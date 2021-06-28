5 украинских туристов пострадали в ДТП на западе Турции. ФОТО

В результате ДТП, произошедшего в провинции Айдын на западе Турции, пострадали туристы из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местное издание Ege Haber.

"В ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители транспортных средств, столкнувшихся 1 пассажир и 5 туристов", - сообщает издание.

По предварительной информации, пострадавшие туристы приехали в Турцию из Украины. Авария произошла на трассе в районе Шоке в провинции Айдын.

Пострадавших доставили в местную больницу. Авария произошла в 6 утра вчера. Микроавтобус, перевозивший туристов, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.

Продолжается расследование инцидента. По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель уснул за рулем.



