирали информацию о персональных данных, реквизиты платежных карточек и средства доступа к банковским счетам, электронным деньгам и электронным платежным систем своих украинских клиентов. Проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет.

Организаторы привлекали к работе до 150 операторов, которые работали в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях call-центров правоохранители изъяли:

- более 100 магнитных носителей информации;
- 120 персональных компьютеров с программным обеспечением российской компании "Яндекс";
- 4 сервера;
- документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные фискальными органами РФ.

Одному из организаторов работы call-центров сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала создание фейкового "городского совета" в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Call-центры, предоставляющие услуги российским компаниям, разоблачили в Кропивницком и Кривом Роге, - СБУ 01
Call-центры, предоставляющие услуги российским компаниям, разоблачили в Кропивницком и Кривом Роге, - СБУ 02

Автор: 

Кропивницький (540) Кривой Рог (1403) СБУ (19898) Яндекс (38)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и чё?
показать весь комментарий
11.06.2021 15:40 Ответить
"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет." - ну слава Богу!)))

олигархи то всё положенное уплатили, сотни миллиардов в бюджет дали(нет) и к "вылыкому кридивнытству" в СБУ вопросов нет, можно и колл-центры щимить, только они теперь экономику рушат)))

какой позор, если без шуток ...
Источник: https://censor.net/ru/p3270882@
показать весь комментарий
11.06.2021 15:50 Ответить
Кропивницкий- Кривой Рог - и этим все сказано...ЗЫ... привет мамочке Риме.
показать весь комментарий
11.06.2021 15:58 Ответить
- Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение (с)
показать весь комментарий
11.06.2021 16:17 Ответить
папа-учоный Найвэлычнишого никак не угомонится?
показать весь комментарий
11.06.2021 17:00 Ответить
ха, лол, наверное не зря в телеконтакте и стэп колле не работаю)
показать весь комментарий
11.06.2021 21:27 Ответить
Мне интересно, что в таком случае предъявляют операторам? Или они как правило выходят сухими из воды
показать весь комментарий
12.06.2021 11:10 Ответить
 
 