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Чиновники Госгеокадастра пытались незаконно приватизировать земучастки на 4,5 млн грн на Донетчине, - СБУ. ФОТО

В Донецкой области СБУ предотвратила незаконную приватизацию государственных земель. Бывшие и действующие чиновники Госгеокадастра вывели из собственности Украины свыше 150 га земли. Ориентировочная стоимость земельных участков составляет более 4,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики и киберспециалисты СБУ установили, что злоумышленники вносили неправдивые данные участников АТО / ООС, без их ведома, в соответствующие информационно-телекоммуникационные системы Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

"Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе. Во время следственных действий изъята компьютерная техника и документация, которая свидетельствует о незаконном отчуждении земель, и будет приобщена к материалам дела", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

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Чиновники Госгеокадастра пытались незаконно приватизировать земучастки на 4,5 млн грн на Донетчине, - СБУ 01
Чиновники Госгеокадастра пытались незаконно приватизировать земучастки на 4,5 млн грн на Донетчине, - СБУ 02
Чиновники Госгеокадастра пытались незаконно приватизировать земучастки на 4,5 млн грн на Донетчине, - СБУ 03
Чиновники Госгеокадастра пытались незаконно приватизировать земучастки на 4,5 млн грн на Донетчине, - СБУ 04

Автор: 

земля (1947) махинации (583) Донецкая область (9700) землеотвод (65) Госгеокадастр (171)


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С 23-м июня - профессиональным днем чиновника!
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25.06.2021 09:56 Ответить
да Донецкие земли очень бизнес - привлекательные...примерно как Конча Заспа
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25.06.2021 10:00 Ответить
Ой, хотя бы расстреливать не начали чиновников Госгеокадастра за такие крупные хищения ((
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25.06.2021 11:04 Ответить
 
 