Центр массовой вакцинации открылся в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Центр массовой вакцинации заработал в Мариуполе 12 июня. Он разместился на территории спортивного комплекса "Ильичевец". Здесь готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства Coronovac.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Как сообщается, с 9 утра возле стадиона уже собрались люди, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

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В таких центрах вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку во время телефонного разговора или с помощью СМС, так и тех граждан, которым еще не поступило приглашение, но которые присутсвуют в листе ожидания.

Приоритет отдается пожилым людям.













