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Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря. ФОТО

Американский ракетный эсминец USS Laboon покидает акваторию Черного моря, где находился около двух недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Twitter Шестого флота ВМС США.

"USS Laboon взял курс в южном направлении, из Черного моря в Средиземное море, после завершения морского патрулирования в рамках оказания поддержки союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", - следует из сообщения.

Читайте также: Американский эсминец Laboon направился в Черное море. ФОТО

Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря 01

Автор: 

корабль (2041) НАТО (9998) США (26763) Черное море (1481)


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Топ комментарии
+17
О! Ждем новость из за поребрика о "Выдворении американского эсминца" и как американцы там все обосрались
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25.06.2021 12:21
+4
пока Верховный Главнокомандующий Украины
не слил секретную информацию )(уйлу или Таракану
Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря
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25.06.2021 12:37
+4
Да как пить дать! Не упустят такую возможность запустить "утку".
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25.06.2021 12:49
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Правила форума Совет форумчан
На ротацию надо переходить, с постоянным патрулированием
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25.06.2021 12:21 Ответить
Канал надо туркам таки построить параллельно Босфору и не надо будет никакой ротации.
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25.06.2021 12:35 Ответить
В смысле, а какая разница?
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25.06.2021 13:07 Ответить
Конвенція Монтрє розповсюджується на протоки Босфор і Дарданели та вводить обмеження на прохід військових кораблів у Чорне море, зокрема: ...Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%91_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_Монтрё_о_статусе_проливов Канал, який будують турки паралельно Босфору, під цю Конвенцію не попадає. Якось так.
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25.06.2021 16:03 Ответить
Я знаю, что такое конвенция Монтре. Просто легче ее туркам отменить, чем копать канал, не?
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26.06.2021 13:33 Ответить
У такому випадку я не зрозумів запитання: какая разница? Що стосується її (Конвенції) відміни Турцією, то мені здається, що це мають право зробити тільки всі країни, що її підписали. На мою думку, турки копають канал перш за все для того, щоб розвантажити Босфор від проходу танкерів з азійською нафтою, яких стає дедалі більше, ну і заробити на цьому.
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26.06.2021 15:02 Ответить
Я сам не зрозумів, чому я так спитав
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26.06.2021 16:17 Ответить
О! Ждем новость из за поребрика о "Выдворении американского эсминца" и как американцы там все обосрались
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25.06.2021 12:21 Ответить
Да как пить дать! Не упустят такую возможность запустить "утку".
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25.06.2021 12:49 Ответить
Обосрались кацапам в рот и получились КАЛОцапы
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25.06.2021 12:58 Ответить
пока Верховный Главнокомандующий Украины
не слил секретную информацию )(уйлу или Таракану
Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря
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25.06.2021 12:37 Ответить
как ты находишь во всем взаимосвять? запор?
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25.06.2021 12:52 Ответить
А проехать на прощанье перед Севасом?
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25.06.2021 12:50 Ответить
 
 