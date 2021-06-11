Call-центры, предоставляющие услуги российским компаниям, разоблачили в Кропивницком и Кривом Роге, - СБУ. ФОТО

В Кропивницком и Кривом Роге блокировали деятельность call-центров, который предоставляли услуги структурам, зарегистрированным в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что операторы call-центров собирали информацию о персональных данных, реквизиты платежных карточек и средства доступа к банковским счетам, электронным деньгам и электронным платежным систем своих украинских клиентов. Проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет.

Организаторы привлекали к работе до 150 операторов, которые работали в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях call-центров правоохранители изъяли:



- более 100 магнитных носителей информации;

- 120 персональных компьютеров с программным обеспечением российской компании "Яндекс";

- 4 сервера;

- документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные фискальными органами РФ.

Одному из организаторов работы call-центров сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

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