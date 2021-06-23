Уклонение от налогов и присвоение бюджетных средств - в КП "Киевпастранс" продолжаются обыски ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГУ ГФС в г.. Киеве, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины, в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили должностных лиц одного из коммунальных предприятий КГГА в уклонении от уплаты налогов, присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

Правоохранители установили, что должностные лица КП "Киевпастранс" действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия "Киевпастранс" - "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" и другими субъектов хозяйственной деятельности (СХД), в том числе с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 млн гривен, значительная часть которых была присвоена, сообщает пресс-служба ГФС, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас назначена экспертиза, в ходе которой будет установлен размер причиненного ущерба.

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Кроме того, установлено, что ряд лиц, используя реквизиты "рисковых" СХД, совершили пособничество должностным лицам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

На основании постановления районного суда. Киева сотрудники ГУ ГФС в г.. Киеве 22 июня 2021 провели обыски помещений по юридическому и фактическому адресу КП "Киевпастранс".

По результатам обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственная документация КП "Киевпастранс" и компьютерная техника. Вышеупомянутые документы, после завершения их осмотра будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается.

"Идет ежедневная работа по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов и неправомерного использования средств из бюджета города. Модернизация инфраструктуры в столице должна быть одним из приоритетов, а власти Киева должны обеспечить существование современной транспортной инфраструктуры и ее комфортное использование для жителей и гостей столицы. ГФС не позволит заниматься растратой бюджетных средств, и продолжит жестко реагировать на любые проявления нарушений. Все фигуранты уголовных производств будут привлечены к ответственности", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.





