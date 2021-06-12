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Центр масової вакцинації відкрився у Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Центр масової вакцинації розпочав роботу в Маріуполі 12 червня. Він розташувався на території спортивного комплексу "Іллічівець". Тут готові щепити всіх охочих вакциною китайського виробництва Coronovac.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Донецької ОДА.
Як повідомляється, з 9:00 біля стадіону вже зібралися люди, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 у додатку або через сайт "Дія", чи через контакт-центр МОЗ.
У таких центрах вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення під час телефонної розмови або за допомогою СМС, так і тих громадян, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування.
Перевагу надають літнім людям.
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