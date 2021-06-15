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Чиновники психоневрологічного інтернату на Київщині продавали вакцину від COVID-19, призначену для пацієнтів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Посадові особи одного з психоневрологічних інтернатів на Київщині продавали стороннім особам вакцину від коронавірусу, яка була призначена для пацієнтів інтернату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Поліцейські здійснили 6 санкціонованих обшуків у приміщеннях одного із психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади.

Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти COVID-19, яка була виділена для пацієнтів закладу.

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У рамках механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак, службові особи Інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Чиновники психоневрологічного інтернату на Київщині продавали вакцину від COVID-19, призначену для пацієнтів, - Нацполіція 01
Чиновники психоневрологічного інтернату на Київщині продавали вакцину від COVID-19, призначену для пацієнтів, - Нацполіція 02
Чиновники психоневрологічного інтернату на Київщині продавали вакцину від COVID-19, призначену для пацієнтів, - Нацполіція 03
Чиновники психоневрологічного інтернату на Київщині продавали вакцину від COVID-19, призначену для пацієнтів, - Нацполіція 04

Автор: 

лікарня (1359) вакцина (4419) Київська область (4022) Нацполіція (15164)


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Уверен,вглубине их некчемной душенки теплилась Надежда на вечный короновирус и увеличение количества психов. Желаю этим медработникам и им подобным адской и долгой жизни на земле.😬
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15.06.2021 17:02 Відповісти
Повесить верх ногами главврача первого такое кругом в наших ****** и не слышали про вакцину выходит что с под полы барыгам продают а немочным больным подыхай мрази
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15.06.2021 18:16 Відповісти
Не удивлена. Спрос рождает предложение - закон повыше и логичнее, чем УК.
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15.06.2021 18:17 Відповісти
 
 