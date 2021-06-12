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Центр массовой вакцинации открылся в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Центр массовой вакцинации заработал в Мариуполе 12 июня. Он разместился на территории спортивного комплекса "Ильичевец". Здесь готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства Coronovac.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Как сообщается, с 9 утра возле стадиона уже собрались люди, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На этих выходных будут работать 50 центров массовой COVID-вакцинации, - Минздрав. СПИСОК

В таких центрах вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку во время телефонного разговора или с помощью СМС, так и тех граждан, которым еще не поступило приглашение, но которые присутсвуют в листе ожидания.

Приоритет отдается пожилым людям.

Центр массовой вакцинации открылся в Мариуполе 01
Центр массовой вакцинации открылся в Мариуполе 02
Центр массовой вакцинации открылся в Мариуполе 03
Центр массовой вакцинации открылся в Мариуполе 04
Центр массовой вакцинации открылся в Мариуполе 05

вакцина (3815) карантин (16729) Мариуполь (5710) Донецкая область (9629) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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и это ещё не конец...!
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12.06.2021 16:36 Ответить
Им бы вакцину от сепаратизма ......
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12.06.2021 16:38 Ответить
все! амеры чипанули!)))
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12.06.2021 16:39 Ответить
Читала в новинах, що в москалів епідемія у розпалі.
Їхня недовакцина ніц не помагає.
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12.06.2021 16:42 Ответить
А кому буде файзер, а то тільки скрізь китайська ...
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12.06.2021 20:37 Ответить
Шоу продолжается. Как там Швеция, видать все умерли без вакцинации.
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12.06.2021 21:53 Ответить
 
 