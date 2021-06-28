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Новини Фото ДТП
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5 українських туристів постраждали в ДТП на заході Туреччини. ФОТО

Унаслідок ДТП, що сталася в провінції Айдин на заході Туреччини, постраждали туристи з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве видання Ege Haber.

"У ДТП постраждали 9 людей, зокрема водії транспортних засобів, що зіткнулися, 1 пасажир та 5 туристів", - повідомляє видання.

За попередньою інформацією, постраждалі туристи приїхали до Туреччини з України. Аварія сталася на трасі в районі Шоке, що в провінції Айдин.

Постраждалих доправили до місцевої лікарні. Аварія сталася о 6 ранку вчора. Мікроавтобус, який перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковим автомобілем.

Триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, мікроавтобус із туристами виїхав на зустрічну смугу через те, що водій заснув за кермом.

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5 українських туристів постраждали в ДТП на заході Туреччини 01
5 українських туристів постраждали в ДТП на заході Туреччини 02

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