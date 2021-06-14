Театральну площу в Києві оновлять до Дня Незалежності, - Кубраков. ФОТО

Театральну площу біля Національного академічного театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка в Києві оновлять до 24 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Після повені літа 2020 року дорожні компанії України долучилися до відновлення доріг у постраждалих областях. Ремонти стосувалися не тільки державних, але і місцевих та навіть комунальних об’єктів інфраструктури", - зазначив міністр.

За його словами, аналогічні проєкти раніше проходили і в Києві: "Торік дорожники відремонтували дорогу на території НДСЛ Охматдит, в цьому - на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини".

"Звісно, це крапля у морі на фоні усіх проблем і викликів, які є у кожному місті та містечку країни. Та такі ініціативи важливо підтримувати та популяризувати, бо "Велике будівництво" – це про спільну справу, res publica", - зазначив міністр інфраструктури.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що в рамках президентської програми планується завершити добудову Дарницького моста в Києві.

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