Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве у входа Киевской городской клинической больницы №4 открыли памятник медицинским работникам, которые умерли от коронавируса, исполняя профессиональные обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Памятник, выполненный в виде тянущихся вверх ладоней, установили у центрального входа Киевской городской клинической больницы №4 по инициативе народных депутатов от "Слуги народа".

В церемонии открытия приняли участие медики, министр здравоохранения Виктор Ляшко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, народные депутаты из фракции "Слуга народа".

Присутствующие почтили память умерших медиков минутой молчания и возложили цветы у памятного знака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко















