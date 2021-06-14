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Достопримечательности Севастополя изобразили на новых марках, - Укрпочта. ФОТО

"Укрпочта" в День Севастополя, 14 июня, ввела в оборот новые почтовые марки с изображением достопримечательностей города - Балаклавской бухты, Херсонеса Таврического, Памятника затопленным кораблям, а также набережной Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Новые марки вошли в серию "Красота и величие Украины", которая выходит с 2013 года. Первый блок почтовых марок этой серии назывался "Автономная Республика Крым" и содержал в себе марки "Аю-Даг", пгт Гурзуф. Южный берег Крыма", "Бахчисарай. Ханский дворец", "Севастополь. Владимирский собор в Херсонесе".

Гашение марок прошло в понедельник на Главпочтамте в центре Киева.

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В "Укрпочте" напомнили, что ранее Севастополь появлялся на марках другой серии - "Области и административные центры Украины", которая выходила с 2000 по 2005 год.

Достопримечательности Севастополя изобразили на новых марках, - Укрпочта 01

Автор: 

город Севастополь (1760) Укрпочта (310)


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Це - дуже добре !
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14.06.2021 23:51 Ответить
Нехай лапті пам"ятають чий Крим. Знов заверещать як і з футбольною формою.
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15.06.2021 00:01 Ответить
А може і більше
Чекаємо коментарів з тієї сторони . Хто пиво , хто попкорн - приготували ?
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15.06.2021 01:37 Ответить
Уявляю, який смерч кацапських пердаків зрине!👹
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15.06.2021 00:01 Ответить
_____ Марс-це Земля !
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15.06.2021 00:19 Ответить
Главное по-больше электричества купить у РФ...
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15.06.2021 06:52 Ответить
 
 