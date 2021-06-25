Американський есмінець Laboon залишає акваторію Чорного моря. ФОТО
Американський ракетний есмінець USS Laboon залишає акваторію Чорного моря, де перебував майже два тижні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення в Twitter Шостого флоту ВМС США.
"USS Laboon взяв курс у південному напрямку, із Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в межах надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Дмитрий Ч
показати весь коментар25.06.2021 12:21
+4 Eugen Konovalenko #487671
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+4 Анатолий Панасюк
показати весь коментар25.06.2021 12:49
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не слил секретную информацию )(уйлу или Таракану
Американский эсминец Laboon покидает акваторию Черного моря