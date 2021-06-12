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Центр масової вакцинації відкрився у Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Центр масової вакцинації розпочав роботу в Маріуполі 12 червня. Він розташувався на території спортивного комплексу "Іллічівець". Тут готові щепити всіх охочих вакциною китайського виробництва Coronovac.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Донецької ОДА.

Як повідомляється, з 9:00 біля стадіону вже зібралися люди, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 у додатку або через сайт "Дія", чи  через контакт-центр МОЗ.

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У таких центрах вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення під час телефонної розмови або за допомогою СМС, так і тих громадян, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування.

Перевагу надають літнім людям.

Центр масової вакцинації відкрився у Маріуполі 01
Центр масової вакцинації відкрився у Маріуполі 02
Центр масової вакцинації відкрився у Маріуполі 03
Центр масової вакцинації відкрився у Маріуполі 04
Центр масової вакцинації відкрився у Маріуполі 05

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Маріуполь (3228) Донецька область (8447) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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и это ещё не конец...!
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12.06.2021 16:36 Відповісти
Им бы вакцину от сепаратизма ......
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12.06.2021 16:38 Відповісти
все! амеры чипанули!)))
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12.06.2021 16:39 Відповісти
Читала в новинах, що в москалів епідемія у розпалі.
Їхня недовакцина ніц не помагає.
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12.06.2021 16:42 Відповісти
А кому буде файзер, а то тільки скрізь китайська ...
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12.06.2021 20:37 Відповісти
Шоу продолжается. Как там Швеция, видать все умерли без вакцинации.
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12.06.2021 21:53 Відповісти
 
 