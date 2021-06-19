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Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве у входа Киевской городской клинической больницы №4 открыли памятник медицинским работникам, которые умерли от коронавируса, исполняя профессиональные обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Памятник, выполненный в виде тянущихся вверх ладоней, установили у центрального входа Киевской городской клинической больницы №4 по инициативе народных депутатов от "Слуги народа".

В церемонии открытия приняли участие медики, министр здравоохранения Виктор Ляшко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, народные депутаты из фракции "Слуга народа".

Присутствующие почтили память умерших медиков минутой молчания и возложили цветы у памятного знака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко

Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве 01
Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве 02
Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве 03
Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве 04
Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве 05
Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве 06
Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве 07
Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве 08

Автор: 

Киев (25518) памятник (2239) врачи (1515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
а какое зелёное падло спёрло маски из резервного фонда перед пандемией ковида?
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19.06.2021 12:41
+18
Я напомню, что госрезерв масок и защитных костюмов вывезла из страны - зекоманада, зекоманада разграбила короновирусный фонд украв оттуда почти 40млрд, зекоманда до последнего не подымала выплаты медикам работающим с короновирусными больными и вишенка на торте: если бы зелупа не засцал в марте 2020-го и не закрыл границы для всех, то короновируса у нас в стране не было бы вообще. Вобщем, спасибо зекоманде за 50тыс трупов и сотни тысяч искалеченых здоровий граждан.
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19.06.2021 12:50
+14
Композиція виглядає неповною. Зверху повинна бути трійця, до якої ці руки тягнуться - Зєлєнскій, Стєпанова і сам Ляшко. Трійця мала б показувати цим рукам три здоровенних дулі. Це було б чесно. Композиція Юрія Побідоносця включає не лише самого Юрія, а й демона-Змія, якого Юрій пронизує списом.
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19.06.2021 12:46
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а какое зелёное падло спёрло маски из резервного фонда перед пандемией ковида?
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19.06.2021 12:41 Ответить
Рядом поставить памятник зеленому куску гавна, которое продало те маски в Итаию
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19.06.2021 13:37 Ответить
скорее всего, этот монумент и есть памятник дружбану зелебана - редуцкому, и символизирует этот столп с руками - мол, утэтими самыми руками, были спизжены все все все маски и антисептические средства
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19.06.2021 14:22 Ответить
кРадуцкий (это официально).
Но без бубасика, насколько понимаю, там никто ничего не делает.

Бубася получил свои 25%, Радуцкий єнд Ко - остальное, ну а погибшим памятничек...
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19.06.2021 14:31 Ответить
73%баранов получи то за что голосовали.
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19.06.2021 16:12 Ответить
Уже всех врачей вакцинировали?
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19.06.2021 12:46 Ответить
насильно - ні!
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19.06.2021 13:29 Ответить
Композиція виглядає неповною. Зверху повинна бути трійця, до якої ці руки тягнуться - Зєлєнскій, Стєпанова і сам Ляшко. Трійця мала б показувати цим рукам три здоровенних дулі. Це було б чесно. Композиція Юрія Побідоносця включає не лише самого Юрія, а й демона-Змія, якого Юрій пронизує списом.
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19.06.2021 12:46 Ответить
а долоні тягнуться з під дорожнього катка...
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19.06.2021 13:25 Ответить
👏👏👏👏👏
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19.06.2021 13:27 Ответить
І поруч пану Радуцькому із ящиком масок у руках!
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19.06.2021 12:47 Ответить
Я напомню, что госрезерв масок и защитных костюмов вывезла из страны - зекоманада, зекоманада разграбила короновирусный фонд украв оттуда почти 40млрд, зекоманда до последнего не подымала выплаты медикам работающим с короновирусными больными и вишенка на торте: если бы зелупа не засцал в марте 2020-го и не закрыл границы для всех, то короновируса у нас в стране не было бы вообще. Вобщем, спасибо зекоманде за 50тыс трупов и сотни тысяч искалеченых здоровий граждан.
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19.06.2021 12:50 Ответить
ах вы ж мать вашу, сн-инициаторы! а по чьей вине медики не имели элементарных средств защиты? вам, уродам зеленым, еще нужно поставить памятник всем умершим от ковида, не дождавшимся кислорода, лекарств и просто места в стационаре. И перед этими памятниками вам сепукку исполнить, козлы циничные
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19.06.2021 12:54 Ответить
ага, дороги.... для скота...
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19.06.2021 13:00 Ответить
Тварюки та потвори!
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19.06.2021 13:01 Ответить
Ось така ху..я
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19.06.2021 13:03 Ответить
Що в Україні добре виходить, то ставити пам'ятники. При житті піклуватися якось не вдається... Речи, памятник, ограда...Отправить
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19.06.2021 13:09 Ответить
Ну и где то поблизости нужно ставить памятник жертвам медицинских ошибок, халатности, не профессионализма и коррупции. В том числе и в противодействию ковиду. Как говорится " каждой сестре по серьгам". Или тех людей просто "списали". Тогда это чистой воды лицемерие.
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19.06.2021 13:11 Ответить
Краще компенсації сім"ям померлих лікарів виплатіть.
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19.06.2021 13:14 Ответить
то само собою.
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19.06.2021 13:30 Ответить
якось мельчаємо з пам'ятниками.
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19.06.2021 14:07 Ответить
Хотела тут как медик высказать своё возмущение этими зелёными скотами и их лицемерием, а тут уже успели другие.
Остаётся только присоединиться.
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19.06.2021 15:17 Ответить
А живым поставить сложно ?
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19.06.2021 15:19 Ответить
Живих треба берегти а не обкрадати
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19.06.2021 16:14 Ответить
Нема слів. Який цинізм...
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21.06.2021 00:29 Ответить
 
 