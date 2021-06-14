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Пам'ятки Севастополя зобразили на нових марках, - Укрпошта. ФОТО

"Укрпошта" в День Севастополя, 14 червня, ввела в обіг нові поштові марки із зображенням визначних пам'яток міста - Балаклавської бухти, Херсонеса Таврійського, Пам'ятника затопленим кораблям, а також набережної Севастополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Нові марки увійшли до серії "Краса і велич України", яка виходить з 2013 року. Перший блок поштових марок цієї серії називався "Автономна Республіка Крим" і містив у собі марки "Аю-Даг", "смт Гурзуф. Південний берег Криму", "Бахчисарай. Ханський палац", "Севастополь. Володимирський собор у Херсонесі".

Гасіння марок пройшло в понеділок на Головпоштамті в центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" запускає серію марок "Сучасна військова форма", перший випуск - про Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

В "Укрпошті" нагадали, що раніше Севастополь з'являвся на марках іншій серії - "Області та адміністративні центри України", яка виходила з 2000 по 2005 рік.

Памятки Севастополя зобразили на нових марках, - Укрпошта 01

Автор: 

Севастополь (554) Укрпошта (1081)


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14.06.2021 23:51 Відповісти
Нехай лапті пам"ятають чий Крим. Знов заверещать як і з футбольною формою.
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15.06.2021 00:01 Відповісти
А може і більше
Чекаємо коментарів з тієї сторони . Хто пиво , хто попкорн - приготували ?
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15.06.2021 01:37 Відповісти
Уявляю, який смерч кацапських пердаків зрине!👹
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15.06.2021 00:01 Відповісти
_____ Марс-це Земля !
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15.06.2021 00:19 Відповісти
Главное по-больше электричества купить у РФ...
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15.06.2021 06:52 Відповісти
 
 