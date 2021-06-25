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Американський есмінець Laboon залишає акваторію Чорного моря. ФОТО

Американський ракетний есмінець USS Laboon залишає акваторію Чорного моря, де перебував майже два тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення в Twitter Шостого флоту ВМС США.

"USS Laboon взяв курс у південному напрямку, із Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в межах надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Американський есмінець Laboon попрямував у Чорне море. ФОТО

Американський есмінець Laboon залишає акваторію Чорного моря 01

Автор: 

корабель (1612) НАТО (6459) США (22950) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+17
О! Ждем новость из за поребрика о "Выдворении американского эсминца" и как американцы там все обосрались
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25.06.2021 12:21
+4
пока Верховный Главнокомандующий Украины
не слил секретную информацию )(уйлу или Таракану
Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря
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25.06.2021 12:37
+4
Да как пить дать! Не упустят такую возможность запустить "утку".
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25.06.2021 12:49
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На ротацию надо переходить, с постоянным патрулированием
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25.06.2021 12:21 Відповісти
Канал надо туркам таки построить параллельно Босфору и не надо будет никакой ротации.
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25.06.2021 12:35 Відповісти
В смысле, а какая разница?
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25.06.2021 13:07 Відповісти
Конвенція Монтрє розповсюджується на протоки Босфор і Дарданели та вводить обмеження на прохід військових кораблів у Чорне море, зокрема: ...Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%91_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_Монтрё_о_статусе_проливов Канал, який будують турки паралельно Босфору, під цю Конвенцію не попадає. Якось так.
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25.06.2021 16:03 Відповісти
Я знаю, что такое конвенция Монтре. Просто легче ее туркам отменить, чем копать канал, не?
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26.06.2021 13:33 Відповісти
У такому випадку я не зрозумів запитання: какая разница? Що стосується її (Конвенції) відміни Турцією, то мені здається, що це мають право зробити тільки всі країни, що її підписали. На мою думку, турки копають канал перш за все для того, щоб розвантажити Босфор від проходу танкерів з азійською нафтою, яких стає дедалі більше, ну і заробити на цьому.
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26.06.2021 15:02 Відповісти
Я сам не зрозумів, чому я так спитав
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26.06.2021 16:17 Відповісти
О! Ждем новость из за поребрика о "Выдворении американского эсминца" и как американцы там все обосрались
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25.06.2021 12:21 Відповісти
Да как пить дать! Не упустят такую возможность запустить "утку".
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25.06.2021 12:49 Відповісти
Обосрались кацапам в рот и получились КАЛОцапы
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25.06.2021 12:58 Відповісти
пока Верховный Главнокомандующий Украины
не слил секретную информацию )(уйлу или Таракану
Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря
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25.06.2021 12:37 Відповісти
как ты находишь во всем взаимосвять? запор?
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25.06.2021 12:52 Відповісти
А проехать на прощанье перед Севасом?
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25.06.2021 12:50 Відповісти
 
 