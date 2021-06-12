2 380 6
Центр массовой вакцинации открылся в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Центр массовой вакцинации заработал в Мариуполе 12 июня. Он разместился на территории спортивного комплекса "Ильичевец". Здесь готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства Coronovac.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.
Как сообщается, с 9 утра возле стадиона уже собрались люди, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.
В таких центрах вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку во время телефонного разговора или с помощью СМС, так и тех граждан, которым еще не поступило приглашение, но которые присутсвуют в листе ожидания.
Приоритет отдается пожилым людям.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їхня недовакцина ніц не помагає.