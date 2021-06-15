Чиновники психоневрологічного інтернату на Київщині продавали вакцину від COVID-19, призначену для пацієнтів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Посадові особи одного з психоневрологічних інтернатів на Київщині продавали стороннім особам вакцину від коронавірусу, яка була призначена для пацієнтів інтернату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Поліцейські здійснили 6 санкціонованих обшуків у приміщеннях одного із психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади.

Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти COVID-19, яка була виділена для пацієнтів закладу.

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У рамках механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак, службові особи Інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.







