Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве. ФОТОрепортаж
В Киеве у входа Киевской городской клинической больницы №4 открыли памятник медицинским работникам, которые умерли от коронавируса, исполняя профессиональные обязанности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Памятник, выполненный в виде тянущихся вверх ладоней, установили у центрального входа Киевской городской клинической больницы №4 по инициативе народных депутатов от "Слуги народа".
В церемонии открытия приняли участие медики, министр здравоохранения Виктор Ляшко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, народные депутаты из фракции "Слуга народа".
Присутствующие почтили память умерших медиков минутой молчания и возложили цветы у памятного знака.
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Но без бубасика, насколько понимаю, там никто ничего не делает.
Бубася получил свои 25%, Радуцкий єнд Ко - остальное, ну а погибшим памятничек...
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