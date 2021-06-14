Театральную площадь в Киеве обновят до Дня Независимости, - Кубраков. ФОТО
Театральную площадь возле Национального академического театра оперы и балета им. Т.Г. Шевченко в Киеве обновят до 24 августа
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"После наводнения летом 2020 года дорожные компании Украины присоединились к восстановлению дорог в пострадавших областях. Ремонты касались не только государственных, но и местных и даже коммунальных объектов инфраструктуры", - отметил министр.
По его словам, аналогичные проекты ранее проходили и в Киеве: "В прошлом году дорожники отремонтировали дорогу на территории НДСБ Охматдет, в этом - на территории Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины".
"Конечно, это капля в море на фоне всех проблем и вызовов, которые есть в каждом городе и городке страны. Но такие инициативы важно поддерживать и популяризировать, потому что "Большая стройка" - это об общем деле, res publica", - отметил министр инфраструктуры.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в рамках президентской программы планируется завершить достройку Дарницкого моста в Киеве.
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