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Чиновники психоневрологического интерната на Киевщине продавали вакцину от COVID-19, предназначенную для пациентов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Должностные лица одного из психоневрологических интернатов на Киевщине продавали посторонним лицам вакцину от коронавируса, которая была предназначена для пациентов интерната.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Полицейские провели 6 санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной громады.

Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины от COVID-19, которая была выделена для пациентов учреждения.

В рамках механизма COVAX ряд государственных учреждений получили вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако, должностные лица Интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин.

По данному факту возбуждены уголовные производства ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Чиновники психоневрологического интерната на Киевщине продавали вакцину от COVID-19, предназначенную для пациентов, - Нацполиция 01
Чиновники психоневрологического интерната на Киевщине продавали вакцину от COVID-19, предназначенную для пациентов, - Нацполиция 02
Чиновники психоневрологического интерната на Киевщине продавали вакцину от COVID-19, предназначенную для пациентов, - Нацполиция 03
Чиновники психоневрологического интерната на Киевщине продавали вакцину от COVID-19, предназначенную для пациентов, - Нацполиция 04

Автор: 

больница (1439) вакцина (3815) Киевская область (4132) Нацполиция (16459)


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Уверен,вглубине их некчемной душенки теплилась Надежда на вечный короновирус и увеличение количества психов. Желаю этим медработникам и им подобным адской и долгой жизни на земле.😬
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15.06.2021 17:02 Ответить
Повесить верх ногами главврача первого такое кругом в наших ****** и не слышали про вакцину выходит что с под полы барыгам продают а немочным больным подыхай мрази
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15.06.2021 18:16 Ответить
Не удивлена. Спрос рождает предложение - закон повыше и логичнее, чем УК.
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15.06.2021 18:17 Ответить
 
 