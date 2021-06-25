Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря. ФОТО
Американский ракетный эсминец USS Laboon покидает акваторию Черного моря, где находился около двух недель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Twitter Шестого флота ВМС США.
"USS Laboon взял курс в южном направлении, из Черного моря в Средиземное море, после завершения морского патрулирования в рамках оказания поддержки союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", - следует из сообщения.
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Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря